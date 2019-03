Het Formule 1-seizoen gaat weer van start. Op zondag 17 maart wordt de Grand Prix van Australië verreden in Melbourne. Welke races zijn relatief makkelijk te bezoeken of zijn erg bijzonder om bij te wonen als Verstappen-supporter?

België: Spa-Francorchamps

Voor de Nederlandse Formule 1-fans ligt het circuit van Spa-Francorchamps het dichtst bij huis. Het circuit ligt midden in de Ardennen, met veel campings en wandel- en fietsroutes in de omgeving. Daarnaast staat Spa bekend om de waterbronnen en luxueuze kuurbaden.

Hou tijdens de racedagen wel rekening met grote drukte op de autowegen richting het circuit. Het circuit is namelijk alleen te bereiken via slingerende eenbaanswegen. "Er stonden nog mensen in de file toen de race al was begonnen", herinnert een bezoeker zich. Daarnaast komen de raceauto's relatief weinig voorbij, omdat het circuit van Spa erg lang is (7 kilometer).

Waar: Spa-Francorchamps, Stavelot, België

Datum Grand Prix: 30 augustus tot en met 1 september

Officiële Max Verstappen Tribune

Hongarije: Hungaroring

De Hungaroring staat ook wel bekend als het 'Mickey Mouse-baantje'. Het is een piepklein circuit waar inhalen moeilijk is en de coureurs elkaar allerlei streken leveren. "Het is een heel smerige Grand Prix", zegt Formule 1-verslaggever Louis Dekker van de NOS. "Maar je ziet heel veel, het is relatief goedkoop en je krijgt er een hele mooie stad gratis bij."

Boedapest ligt op 20 kilometer afstand van de Hungaroring en staat vooral bekend om de vele paleizen, badhuizen en de vervallen ruïnes die zijn verbouwd tot robuuste biercafés. Hou er wel rekening mee dat Boedapest in augustus erg heet kan zijn.

Waar: Hungaroring, Mogyoród, Hongarije

Datum Grand Prix: 2 tot en met 4 augustus

Officiële Max Verstappen Tribune

Oostenrijk: Red Bull Ring

De meeste Nederlandse fans zul je vinden op de Red Bull Ring, waar Max Verstappen vorig jaar zegevierde onder het toeziend oog van dertienduizend Nederlandse fans. "De GP van Oostenrijk is uitgegroeid tot een Nederlands fanfeest", vertelt Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt van NU.nl.

Ook heb je er campings met veel Nederlandse fans. "'s Avonds drinken de Max Verstappen-fans een biertje met de fans van andere coureurs. Het is een feestje voor iedereen", zegt Roger Hermans van Verstappentravel.nl.

Als er geen races worden gehouden, kun je bij het circuit de auto- en motortentoonstelling bekijken. Daar zijn bij historische sportmomenten betrokken voertuigen te zien. De baan ligt midden in de Alpen, vlak bij wandel- en fietsroutes.

Waar: Red Bull Ring, Spielberg, Oostenrijk

Datum Grand Prix: 28 tot en met 30 juni

Officiële Max Verstappen Tribune

Canada: Circuit Gilles Villeneuve

De Grand Prix van Canada wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het circuit ligt op het Notre Dame Island in de rivier Saint Lawrence. In Montreal wordt de autorace door de hele stad verwelkomd. "Canadezen zijn gek op Formule 1", zegt Dekker. "De stad staat dan helemaal op z'n kop." Zo wordt bijvoorbeeld de populaire uitgaansstraat Crescent Street afgesloten voor auto's tijdens het Grand Prix-weekend. Fans kunnen dan de kwalificaties en de race volgen in de restaurants en pubs, terwijl buiten dj's draaien en er livemuziek gemaakt wordt.

Waar: Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada

Datum Grand Prix: 7 tot en met 9 juni

Geen Oranjetribune

Geen visum nodig

Singapore: Marina Bay Street Circuit

Singapore ligt bepaald niet om de hoek, maar heeft wel een opmerkelijke Grand Prix: in Singapore wordt de race niet op een circuit, maar door de straten van het stadscentrum verreden. Daarnaast vindt de race 's nachts in het donker plaats. Het Grand Prix-weekend heeft hier meer iets weg van een festival dan van een race, zegt Nederpelt. Zo geven Muse, Fatboy Slim, Swedish House Mafia en Cardi B er optredens. Marina Bay heeft volgens Nederpelt dit jaar ook voor het eerst een Oranjetribune. Wel beperken hoge wolkenkrabbers het zicht. "Je ziet maar één bocht", zegt Nederpelt.

Waar: Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore

Datum Grand Prix: 20 tot en met 22 september

Oranjetribune aanwezig

Geen visum nodig

Italië: Autodromo Nazionale Monza

Italië is het thuisland van onder meer Ferrari en Lamborghini. Niet alleen tijdens de Grand Prix, maar ook daarbuiten heerst een racecultuur die diep met de geschiedenis van de regio is verweven. "Monza is bijna een soort openluchtmuseum", zegt Nederpelt. Al sinds 1921 worden er F1-races gereden. Op het hogesnelheidscircuit van Monza halen de raceauto's snelheden van rond de 300 kilometer per uur. De race duurt daardoor wel korter dan op andere circuits. Het circuit ligt vlak bij Milaan.

Waar: Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italië

Datum Grand Prix: 6 tot en met 8 september

Oranjetribune aanwezig

Welke races je volgens de verslaggevers kunt overslaan

Dekker: "Bahrein. Je mist de sfeer en zit anderhalf uur te kijken naar racende auto's in een kale zandbak."

Nederpelt: "Spa. Het is dan wel dichtbij, maar de auto's komen weinig langs en je hebt er geen uitloopronde."