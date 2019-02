Wiens werk dit weekend wordt bekroond met een Oscar, wordt bepaald door de bijna achtduizend leden van de Academy. NU.nl vroeg drie van hen hoe je wordt toegelaten tot dit genootschap en of het klopt dat genomineerden je proberen te paaien voor een stem. "Dat is in principe not done, maar er wordt wel gezegd: denk er eens over na."

Filmeditor Job ter Burg, die meewerkte aan films als Zwartboek, Van God Los en Suzy Q, is sinds 2015 lid van de Academy. Hij noemt het een "stoere, en een van de meest chique" clubs in de wereld. "Ik hou wel van clubs met vakgenoten."

Jany Temime, die als kostuumontwerpster werkte voor films als Antonia en Karakter, en de Harry Potter-films en de Bond-films Skyfall en Spectre, is eveneens sinds 2015 lid. Ze ziet dat lidmaatschap als een heuse eer. "Het is een soort 'secret society', die met glamour omgeven is", vertelt Temime, die in Frankrijk opgroeide en lange tijd in Nederland woonde, maar tegenwoordig in Londen gevestigd is.

De club, die voluit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences heet, is het brein achter vele aspecten in de filmwereld. "Wat de Academy doet voor onze beroepen is essentieel", zegt cinematograaf Hoyte van Hoytema, die vorig jaar in de race was voor een Oscar dankzij zijn werk aan Dunkirk. "Ik denk daarbij aan filmconservatie en educatie."

En natuurlijk is er de Oscarceremonie, het evenement dat door velen gezien wordt als de kers op de taart van de filmwereld. Opvallend genoeg hecht Van Hoytema, die een jaar of vijf geleden lid werd, daar niet zoveel waarde aan. "Dat vind ik het minst belangrijk."

Zo word je lid van de Academy

Maar hoe word je eigenlijk lid van die club van critici die bepaalt welke films genomineerd worden en uiteindelijk bekroond worden met een Oscar? "Ik ben voorgedragen door twee andere leden", vertelt Ter Burg.

"In eerste instantie werd ik benaderd door een bevriende Amerikaanse editor, in de tijd dat de Academy op zoek was naar wat meer internationale leden. Hij vroeg of ik het interessant zou vinden om lid te worden, maar had zijn stem voor dat jaar - je mag per jaar op één mogelijk nieuw lid stemmen - al vergeven. Toen heb ik twee andere mensen uit de branche met editors gevraagd om mij voor te dragen, en dat hebben ze gedaan."

Vervolgens hoorde Ter Burg een hele tijd niets. "Dat is gebruikelijk. Op een gegeven moment verscheen er een persbericht. Op het moment dat het in de media was, wist ik het ook. Vervolgens kreeg ik wel een officiële brief."

Het lidmaatschap brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. Zo schat Temime dat ze tussen oktober, wanneer de eerste screeners (kopieën van films die op dat moment nog niet in de bioscoop te zien zijn) en screenings komen van films die in aanmerking komen voor een Oscar, en januari "een stuk of dertig, veertig" films ziet. "Ja, dat kost veel tijd, maar het is m'n vak. Ik kijk natuurlijk het hele jaar door ook naar films."

Ter Burg stelt dat het lidmaatschap hem ook een uniek inkijkje geeft in de filmwereld. “Je ziet films die hier nog niet te zien zijn. En het is een leuke manier om op de hoogte te blijven van wat er gemaakt wordt.”

Wel is het volgens hem bijna onmogelijk om alle genomineerde films te zien. "Het is voornamelijk de bedoeling dat je het hele jaar in de gaten houdt wat er gemaakt wordt en dat je uiteindelijk kiest voor wat jou is opgevallen."

Twee stemrondes voor leden van de Academy

Wanneer de films eenmaal gekeken zijn, krijgen alle stemgerechtigde leden van de Academy - volgens The Wrap zijn dat er momenteel 7.902 - te maken met twee stemrondes.

In de eerste ronde, de nominatieronde, mogen alleen kandidaten aangedragen worden voor de eigen branche en voor de categorie beste film. In de tweede ronde, waarin wordt bepaald wie de winnaars zijn, mag op bijna alle categorieën worden gestemd. In negen categorieën, waaronder beste documentaire en beste niet-Engelstalige film, wordt met een iets ander systeem gewerkt.

Hoewel maatschappijen graag invloed uitoefenen op de uitkomsten van de Oscars, is volgens de drie geïnterviewden van omkoping absoluut geen sprake. "Dat wordt actief tegengewerkt en is ten strengste verboden", zegt Van Hoytema.

'Er vindt al een voorselectie plaats'

Ter Burg ziet wel dat filmmaatschappijen hun films op een andere manier pluggen. "Iemand paaien is in principe not done. Maar studio's organiseren wel speciale screenings waarbij bijvoorbeeld een acteur of een regisseur aanwezig is. Daarmee wordt niet letterlijk gezegd: 'Stem op ons', maar wel: 'Kijk eens naar deze film en denk er eens over na.'"

Temime merkt in haar werk weinig van de sturing. "Ik werk nu voor Marvel aan Black Widow en toevallig heb ik in de categorie beste kostuumontwerp gestemd op Black Panther (ook van filmstudio Marvel, red.), maar dat is niet omdat ze me dat hebben gevraagd: ik vind echt dat de kostuums in Black Panther het mooist zijn."

Ter Burg zegt dat er bovendien al lang voor de stemrondes een voorselectie plaatsgevonden heeft. "Distributiemaatschappijen stoppen heel veel geld in campagnes voor de Oscars en kijken van tevoren welke films eventueel in aanmerking komen voor een Oscar", vertelt hij.

"Bij Elle (waarvoor Ter Burg de montage verzorgde, red.) heeft Sony bijvoorbeeld van tevoren ingezet op awards voor beste niet-Engelstalige film en beste actrice (Isabelle Huppert). Ze gingen dus heel duidelijk niet voor beste regie of camera en er werden allerlei events georganiseerd met Isabelle en Paul Verhoeven."

Zangeres Andra Day poseert op de rode loper voorafgaand aan de ceremonie van 2018. (Foto: ANP)

'Veel evenementen vinden plaats in Los Angeles'

De betrokkenheid van de leden bij de Academy is groot, maar kent zijn grenzen. "Er wordt van alles georganiseerd voor leden, maar veel vindt plaats in Los Angeles en daar woon ik niet”, zegt Temime over de bijeenkomsten die worden georganiseerd. "Als dat wel zo was, zou ik veel vaker gaan."

"Voor de komende Oscars is er in Londen wel weer een get-together van alle leden", aldus de kostuumontwerpster. "Er is een diner en we kijken naar de uitreiking op een groot scherm."

Geen van de drie geïnterviewden is zondagnacht aanwezig bij de ceremonie in Los Angeles. Ter Burg: "In het jaar dat Elle genomineerd was, heb ik wel meegedaan met de loterij waarmee je voor kaarten in aanmerking kunt komen en toen heb ik toevallig ook gewonnen, maar dit jaar ben ik er niet bij."

Temime is er zelfs nog nooit bij geweest. "Ik ben altijd aan het werk. Daarbij: als je genomineerd bent is het leuk, maar anders is het saai. Je bent alleen maar aan het wachten. Die ceremonie duurt wel drie, vier uur."