NUweekend Goed voornemen om te sporten is lastig vol te houden, maar het kan echt 170 x gedeeld Met de start van het nieuwe jaar is het weer druk in de sportscholen. Vol goede moed starten mensen met hun voornemens om meer te bewegen. Om er vervolgens na een paar weken gedesillusioneerd achter te komen dat ze dat doel dit jaar wéér niet gaan halen. Waarom kunnen mensen het goede voornemen van meer bewegen niet volhouden en op wat voor manier kunnen we onze hersenen trainen om daar verandering in aan te brengen?