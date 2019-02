Luuk de Jong is aanvoerder en topscorer ineen bij PSV, dat zondag de topper tegen Feyenoord speelt. De 28-jarige spits praat aan de hand van vier thema's over zijn band met trainer Mark van Bommel, zijn eigen toekomst en de titelrace met Ajax.

De aanvoerder

Met de lentezon al in februari is het aangenaam trainen op De Herdgang. Koploper PSV werkt in een reeks besloten oefensessies toe naar de topper van zondag. De mindere resultaten van na de winterstop lijken het humeur van De Jong niet te verpesten.

In de eerste seizoenshelft won PSV zestien van de zeventien wedstrijden, maar in 2019 eindigden drie van de vijf duels in een 2-2-gelijkspel. "Toch is de sfeer eigenlijk nog hetzelfde als voor de winterstop", zegt de aanvoerder van PSV. Hij oogt ontspannen en is goedgemutst.

"We zitten gewoon in een fase waarin het even niet meezit. Ik geloof dat we sinds de winterstop slechts negen schoten op doel tegen hebben gekregen, maar wel zeven tegengoals. Natuurlijk zijn de resultaten niet zoals we willen, maar zo slecht is het allemaal niet. In elke wedstrijd hebben we minimaal dubbel zo veel kansen als de tegenstander gecreëerd. Bovendien stonden we in de winterstop nog twee punten voor op Ajax, en nu vier."

Het tekent de manier waarop De Jong naar de titelrace kijkt. Het glas is halfvol bij de spits, die graag de positieve punten benadrukt. "Natuurlijk vallen er harde woorden als we in de rust met 2-0 achterstaan. Dat is ook goed", doelt hij op de laatste twee duels, tegen FC Utrecht en sc Heerenveen, waarin PSV na een 2-0-achterstand halverwege nog wel een punt uit het vuur sleepte.

Als aanvoerder neemt de 28-jarige De Jong zijn veelal jongere teamgenoten op zulke momenten op sleeptouw. "Ik probeer de jongens uit de teleurstelling te halen en iedereen weer op scherp te zetten. Er is maar één ding dat we nog kunnen doen en dat is keihard knokken. In het voetbal zijn gekkere dingen gebeurd, dus je weet dat het altijd mogelijk is. Dat probeer je duidelijk te maken aan het team."

Aan het begin van het seizoen 2017/2018 raakte De Jong zijn aanvoerdersband nog kwijt aan Marco van Ginkel, omdat hij in een moeizame fase zat. Dit seizoen benoemde de nieuwe trainer Mark van Bommel hem weer tot captain.

"Mij maakt het niet zo veel uit of ik die band wel of niet draag. Vorig seizoen gedroeg ik me hetzelfde als nu. Natuurlijk is het een eer om die band te mogen dragen, maar het verandert mij niet."

De topscorer

Eerder deze maand maakte De Jong zijn honderdste treffer in dienst van PSV (in alle competities), een mijlpaal die in het moderne voetbal nog maar zelden voorkomt. Binnen de club werd er verder niet bij stilgestaan, terwijl spelers die bijvoorbeeld hun honderdste wedstrijd spelen wel een ingelijst shirt krijgen. De Jong, lachend: "Ik zal nog eens vragen waar mijn cadeau blijft."

Hij vervolgt serieuzer: "Het is dat ik het voorbij hoorde komen, want ik was daar zelf totaal niet mee bezig. Maar het is wel een heel mooie mijlpaal. Alleen maar een teken dat ik goed bezig ben."

Met zijn 28 jaar zou hij als topsporter fysiek nu op zijn top moeten zitten. Toch heeft de aanvoerder van de topscorersranglijst van de Eredivisie met twintig goals niet per se het gevoel dat hij nóg beter is dan pakweg drie jaar geleden. "Ik zit nu goed in mijn vel, het gaat lekker. Maar of ik beter ben dan twee of drie jaar geleden, dat vind ik moeilijk te zeggen. Toen maakte ik ook 20 of 25 goals."

"Natuurlijk ben ik wel gegroeid als speler. Misschien ben ik wat slimmer geworden, ook voor de goal. Hoe je vrij kunt komen met een loopactie in de rug van een verdediger, dat soort dingen."

Van zijn inmiddels 104 goals maakte hij er liefst 45 met het hoofd. "Mijn ouders zijn natuurlijk topvolleyballers geweest. Ik denk dat ik van hen wel sprongkracht en gevoel voor timing in de lucht heb meegekregen. Het is grotendeels een aangeboren talent. En natuurlijk zijn er genoeg trainingsvormen waarbij we afwerken op doel uit voorzetten, maar ik train niet apart op het koppen."

Aantal kopdoelpunten in Eredivisie sinds debuut Luuk de Jong 1. Luuk de Jong (De Graafschap, FC Twente, PSV) - 49

2. Mike Havenaar (ADO Den Haag, Vitesse) - 24

3. Ola Toivonen (PSV) - 20

4. Graziano Pellè (AZ, Feyenoord) - 20

5. Michael de Leeuw (De Graafschap, FC Groningen, FC Emmen) - 18

6. Erik Falkenburg (ADO Den Haag, AZ, Go Ahead Eagles, NAC, Sparta, Willem II) - 18

7. Bas Dost (Heracles Almelo, sc Heerenveen) - 17

De clubspeler

Als het interview ongeveer halverwege is, schrikt De Jong plots op. Het is 13.29 uur, hij excuseert zich en haast zich op zijn slippers naar de eetzaal. Precies op tijd voor de lunch met de PSV-selectie.

"Laatkomers krijgen een kruisje achter hun naam", vertelt De Jong twintig minuten later, als hij weer aanschuift voor de laatste vragen. "Als je te laat bent, krijg je geen boete, maar wel een opmerking van de staf. Van Bommel laat zulke dingen ook wel aan de spelers zelf over. Ik zou er ook wat van zeggen als iemand vaak te laat komt, want als je buiten het veld te laat bent, ben je in het veld misschien ook slordig. Maar gelukkig valt het bij deze groep reuze mee, hoor."

De samenwerking met Van Bommel bevalt goed. De Jong is de enige speler in de PSV-selectie die nog samenspeelde met de voormalige middenvelder. Ze maakten samen het zo teleurstellend verlopen EK 2012 in Polen en Oekraïne mee. Van Bommel als routinier en aanvoerder, de toen 22-jarige De Jong speelde geen minuut als derde spits achter Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar.

"Van Bommel is nog dezelfde persoon als zeven jaar geleden", vindt De Jong. "Toen wilde hij al de leiding nemen en was hij heel direct in zijn communicatie. Hij heeft nu in het begin ook direct duidelijk gemaakt hoe hij wil spelen en wat per positie de taken zijn."

“Het gevoel bij Van Bommel was meteen goed. Geen moeilijke keuze om contract te verlengen.”

Van Bommel was amper twee weken hoofdtrainer bij PSV toen De Jong deze zomer zijn contract openbrak en verlengde tot medio 2021. "Hij had me al voor het seizoen begon gebeld en tijdens het trainingskamp in Zwitserland hebben we uitgebreid gesproken."

Van Bommel schetste daar het speelplan dat hij voor ogen had, waarin hij een belangrijke rol voor De Jong zag weggelegd. Met de opkomende backs Angeliño en Denzel Dumfries, de handige buitenspelers Steven Bergwijn en Hirving Lozano en met schaduwspits Gastón Pereiro in zijn rug zou De Jong goed tot zijn recht komen.

"Hij zei dat ik in dit aanvallende systeem vanzelf veel doelpunten zou gaan maken en dat komt nu ook uit. Het gevoel was direct goed. De manier waarop de technische staf over het spelletje denkt spreekt mij erg aan. Daarom was het geen moeilijke keuze om te verlengen."

De Jong is bezig aan zijn vijfde seizoen in het Philips Stadion, maar het had heel anders kunnen lopen als hij vorig seizoen was ingegaan op interesse van het Mexicaanse Club América. Zijn zaakwaarnemer Louis Laros en vader George de Jong reisden zelfs af naar Midden-Amerika om de club en het Mexicaanse voetbal te bekijken.

"Het was redelijk concreet, we hebben onderzocht hoe het daar was. Uiteindelijk heb ik besloten om het niet te doen en door te gaan bij PSV. Dat is een goede keuze gebleken."

“Als er een buitenlandse club komt, zal ik zeker aanhoren wat ze willen”

Zijn eerdere avonturen in het buitenland werden geen groot succes. "Borussia Mönchengladbach had een ander type spel, waardoor ik minder voor de goal kwam. En Newcastle United zat in een heel moeilijke fase. Ik speelde daar op het middenveld, als nummer 10, en kwam bijna niet voor de goal."

Die ervaringen neemt hij mee naar de toekomst, waarbij hij een langdurig verblijf bij PSV niet uitsluit. "Ik houd alle opties open op dit moment, eerlijk gezegd. Ik weet bij PSV wat ik heb: de manier van spelen, aanvallend voetbal, misschien weer Champions League en kans op prijzen. Dat is mooi als topsporter zijnde."

"Maar als er een buitenlandse club komt, dan zal ik zeker aanhoren wat ze willen. Ik zal dan ook kijken hoe zo'n team speelt. Komen er veel ballen in de zestien, is het aanvallend genoeg voor mij als spits? Dat zijn dingen die ik moet overwegen om een goede keuze te maken."

De prijzenpakker

Maar eerst wacht nog de titelrace met Ajax. De Jong heeft vier landstitels op zijn goed gevulde palmares staan en is met in totaal negen prijzen een van de meest succesvolle spelers die momenteel actief zijn in de Eredivisie (zie kader). Door de uitschakeling in de beker en in Europa is het kampioenschap het enige overgebleven doel.

Er zijn nog twaalf wedstrijden te gaan. "We leven echt van wedstrijd tot wedstrijd", bevestigt hij het cliché. "Ik weet niet eens tegen wie we na Feyenoord spelen. We hebben nog twaalf finales, zoals ze altijd zeggen. Maar het is wel waar."

"Naarmate het einde dichterbij komt, wordt het steeds spannender natuurlijk. Hoewel het sinds de winterstop soms tegen heeft gezeten, heb ik er nog steeds een heel goed gevoel bij."