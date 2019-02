Na vier dagen testen in Barcelona is een eerste beeld ontstaan van hoe de Formule 1-teams uit de winter zijn gekomen. Welke conclusies zijn er te trekken op basis van de eerste testkilometers van de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull? Een overzicht.

"We zijn nog aan het zoeken naar de sweet spot", zei vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton woensdag tijdens een persmoment op het Circuit de Catalunya. Mercedes heeft zich tijdens de vier dagen testen in de Spaanse zon weinig bovenaan de tijdenlijsten laten zien.

Betekent dit dat Mercedes de snelheid niet heeft? "Wij zijn nog niet voluit gegaan, en ik denk dat de rest ook bezig is met sandbaggen", aldus Ferrari-coureur Charles Leclerc. De 21-jarige Monegask is dit jaar nieuw bij de 'Scuderia', maar liet zien dat dat hij al bekend is met het Formule 1-vocabulaire. Sandbaggen betekent vrij vertaald: niet laten zien wat je in huis hebt.

De vraag is of Mercedes dat aan het doen is. "Wij zitten achter Ferrari, maar voor Mercedes", liet Helmut Marko donderdag optekenen door Duitse media. De Oostenrijker, belangrijke kracht in het Red Bull-team, baseerde zich op door zijn team vergaarde gps-data. Daaruit valt niet veel op te maken, maar voor Red Bull blijkbaar wel voldoende. Teambaas Christian Horner liet zich een dag eerder in soortgelijke bewoordingen uit.

Het grote gissen is in ieder geval weer begonnen in de Formule 1. De teams hebben de afgelopen winter hard gewerkt om hun auto's op tijd voor Barcelona af te krijgen. Dat lukte op Williams na iedereen. In de eerste week proberen journalisten en analisten de vinger te krijgen achter de nieuwe slagvolgorde in de koningsklasse. Als die er al is. Vier dagen verder vallen de volgende zaken op:

1. Red Bull en Honda beleven uitstekende wittebroodsweken.

"Het ziet eruit als een Zwitsers uurwerk", beschreef Horner maandag de manier waarop de eerste Honda-motor is ingebouwd in de nieuwe Red Bull. "Volgens mij hebben we nog nooit zo'n harmonieus gevormde combinatie van auto en chassis gehad. En we hebben al vier complete motoren in de fabriek staan, dat hebben we nooit eerder meegemaakt."

Bij Red Bull heerst grote tevredenheid over hoe de nieuwe samenwerking met de Japanse motorenbouwer uitpakt. De energiedrankjesfabrikant en Honda hebben dan ook een partnerschap, Red Bull is geen klant meer van een motorleverancier. Dat was bij Renault nog wel zo. De voordelen: Honda draagt bij aan het budget, Red Bull is geen geld meer kwijt aan motoren en het team van Max Verstappen wordt met de hoogste prioriteit behandeld. Red Bull is in zekere zin het fabrieksteam van Honda geworden.

Max Verstappen in de Red Bull-Honda. (Foto: Getty Images)

De grote zorgen rondom Honda als bouwer van Formule 1-motoren draaiden vooral om betrouwbaarheid. Vraag bijvoorbeeld maar eens aan Fernando Alonso hoe vaak hij zijn McLaren-Honda de afgelopen jaren aan de kant heeft moeten zetten. In Spanje reden Red Bull en Toro Rosso probleemloos samen bijna duizend ronden.

"We hebben wel wat problemen gehad, maar dat waren allemaal kleine dingen", zei Verstappen woensdag al over zijn Red Bull. Zijn teamgenoot Pierre Gasly was een dag later ook goed te spreken: "Eigenlijk is er alleen maar goed nieuws." De Fransman is ook de juiste persoon om een vergelijking te maken met de Honda-motor van 2018, toen hij daar in de Toro Rosso mee reed. "Ik kan echt voelen dat er vermogen bij is gekomen", stelde hij onder anderen veel Verstappen-fans gerust.

Aantal ronden per team: Mercedes - 610

Ferrari - 598

Alfa Romeo - 507

Toro Rosso - 482

Red Bull - 475

McLaren - 445

Renault - 433

Haas - 384

Racing Point - 248

Williams - 88

2. Ferrari heeft een uitstekende winter gehad

"Dit is de beste eerste dag met een nieuwe auto die ik ooit heb gehad", jubelde Sebastian Vettel maandag na zijn eerste kilometers met de nieuwe Ferrari SF90. De Duitser ging op de eerste dag al 169 keer rond op het Circuit de Catalunya, een indrukwekkend aantal voor een hagelnieuwe auto.

Maar er is meer dan alleen betrouwbaarheid. Ferrari maakte de afgelopen twee seizoen al een opmars, onder leiding van technische man Mattia Binotto. De Zwitserse Italiaan is nu doorgeschoven naar de positie van teambaas. De matrode auto die nog onder zijn technische leiding is ontwikkeld lijkt een succesnummer in wording.

Leclerc bevestigde dat donderdag. "De auto voelt eigenlijk niet als nieuw. Vanaf moment één reageert hij heel voorspelbaar, we hadden geen moeite om de snelheid te vinden." Ferrari heeft het bal dus als voorzichtige favoriet geopend, maar er zit nog veel test- en ontwikkelwerk tussen nu en de eerste Grand Prix in Australië op 17 maart.

Snelste ronden per team (band) Renault - 1.17,393 (C5)

Toro Rosso - 1.17,637 (C5)

Alfa Romeo - 1.17,762 (C5)

Mercedes - 1.17,857 (C5)

Ferrari - 1.18,046 (C3)

McLaren - 1.18,431 (C4)

Haas - 1.18,563 (C3)

Red Bull - 1.18,780 (C3)

Racing Point - 1.19,664 (C2)

Williams - 1.20,997 (C2)

Uitleg: Tussen haakjes staan de bandencompounds (C-), waarbij C1 de hardste is en C5 de zachtste. Een zachtere band leidt normaal gesproken tot een snellere rondetijd.

3. Vraagtekens rond Mercedes

De wereldkampioen van de afgelopen seizoenen komt doorgaans rustig op gang als het team weer een nieuwe auto introduceert. De vraag is alleen of dat dit seizoen het geval is. Zowel teambaas Toto Wolff, Hamilton als Valtteri Bottas draaide er deze week niet omheen; ook zij hadden gezien dat Ferrari erg sterk uit de winter is gekomen. "Ongeacht met hoeveel benzine ze hebben gereden, liggen ze volgens mij iets voor", stelde Bottas donderdag vast. "Maar het is nog vroeg en wij moeten nog veel werk verrichten."

Een van de mogelijke oorzaken van de moeizame start van Mercedes schuilt in de nieuwe regels voor 2019. Die schrijven onder meer voor dat de voorvleugels breder en hoger mogen zijn, maar dat alle extra flapjes en luchtgeleiders moesten verdwijnen. Dit was een gebied waarin Mercedes uitblonk.

Daar komt bij dat Mercedes het enige team is dat niet met 'rake' rijdt. Rake komt erop neer dat de vloer aan de achterkant wat hoger van de grond staat. Dat heeft, mits goed uitgevoerd, een gunstig effect op de hoeveelheid neerwaartse kracht die de voorvleugel genereert.

Het verschil in 'rake' tussen de Mercedes en de Red Bull. Laatstgenoemde staat achter hoger van de grond. (Foto: Getty Images)

Toeval of niet, Mercedes leek in Barcelona te kampen met veel onderstuur, waarbij de auto over de voorwielen wegglijdt. Een teken van een tekort aan neerwaartse kracht aan de voorkant van de auto.

Maar van paniek is bij de regerend kampioenen allerminst sprake. "Ik loop al lang mee", zei een kalme Hamilton woensdag. "Tests blijven tests en je kunt er niet te veel uit opmaken." De Brit verviel vervolgens in een zin die elke coureur de afgelopen dagen wel eens in de mond nam: "We zien in Melbourne pas echt hoe het ervoor staat."