NUweekend Heen met Air France, terug met KLM: Nationaal belang in een multinational Air France-KLM is niet bepaald een match made in heaven. Frankrijk leek stomverbaasd toen Nederland deze week plotseling een belang van 14 procent in het bedrijf kocht - een net iets kleiner belang dan de Fransen hebben. Nederland heeft er blijkbaar weinig vertrouwen in dat het Nederlandse belang wordt behartigd in de top van het bedrijf. En dat terwijl KLM tot dusver eigenlijk steeds haar zin krijgt.