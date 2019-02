Op Valentijnsdag gaat alweer een nieuw seizoen van het populaire realityprogramma Temptation Island in première. NU.nl sprak een castingbureau en twee oud-kandidaten over de selectieprocedure die deelnemers moeten doorlopen. "Ik had een rap ingestuurd over het verslinden van mannen op het eiland."

Fabiola Volkers wilde vorig jaar meedoen als verleidster in Tempation Island toen ze in haar eigen vriendenkring zag dat vriendinnen bedrogen werden door mannen. "Ik wilde aantonen dat mannen niet te vertrouwen zijn. Temptation Island leek me daarom een leuk spel. En het leek me ook leuk om wat meer bekendheid te krijgen."

Temptation Island, van oorsprong een Amerikaans programma, wordt door de programmamakers omschreven als "de ultieme relatietest" voor koppels. Vier stellen reizen af naar een tropische locatie, waar ze gescheiden van elkaar en omgeven door 'verleiders' zo'n veertien dagen moeten doorbrengen.

Hoewel dat regelmatig de doodsteek blijkt voor een relatie, lijkt er toch steeds weer genoeg animo om deel te nemen aan het RTL-programma. De redenen om mee te doen aan de show verschillen per persoon.

De reden om mee te doen die Volkers aandraagt hoort castingdirector Vera Vandenberghe van Multa Casting, dat de zogenoemde pre-casting verzorgt voor Temptation Island VIPS, wel vaker. "Verleiders en verleidsters zien deelname als een uitdaging. Je hoort regelmatig dat ze zelf ervaring hebben met ontrouw in een relatie."

Bij koppels liggen de kaarten vaak anders. "Stellen zijn altijd lastiger te vinden", aldus Vandenberghe. "Voor hen kan deelname persoonlijk ook heftiger zijn. Ze zien het vaak als een relatietest. Voor de een is dat omdat het niet zo lekker loopt en bij de ander juist omdat het goed gaat."

Vanessa de Ronde was vorig jaar met haar vriend Jeremy te zien in de reguliere editie van Temptation Island. "Wij zaten het programma samen op de bank te kijken en besloten ons toen op te geven. Daar zat niet iets heel serieus achter: we waren gewoon benieuwd of ze ons zouden kiezen. Verder zagen dat het vaak misging bij andere koppels, terwijl wij dachten: zo moeilijk kan het toch niet zijn?"

'Mensen van de productie waren heel enthousiast'

Volkers werd zelf door Multa Casting benaderd over mogelijke deelname aan Temptation Island. "Ik kreeg een mail en ik dacht: waarom niet? Als je je opgaf moest je ook een filmpje meesturen van jezelf. Ik wilde iets origineels doen, dus ik heb een stukje gerapt over hoe ik mannen zou gaan verslinden op het eiland."

De casting zelf verliep volgens Volkers "heel vlot en makkelijk". "Ik kreeg allerlei vragen, moest in bikini voor de camera en werd geïnterviewd op camera. Toen merkte ik al dat de mensen van de productie enthousiast waren. Een week later kreeg ik te horen dat ik mee mocht doen."

Ook De Ronde en haar vriend werden uitgenodigd. "We kregen samen een gesprek, maar moesten ook los van elkaar wat vragen beantwoorden als 'Wat zou je doen als je vriend vreemd zou gaan'. Dat was het eigenlijk. Vrij snel daarna kregen we te horen dat we mee mochten doen."

Waarom de keuze op hen viel, weet ze niet precies. "We zijn allebei heel eerlijk geweest en hebben gezegd dat het goed zat met onze relatie en dat we niet vreemd zouden gaan (dat gebeurde ook niet, red.). Ze zagen denk ik wel dat wij een sterk koppel waren, en misschien wilden ze laten zien dat het niet bij iedereen misgaat."

Multa Casting doet eerste aanmeldingen

Vandenberghe legt uit dat Multa Casting zich alleen bezighoudt met de eerste aanmeldingen voor het programma. "In eerste instantie sturen we iedereen in ons eigen bestand, dat uit zo'n zestienduizend inschrijvingen bestaat, een e-mail. Later zetten we vaak nog een oproepje online op Facebook en Instagram."

Multa Casting werkt met drie reglementen: voor de verleiders, de verleidsters en de koppels. "Deelnemers moeten tussen de 18 en 35 zijn, mogen geen kinderen hebben en in hun motivatie moeten ze een goede reden geven om mee te doen", aldus Vandenberghe. Graag op vakantie willen is volgens haar geen goede reden, maar meer bekendheid willen wel.

Het castingbureau maakt zelf een eerste selectie van alle kandidaten op basis van de voorwaarden, motivatie en video’s. "We sturen een pdf-document door met foto's, een video en een motivatie van iemand om mee te doen. De opdrachtgever bepaalt vervolgens wie op de echte castingdagen mag komen."

'Als verleider moet je een open persoonlijkheid hebben'

Volkers denkt niet dat verleiders een bepaalde persoonlijkheid moeten hebben. "Ik denk dat het juist goed is als je verschillende mensen bij elkaar zet: iemand die heel aardig is, iemand die heel aanwezig is, een wat gekker persoon. Maar het belangrijkste is om open te zijn, anders kun je ook geen band krijgen met de andere kandidaten."

Ter voorbereiding op het programma nam Volkers een personal trainer in de armen. "Ik wilde daar een beetje fit aankomen." Een specifiek doel voor haar tijd op het eiland in Mexico had ze niet. "Totaal niet. Ik liet gewoon alles over me heenkomen. Ik was best zenuwachtig, omdat ik met allemaal mensen zou zijn die ik niet kende. Maar ik had meteen een klik met Niels (die samen met zijn vriendin Rosanna voor de tweede keer meedeed aan het programma, red.) en ik voelde me snel op m'n gemak."

'Geen spijt van deelname'

Terugkijkend heeft Volkers absoluut geen spijt van haar deelname. "Het was nog leuker dan ik had verwacht. Ik wist van tevoren niet dat ik meedeed aan de VIP-editie, dat hoorde ik daar pas, en daardoor kreeg het programma wel extra veel aandacht. In mijn dorp kon ik naderhand niet normaal over straat: ik werd overal herkend."

Dat laatste gebeurt nog steeds regelmatig. "Ik vind het niet erg, hoewel ik me soms schuldig voel als ik met mijn familie ergens ben. Maar ik zou in de toekomst aan meer televisieprogramma's willen meedoen en eventueel ook willen presenteren. Acteren trekt me ook."

De Ronde heeft ook geen spijt, maar zou niet nog een keer meedoen. "Het was leuk voor een keer, en daar blijft het ook bij."

Op het eiland zelf had ze het alleen in de eerste week soms lastig. "Ik vertrouwde de verleiders niet, dus ik zat er niet zo gemakkelijk bij. Maar toen ik de anderen wat beter leerde kennen, ging het steeds beter en werd het ook leuker."

Het nieuwe seizoen van Temptation Island is vanaf 14 februari te zien op RTL 5.