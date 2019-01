Nooit eerder werd er in het buitenland zo veel gespeculeerd over de mogelijke transfer van een Eredivisie-speler als nu bij Frenkie de Jong (21) het geval is. De Europese topclubs tuimelen over elkaar heen in de jacht op de handtekening van de frêle middenvelder, als we de buitenlandse media mogen geloven althans. "Iedereen hier dacht: wie is die jongen?"

De honderdduizenden lezers van Mundo Deportivo keken vorige week donderdag naar een vriendelijk glimlachende blonde knul. Het was een levensgrote foto van Frenkie de Jong, de spelmaker van Ajax, die de cover van de Spaanse sportkrant sierde. 'SÍ' stond er in koeienletters naast. De Jong had zijn jawoord aan FC Barcelona gegeven voor een contract van vijf jaar, meldde de krant met grote stelligheid.

Een week later was de transfer nog steeds niet rond. Woensdag bracht Mundo Deportivo daarom een nieuw artikel. De Jong zou zijn belofte aan Barcelona hebben gebroken en voor een financieel aanlokkelijker voorstel van Paris Saint-Germain gezwicht zijn. Dit weekend zou de Franse club de transfer - waarmee 75 miljoen euro gemoeid is - zelfs als bekendmaken, aldus de Catalaanse krant.

Het is zeker niet de eerste keer dat er in grote Europese sportkranten zo wild gespeculeerd wordt over de jonge voetballer uit het Zuid-Hollandse dorp Arkel. Hoewel hij in drie Eredivisie-seizoenen maar vijf doelpunten maakte voor Ajax, stond De Jong de afgelopen twee maanden (al dan niet samen met ploeggenoot Matthijs de Ligt) liefst zeven keer op de cover van Mundo Deportivo. Dat is vaker dan dat zijn beeltenis op de voorpagina van het sportkatern van alle Nederlandse kranten samen stond.

'Frenkie is het perfecte plan voor Barcelona'

"Barcelona staat al tien maanden in contact met de zaakwaarnemer van Frenkie. Hij is echt de uitverkorene", zegt Xavi Hernández Navarro, die voor MARCA, de grootste sportkrant van het land, over het Spaanse topvoetbal schrijft. "Door het vertrek van Xavi en Andrés Iniesta en het feit dat Sergio Busquets niet meer de jongste is, zoekt Barcelona naar een nieuwe 'middenveldmaestro'. Frenkie is het perfecte plan."

Barcelona was er al vroeg bij, want de echte hype rondom De Jong ontstond na zijn eerste interlands. Dankzij zijn sterke optredens met Oranje in de Nations League tegen Frankrijk en Duitsland waren de scouts van de topclubs overtuigd.

José Barroso volgt Paris Saint-Germain op de voet voor L'Équipe, de grootste sportkrant in Frankrijk. Hij zag De Jong voor het eerst spelen in september, toen Oranje met 2-1 verloor van de wereldkampioen, en omschreef hem later als "een mix van Pirlo, Xavi en Iniesta".

“Hij viel op. Iedereen hier dacht: wie is die jongen?” José Barroso, journalist l'Équipe

"Hij viel op. Iedereen hier dacht: wie is die jongen? Hij is zo elegant en het ziet er zo makkelijk uit bij hem. Hij lijkt altijd een stap vooruit te denken, een heel bijzondere speler."

Twee maanden later speelde De Jong opnieuw met Oranje tegen Frankrijk. Bij de 2-0-zege overtuigde hij definitief. "Frenkie speelde tegen N'Golo Kanté, een van de beste middenvelders ter wereld, die keihard is in de duels", zegt Barroso. "Frenkie ziet er niet uit als een fysiek sterke speler, maar hij deed het geweldig tegen Kanté. Dat was voor ons in Frankrijk echt de bevestiging dat het om een toekomstige superster gaat."

Profiel Frenkie de Jong Geboortedatum: 12 mei 1997 (21 jaar)

Lengte: 1.81 meter

Gewicht: 70 kg

Clubs: ASV Arkel, Willem II, Ajax

Interlands: 5

Interlandgoals: 0

Eredivisieduels: 43

Eredivisiegoals: 5

'Mogelijk sturen Neymar en Mbappé hem berichtjes'

Ook PSG kreeg die avond in november de bevestiging dat De Jong tientallen miljoenen waard is. Barroso schreef meerdere artikelen over de mogelijke transfer.

"Wij hebben foto's gepubliceerd van technisch directeur Antero Henrique en zijn assistent Maxwell, de oud-speler van Ajax, die met de zaakwaarnemer van Frenkie spraken. Het is duidelijk dat PSG hard aan de deal werkt en dat ze erg serieus zijn", zegt de Franse journalist, die zondag naar de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen gaat in de hoop zelf met De Jong over zijn toekomst te spreken.

Na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk wisselde De Jong zijn shirt met Kylian Mbappé. "En Mbappé zou tegen Frenkie gezegd hebben dat hij naar Parijs moet komen. Het is een gerucht, dat krijgen we niet bevestigd", vertelt Barroso.

"Maar ik weet wel dat het vaak zo gaat met jonge voetballers. Toen PSG Mbappé wilde kopen van AS Monaco, heeft Neymar hem voortdurend berichtjes gestuurd: 'Kom hierheen, ik wacht op je.' We weten het niet zeker, maar het is heel goed mogelijk dat Mbappé en Neymar nu ook zulke berichtjes naar Frenkie sturen."

'Frenkie is al best beroemd in Engeland'

Niet alleen FC Barcelona en PSG hebben hun zinnen op De Jong gezet. Vrijwel alle topclubs lijken geïnteresseerd. "Real Madrid heeft ook belangstelling, maar daar heeft een opvolger voor Cristiano Ronaldo vinden prioriteit", zegt Hernández Navarro.

In Duitse media wordt met name Bayern München aan De Jong gelinkt. "Het is duidelijk dat Bayern geïnteresseerd is, net als zoveel clubs", zegt Frank Linkesch, die al jarenlang voor voetbalmagazine kicker over de grootste club van het land schrijft. "Sinds het afscheid van Xabi Alonso (zomer 2017, red.) is Bayern op zoek naar een controlerende middenvelder die goed aan de bal is. Ze zullen ongetwijfeld hun interesse bij Ajax en Frenkie kenbaar hebben gemaakt, en ik weet dat Borussia Dortmund ook geïnteresseerd is."

De topclubs in Engeland kunnen uiteraard niet achterblijven. Manchester City en Tottenham Hotspur worden daar het vaakst genoemd. En niet alleen in de tabloids; journalist Jacob Steinberg van de kwaliteitskrant The Guardian maakte vorige maand een portretterend interview van het talent. Dat hij speciaal daarvoor naar Amsterdam vloog verbaasde De Jong, zo valt te lezen in het verhaal.

“Hij wordt door mensen al met Johan Cruijff vergeleken” Jacob Steinberg, journalist van The Guardian

"Hoewel hij nog nooit een wedstrijd in Engeland gespeeld heeft, is Frenkie al best beroemd hier", vertelt Steinberg. "Hij is opgevallen door zijn lef aan de bal, zijn voetballende kwaliteiten en doordat hij op intuïtie speelt. Hij wordt door mensen al met Johan Cruijff vergeleken."

De Jong maakte een bescheiden en nuchtere indruk op Steinberg. De vergelijking met Cruijff werd door de Ajacied afgewimpeld. "Ik voel me vereerd, maar ik denk niet dat je ons kunt vergelijken. Hij was zo veel beter dan ik, dat niveau zal ik nooit bereiken. En ik denk niet dat er mensen zijn die me vergelijken met Cruijff, ze zien hooguit overeenkomsten", zei De Jong in het interview.

'Bij PSG is hij direct onomstreden basisspeler'

De 'nieuwe Cruijff' of niet; de ongekende mediahype rond De Jong zal aanhouden totdat hij zijn handtekening zet onder een ongetwijfeld lucratief contract bij een van de topclubs die al maanden naar hem hengelen. Hij heeft al meerdere keren gezegd het seizoen af te willen maken bij Ajax, dus de transfersoap kan nog maanden voortduren - tenzij Mundo Deportivo gelijk krijgt en PSG de komst van de middenvelder zaterdag wereldkundig maakt.

Niet alles wat de Spaanse krant tot dusver schreef bleek te kloppen. Het lijkt zelfs onmogelijk dat PSG voor zaterdag een bod uitbrengt, want de club is met de UEFA in een bittere strijd verwikkeld over de regels van het Financial Fair Play. Totdat daar duidelijkheid over is, zal PSG hoogstwaarschijnlijk geen grote transfer afronden.

Over de zaak tussen PSG en UEFA In september stapte PSG naar sporttribunaal CAS, nadat de UEFA een onderzoek startte naar mogelijke schending van Financial Fair Play-regels door de Franse club. De Europese bond onderzoekt of PSG, dat eigendom is van investeringsmaatschappij Qatar Sports Investments, met de transfers van Neymar (222 miljoen euro) en Mbappé (180 miljoen) niet meer geld uitgaf dan dat de club verdiende. PSG riskeert uitsluiting van Europees voetbal en/of een transferverbod. CAS, UEFA en PSG doen geen mededelingen over de lopende zaak totdat er een uitspraak ligt. Barroso: "De verwachting is dat er binnen enkele dagen of weken duidelijkheid is. Als PSG de zaak wint, kan het waarschijnlijk in één klap over 100 of 200 miljoen euro aan extra sponsorgeld beschikken."

Barroso verwacht dat PSG direct met een torenhoog bod bij Ajax komt, indien de club de juridische strijd met de UEFA in zijn voordeel beslist. "PSG had afgelopen zomer al een middenvelder aan willen trekken, toen Blaise Matuidi naar Juventus vertrok. Dat gebeurde niet, waardoor Marco Verratti en Adrien Rabiot de enige echte middenvelders met voldoende kwaliteit zijn. Regelmatig moet er nu een verdediger of een aanvaller in die linie spelen. Rabiot heeft een aflopend contract, dus PSG moet komende zomer minimaal twee middenvelders halen. Als Frenkie naar Parijs komt, zal hij direct onomstreden basisspeler zijn."

Dat is het grote voordeel dat PSG heeft op Barcelona. In Camp Nou is zeker geen schaarste aan middenvelders. De Jong zal met Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Arthur en Coutinho de strijd om de basisplaatsen aan moeten gaan.

“Bayern gaat komende zomer 200 tot 250 miljoen uitgeven, maar een middenvelder is niet de eerste prioriteit” Frank Linkesch, journalist van Kicker

'Bij City kan hij onder 'Pep' prijzen winnen'

PSG en Barcelona zijn de voornaamste gegadigden, maar andere Europese topclubs houden de situatie nauwlettend in de gaten. "Bayern zal wachten op het juiste moment om eventueel toe te slaan", voorspelt Linkesch. "Ik verwacht dat de club komende zomer 200 tot 250 miljoen euro uit gaat geven op de transfermarkt, maar een middenvelder is niet de eerste prioriteit."

"De club wil eerst een nieuwe verdediger halen, waarschijnlijk Lucas Hernández van Atlético, geen goedkope speler. Daarnaast moeten er opvolgers komen voor Arjen Robben en Franck Ribéry. Pas als dat gelukt is, zal de club kijken hoeveel geld er nog over is voor een middenvelder. Rabiot, in de zomer transfervrij, is een stuk goedkoper en daardoor momenteel een interessantere optie dan De Jong."

Manchester City is in Engeland door de dominante spelopvatting de club die het best bij De Jong lijkt te passen. Manager Josep Guardiola zou hem volgens de Britse pers zien als de ideale opvolger van centrale middenvelder Fernandinho, die op 33-jarige leeftijd het einde van zijn carrière nadert. "Bij Manchester City kan Frenkie veel geld verdienen, prijzen winnen en onder 'Pep' spelen", somt Steinberg de pluspunten op.

En wat vindt De Jong zelf? In het het begin vond hij de buitenlandse aandacht prachtig, vooral toen zijn trotse opa op vakantie aan de Spaanse costa foto's doorstuurde van zijn kleinzoon die in Mundo Deportivo stond. Maar inmiddels zegt hij zich zo veel mogelijk af te sluiten voor de hype en concentreert hij zich liever op het voetbal. En dat lukt aardig.

Deze week werd De Jong uitgeroepen tot beste speler van de maand december in de Eredivisie. Uiteraard haalde ook dat de buitenlandse kranten. Alsof het allemaal nog niet genoeg is.