De ontknoping van het negentiende seizoen van Wie is de Mol? (WIDM) is in zicht. Zaterdagavond weten kijkers van het programma hoe de rollen van Mol, winnaar en verliezer zijn verdeeld onder actrice Sarah Chronis, zanger Niels Littooij en nieuwslezeres Merel Westrik. NU.nl vroeg drie zogenoemde molloten: Wie is de Mol?

"Ik vind dit seizoen moeilijker dan ooit en ik ben al heel vaak geswitcht van Mol, maar ik ga toch voor Merel", zegt molloot Wout. "Een aantal sterke hints wijzen naar haar, zoals de laatste opdracht in de negende aflevering."

Wout (hij wil zijn achternaam liever niet prijsgeven) beheert op Twitter en Instagram een account onder de naam therMOLmeter. Hoewel hij het de twee vorige seizoenen bij het rechte eind had, vindt hij het bij deze reeks een stuk lastiger te voorspellen wie de Mol is.

Bij de laatste opdracht waren vier guilty pleasures van de kandidaten te horen. De eerste letters van de laatste woorden van die nummers waren 'MOLM', wat zou kunnen wijzen op 'Mol Merel'. "Zij komt ook vaak wat warrig en ongemakkelijk over", vindt Wout. "Ze is natuurlijk ook geen actrice. Misschien valt de taak van Mol haar zwaar."

WIDM een van de best bekeken programma's op tv

Wie is de Mol? is al jaren een van de best bekeken programma's van de Nederlandse televisie. Bovenaan de kijkcijferlijst staat de laatste aflevering van het vijftiende seizoen, waar bijna 3,6 miljoen mensen naar hebben gekeken. Het record van het huidige seizoen staat vooralsnog op ruim 2,9 miljoen kijkers voor de vierde aflevering.

De populariteit van het programma zorgt er ook voor dat er op sociale media steeds meer aandacht aan wordt besteed: talloze Nederlanders hebben een account op Instagram, Twitter of YouTube dat volledig aan Wie is de Mol? is gewijd. Felix Uijttenboogaard heeft er zelfs drie.

"Ik ben in 2015 begonnen met een kanaal op YouTube, maar je kunt tegenwoordig eigenlijk niet zonder Instagram en Twitter", vertelt Uijttenboogaard. Collega-molloot Jasper Christiaanse is hoofdredacteur van de fansite Tunnelvisie en is ook actief op Twitter en Instagram.

'Ik ben al heel vaak geswitcht van Mol'

De drie molloten zetten wekelijks updates online met hints, aanwijzingen en voorspellingen over de mogelijke saboteur in het spel, dat deze keer in Colombia werd gespeeld. Hoewel Wout zijn geld inzet op Westrik, is Chronis de hoofdverdachte van Uijttenboogaard en Christiaanse.

"Zij heeft van de drie het minste geld binnengebracht voor de pot", zegt Uijttenboogaard. "Vaak is dat een goede aanwijzing om iemand als Mol te zien. Verder heeft ze een opvallende ontwikkeling doorgemaakt: in het begin was ze heel erg timide en op de achtergrond, wat er op zou kunnen wijzen dat ze haar rol heel spannend vond."

Christiaanse heeft het idee dat Chronis zich dommer voordoet dan ze is. "Je hoort haar bijvoorbeeld zeggen dat ze dyslectisch is en dat ze niet kan rekenen." Als blijkt dat de actrice inderdaad de Mol is, vindt Christiaanse haar "een beetje gemiddeld".

"Tot nu toe heb ik geen fantastische acties gezien van haar, hoewel ze wel aardig wat geld heeft weten te verspelen. Ik denk dat we na vorig jaar, toen Jan Versteegh de Mol was, ook aardig verwend zijn geraakt."

Versteegh speelde de fanatieke kandidaat en nam af en toe behoorlijke risico's waardoor hij ontmaskerd had kunnen worden. "Wie het dit seizoen ook is; ik vind het dapper om na Jan Versteegh de Mol te durven zijn", besluit Christiaanse.

(Afbeelding: Graphic over Sarah van therMOLmeter op Instagram)

Vrijstellingen die verstopt zaten in jokers

Terugkijkend op het hele seizoen genoot Wout vooral van een nieuw element in het spel: in sommige jokers die de kandidaten konden vinden of verdienen, zat een vrijstelling verstopt. Om die te kunnen zien, moest de houten joker opengebroken worden. Als er geen vrijstelling in bleek te zitten, was de joker ook niks meer waard.

"Deze twist zorgde voor misschien wel het meestbesproken moment van het seizoen", zegt Wout. "Niels maakte zijn joker open, waar geen vrijstelling in zat. Vervolgens maakte hij hem weer dicht en wisselde hij zijn joker om met die van Evelien (de Bruijn, red.), waardoor Evelien onbewust een ongeldige joker had. In de aflevering waarin zij de ongeldige joker inzette bij de test, moest ze naar huis."

Uijttenboogaard genoot dit seizoen vooral van de kandidaten, die het duidelijk gezellig hadden met elkaar. "Dat maakt het programma ook leuker om naar te kijken. Verder waren de beelden van Colombia die we te zien kregen prachtig. Het is voor velen een land dat geassocieerd wordt met nare dingen, maar nu werd het eens op een andere manier in beeld gebracht."

'Rik van de Westelaken deed het goed als presentator'

Over de spelopdrachten was Uijttenboogaard minder te spreken. "Die waren een beetje simpel. Er waren weinig psychologische mindfucks, waar je als kandidaat helemaal gek van kunt worden."

Christiaanse deelt nog een pluim uit aan Rik van de Westelaken, die het stokje overnam van Art Rooijakkers en voor het eerst te zien was als presentator van het programma. "Ik heb Art niet gemist. Ik vond Rik heel rustig overkomen. Hij stond dichter bij de kandidaten dan Art, hoewel hij ook weer niet hun beste vriend was."