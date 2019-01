NUweekend Transfersoap Frenkie de Jong: Uitverkorene Barça of onomstreden in Parijs? Nooit eerder werd er in het buitenland zo veel gespeculeerd over de mogelijke transfer van een Eredivisie-speler als nu bij Frenkie de Jong (21) het geval is. De Europese topclubs tuimelen over elkaar heen in de jacht op de handtekening van de frêle middenvelder, als we de buitenlandse media mogen geloven althans. "Iedereen hier dacht: wie is die jongen?"