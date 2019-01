NUweekend De wolf is bijna gevestigd in Nederland, is er ruimte voor zo'n roofdier? De wolf is bijna terug in Nederland. Als zondag op de Veluwe een wolvenkeutel wordt gevonden en blijkt dat die van de wolf is die daar al een half jaar leeft, dan heeft de wolf zich na bijna 140 jaar weer in Nederland gevestigd. De aanstaande terugkeer kent voor- en tegenstanders. Is er wel ruimte voor zo'n roofdier in Nederland?