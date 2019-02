NUweekend Zo komt Temptation Island aan zijn deelnemers 111 x gedeeld Op Valentijnsdag gaat alweer een nieuw seizoen van het populaire realityprogramma Temptation Island in première. NU.nl sprak een castingbureau en twee oud-kandidaten over de selectieprocedure die deelnemers moeten doorlopen. "Ik had een rap ingestuurd over het verslinden van mannen op het eiland."