Zaterdagavond kwam het negentiende seizoen van Wie is de Mol onder toeziend oog van het recordaantal kijkers van 3,5 miljoen ten einde. NU.nl kijkt met oud-deelnemers terug.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Tijdens de tiende aflevering, net als vorig jaar opgenomen vanaf Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark, kondigde presentator Rik van de Westelaken zaterdagavond aan dat Merel Westrik de mol van 2019 is.

Sarah Chronis heeft de meeste vragen uit de laatste ronde goed beantwoord en is daarmee de winnaar van dit seizoen. Niels Littooij (bekend als zanger Nielson) had drie punten minder dan Chronis en moest daarom genoegen nemen met de titel van verliezend finalist.

'Na mijn miskleun werd ik heel gelukkig van deze uitslag'

Vincent Vianen had Westrik en Chronis al langer in het vizier, maar dacht dat Chronis de mol was en Westrik de winnaar zou zijn. "Merel heeft het geweldig gedaan als mol. Met haar intense blik de hele tijd. Ze is wel een van mijn favoriete mollen tot nu toe. Ze was zo brutaal!", aldus de kandidaat van 2017.

Voor Bella Hay bood de finale troost voor haar uitschakeling in de derde aflevering van vorig seizoen: "Na mijn miskleun van vorig jaar werd ik héél gelukkig van deze uitslag, de mollenradar is in ieder geval weer in ere hersteld!"

Voor Hay was deze reeks van Wie is de Mol al na de derde aflevering geslaagd: "Het absolute hoogtepunt van het seizoen was wat mij betreft de Jenga-opdracht. Heel Nederland keek met ingehouden adem hoe aan de andere kant van de wereld een huiskamerspel gespeeld werd. Als dat geen romantiek is weet ik het ook niet meer."

'De mol creëerde chaos'

Inge Ipenburg zat er dit seizoen helemaal naast, vertelt ze: "Voor veel oude mollen en deelnemers kwam het als een verrassing zaterdagavond in Vondel CS, hoewel er hier en daar ook triomfantelijke blikken waren. Blikken van: 'Ik wist het!' Nou, ik wist het niet. Ik zat op Sarah. Na lange tijd Rick Paul als de ultieme mol verdacht te hebben moest ik switchen toen hij eruit lag. Sarah leek logisch."

De actrice, die in 2007 zelf de mol was, noemt die constatering spijtig: "Een mol die zich verschuilt achter dom gedrag en onhandigheid vind ik niet een echt leuke mol. Wel een echt leuke kandidaat trouwens. Dus top dat Sarah gewonnen heeft, maar nog blijer was ik met het raffinement van mol Merel."

Volgens Ipenburg was het lastig om in Merel de mol te ontdekken: "Ze had van de drie overgebleven kandidaten het meest ingebracht, maar ze had een andere tactiek. Ze creëerde chaos waardoor er doorlopend verkeerde beslissingen gemaakt werden. Zij was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de laagste pot ooit. Zo nu en dan een vorstelijk geldbedrag stelen hielp trouwens ook enorm om dat doel te bereiken."

Een specifieke mollenactie van Westrik verraste Ipenburg in het bijzonder: "Het is waarschijnlijk de enige keer dat ik vol bewondering gekeken heb naar iemand die pakjes geld ontvreemdt en in haar bh stopt. Het werd met een spontaan applaus gehonoreerd in Vondel CS uit waardering voor de dappere dief."

Het bleef nog lang onrustig in en om het Vondelpark, zegt Ipenburg. "Want er viel heel wat te vieren. Een prachtig seizoen Wie is de Mol met oogstrelende shots, kandidaten die bijna allemaal (sorry Robèrt) de mol konden zijn, een terechte winnaar en een briljante mol."

'Weinig te vinden aan verborgen hints en aanwijzingen'

Ook Klaas van Kruistum, de mol van 2016, vond Westrik fenomenaal: "Van journalist Merel verwacht je toch niet zo snel dat ze ook supergoed kan acteren, maar ze heeft zonder meer laten zien dat ze die kunst verstaat. Daarmee heeft ze, hoewel ik haar zeker in het vizier had eerder in het seizoen, mij ook met gemak om de tuin geleid."

Net als Ipenburg had ook Van Kruistum veel moeite om de mol gedurende het seizoen te volgen: "Het fenomeen follow the money kan naar de prullenbak. Deze mol haalde flink wat geld binnen, maar liet buiten ons zicht nog meer verdwijnen. Voor de echte speurders onder de kijker was er mede daardoor wel weinig te vinden aan verborgen hints en aanwijzingen. Misschien toch gewoon lekker tv kijken en op basis daarvan je keuzes maken. Op naar volgend jaar!"

'Een mol zou nooit het meeste geld verdienen'

Thomas Cammaert zat er, net als Ipenburg naast: "Ik twijfelde heel lang tussen Merel en Sarah, maar koos uiteindelijk toch voor Sarah als mol. Maar toen Merel het bleek te zijn, was ik niet heel verrast. Ze vertoonde ook echt mollengedrag. Alleen had Merel van de drie finalisten het meeste geld verdiend voor de pot en Sarah het minste. En daarom koos ik voor Sarah. Want een mol zou nooit het meeste geld voor de pot verdienen. Blijkbaar wel."

Westrik heeft het volgens Cammaert goed gedaan: "Haar tactiek van verwarring zaaien en chaos creëren was een leuk om te zien. En heeft goed gewerkt. Een goeie mol en heel fijn om haar bij de mollenclub te hebben!"

Maar ook Chronis krijgt complimenten van hem: "Ze heeft zich verdacht genoeg gemaakt en tegelijkertijd ook geliefd bij de groep, zodat ze veel informatie kreeg. Dat kon ze dan weer in haar voordeel gebruiken. Een hele slimme kandidaat vind ik. En dit programma winnen is echt niet makkelijk, dus chapeau!"

Tot slot wil Cammaert nog iets zeggen over misschien wel een van de meest spraakmakende momenten van deze reeks: het ontvreemden van een joker door Niels Littooij.

"Niels was een leuke kandidaat. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. En het stelen van de joker van Evelien vond ik een hele stoere, gewaagde zet. Maar als ex-mol kan ik dat gedrag alleen maar toejuichen. In mijn seizoen heb ik ook een joker gestolen van Jochem, die we note bene samen gebroederlijk gebrand hadden. Maar wel met minder vergaande gevolgen dan Niels z'n actie."