De concurrentie is toegenomen en zijn rugproblemen kunnen zomaar weer opspelen. Maar Sven Kramer (32) is dit weekend bij het WK allround in Calgary 'gewoon' een van de topfavorieten. Een buitenlands perspectief op de carrière van misschien wel de beste schaatser ooit, die voor de tiende keer wereldkampioen kan worden.

Graeme Fish, een 21-jarig Canadees talent op de lange afstanden, was drie weken geleden bezig met een training in aanloop naar de WK afstanden in Inzell toen zijn blik viel op een man die hij al jaren bewondert.

Sven Kramer wilde ook wat rondjes schaatsen in de Max Aicher Arena en onwillekeurig hield Fish in om de achtvoudig wereldkampioen op de 5 kilometer en vijfvoudig wereldkampioen op de 10 kilometer niet in de weg te rijden.

Bart Schouten, de bondscoach van de Canadezen, zag het gebeuren en sprak Fish er direct op aan. "Wat ben je aan het doen?", vroeg de geboren Haarlemmer. "Als je hem in de training er al niet af kan rijden, hoe denk je dat dan te gaan doen in een wedstrijd? Dit soort respect wil ik absoluut nooit meer zien."

Schouten wil niet dat zijn schaatsers opkijken tegen een concurrent, al weet en snapt hij wel dat er bij de jongere generatie heel veel respect is voor de succesvolste schaatser van deze eeuw. "Graeme is pas 21, maar hij volgt het schaatsen ook", aldus Schouten. "En hij ziet dat Sven al meer dan tien jaar bij de allerbeste schaatsers hoort."

Sven Kramer en Enrico Fabris in 2007. (Foto: ANP)

'Door Kramer heb ik veel zilver thuis liggen'

Enrico Fabris was 23 toen hij in januari 2005 voor het eerst tegen zijn toekomstige plaaggeest reed. Bij het EK allround in Heerenveen schaatste de Italiaan maar liefst drie keer tegen de pas achttienjarige Kramer, die achter tweevoudig olympisch kampioen Jochem Uytdehaage als debutant direct tweede werd.

"Toen kon ik al zien dat Sven een heel grote uitdager zou worden", zegt Fabris ruim veertien jaar later aan de rand van de Olympic Oval in Calgary. "Maar dat kon iedereen zien. Het verbaast me niks dat hij al zo lang aan de top staat. Ik was er vrij zeker van dat hij een lange en succesvolle carrière zou hebben."

De tweevoudig olympisch kampioen van Turijn 2006 maakte van dichtbij mee hoe Kramer in het seizoen 2006/2007 veranderde in de schaatser die bijna alles won wat hij kon winnen. De teller staat inmiddels op vier olympische titels, tien Europese allroundtitels, negen wereldtitels allround en twintig keer goud bij de WK afstanden.

"Ik ben er trots op dat we aan het begin van zijn loopbaan een aantal mooie duels hebben uitgevochten en dat ik lang gold als de grootste uitdager die hij ooit heeft gehad", aldus Fabris. "Maar natuurlijk had ik ook pech dat ik het juist tegen hem moest opnemen op het hoogtepunt van mijn carrière. Ha, door Sven heb ik heel veel zilveren medailles thuis liggen."

De Europees kampioen allround van 2006 is inmiddels al bijna acht jaar gestopt en coach geworden bij de Italiaanse ploeg, terwijl zijn voormalige rivaal nog steeds om de prijzen meedoet. "De belangrijkste kwaliteit van Sven is dat hij al zo lang hongerig blijft om te winnen", stelt Fabris. "De meeste schaatsers zouden na drie of vier wereldtitels het gevoel krijgen dat ze wel gearriveerd zijn, maar bij hem is dat niet zo."

Sven Kramer lacht met ploeggenoot en concurrent Patrick Roest. (Foto: ANP)

'Iedereen in het schaatsen bewondert Sven'

Die honger om veertien jaar na zijn debuut op een WK allround (brons in Moskou in 2005) nog steeds alles te doen om te winnen, is volgens buitenlandse schaatsers en coaches de eigenschap waarmee Kramer zich onderscheidt van de rest.

"Sommige schaatsers zijn fysiek sterk maar mentaal wat minder, waardoor ze in wedstrijden vergeten wat ze moeten doen. Ik noem zo iemand de kampioen van de trainingen. Sven is het tegenovergestelde", zegt de Poolse oud-schaatser Pawel Abratkiewicz, die jarenlang in Nederland woonde en tegenwoordig coach is bij de Russische ploeg. "Ik denk dat iedereen in het schaatsen Sven bewondert. Het is echt bijzonder om zo lang hard te blijven werken en volledig gefocust te blijven op je doel."

Schouten: "Wat Sven gedaan heeft - en nog steeds doet - is gewoon fenomenaal. Het is ongelooflijk knap hoe hij die onvoorstelbare honger houdt. Zijn wilskracht en zijn wil om te winnen zijn zo groot, dat maakt het verschil. Er zijn niet veel mensen die zoveel mentale kracht over zo'n lange periode zo consequent kunnen opbrengen."

De bondscoach van de Canadezen traint met Ted-Jan Bloemen een topschaatser die het juist lastig vindt om jarenlang alleen met winnen bezig te zijn en afgelopen voorjaar na zijn olympische titel op de 10 kilometer een lange pauze nam.

"Ik ben niet iemand die altijd maar kan domineren, die elke race kan winnen", aldus Bloemen, die vier maanden jonger is dan Kramer. "Ik heb er heel veel respect voor dat Sven dat wel kan."

'Kramer is nog steeds de te kloppen man'

Kramer zelf erkent dat zijn focus steevast op het volgende doel ligt. "De afgelopen veertien jaar zijn fantastisch geweest, maar gelukkig denk ik daar niet te veel over na en ben ik altijd weer bezig met het volgende toernooi. Ik hoef me natuurlijk niet te schamen voor mijn carrière, maar denk dat het toch beter is om vooruit te kijken."

De kopman van Jumbo-Visma is daarom al twee weken alleen maar bezig met het WK allround in Calgary, waar hij een mede door opspelende rugproblemen lastig seizoen hoopt af te sluiten met zijn tweede individuele zege van de winter. Begin januari won Kramer al de Europese allroundtitel in Collalbo.

"Het niveau van zijn concurrenten is dit seizoen hoger dan ooit", wijst Fabris vooral op Patrick Roest en de Noor Sverre Lunde Pedersen. "Daarom zal het een zware klus worden voor Sven om dit weekend te winnen, hij kan niet meer zoals vroeger als een kat met een muis spelen. Maar ik vind hem nog steeds de beste schaatser en de te kloppen man bij een allroundtoernooi."