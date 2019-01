Het hof van beroep in Antwerpen doet donderdag uitspraak in de strafzaak tegen Frank Masmeijer wegens cocaïnesmokkel. De voormalig televisiepresentator riskeert acht jaar celstraf voor zijn rol bij een mislukte poging om een partij van 467 kilo cocaïne uit de Antwerpse haven te smokkelen. NU.nl vat samen wat er de afgelopen jaren is gebeurd.

Hoe staat het nu met de zaak? Masmeijer wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel. In oktober 2017 werd hij veroordeeld tot acht jaar celstraf, maar hij ging in hoger beroep.

Op 16 november 2018 startte het hoger beroep. Het OM eiste acht jaar celstraf en een boete van 40.000 euro.

Eind november 2018 gaf Masmeijer voor het eerst toe "een beperkte rol" te hebben gespeeld bij drugssmokkel.

Het hof van beroep in Antwerpen doet op donderdag uitspraak in de zaak.

Masmeijer werd in 1961 geboren in Assen, groeide op in Hilversum en was in zijn jeugd actief als amateurvoetballer. Op 24-jarige leeftijd maakte hij zijn televisiedebuut bij de NCRV met de Helemaal alleen in je eentje show, een spelletjesprogramma.

In 1989 verwierf hij grotere bekendheid toen hij de presentatie van Martine Bijl van Dinges overnam, een televisieprogramma waarin kinderen begrippen omschreven. Bekende Nederlanders moesten vervolgens raden waar de kinderen het over hadden. Masmeijer presenteerde het programma tot 1993.

De presentator maakte daarna de Holidayshow, dat van 1990 tot 1993 werd uitgezonden door de NCRV. In het programma konden deelnemers een vakantie winnen. Kandidaten in de spelshow moesten onderdelen doorlopen, zoals 'het zwembad' en 'de ballenbak'. In het programma waren ook optredens te zien van nationale en internationale artiesten. Masmeijer ontmoette hier zijn vrouw Sandra, die werkte als danseres in de show.

Masmeijer ten tijde van zijn hoogtijdagen als quizmaster. (Foto: ANP)

Jaren negentig: Masmeijer stopt met televisie

Na het einde van dit programma stopte ook Masmeijers samenwerking met de NCRV, volgens de omroep omdat de presentator niet meer paste in hun programmering. Privé-journalist Evert Santegoeds suggereerde destijds dat de presentator ervoor had gezorgd dat twee van zijn vrienden de hoofdprijs hadden gewonnen bij de Holidayshow. Masmeijer ontkende dit, maar in 2017 bevestigde een van de kandidaten dat Masmeijer hen wel degelijk had geholpen bij het winnen van de hoofdprijs.

Masmeijer maakte na het vertrek bij de NCRV nog wat programma's bij de Duitse omroep WDR. Later maakt hij voor Sport 7, de sportzender van John de Mol, nog de quiz Aanvalluh!! Er werden tientallen afleveringen van opgenomen, maar een gedeelte daarvan is nooit uitgezonden, omdat de zender na drie maanden werd opgeheven.

Daarna ging Masmeijer de horeca in. In 1997 opende hij een grand café in een winkelcentrum net buiten Antwerpen. Zes jaar later volgde een etablissement in Sint-Niklaas, en later dat jaar een café in Ninove. Al deze zaken werden uiteindelijk door collega's van Masmeijer overgenomen. In 2012 opende Masmeijer de horecazaak Bastille in Sint-Niklaas, maar het café ging minder dan een jaar later failliet.

2014: Masmeijer wordt opgepakt

In oktober 2014 werd de voormalig showmaster gearresteerd door de Belgische politie. Hij zou medeverantwoordelijk zijn voor de smokkelpoging van 467 kilo cocaïne uit Colombia, die werd vervoerd in bananendozen via de haven in Antwerpen. Dit resulteerde in een voorarrest van tien maanden, waarvan hij er acht doorbracht in de Belgische gevangenis. De resterende twee maanden zat hij thuis met een enkelband.

"Ik sta nu meer met mijn voeten op de vloer. Ik ben van mijn wolk afgekomen", zei de oud-presentator in de Nieuwsshow over zijn tijd in de gevangenis. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van zijn autobiografie Frank en Vrij, waarin hij vertelt over de aanhouding en de tijd die hierop volgde. Hij vertelde in de show "nu te weten wie zijn echte vrienden zijn".

Masmeijer zou de betrokkenheid bij de smokkel hebben bekend, maar later noemde hij dit "fake news". "Het enige is dat ik een paar mensen in mijn zaak bij elkaar heb gebracht. Het waren kennissen die in mijn zaak kwamen. Tot een neef van mijn vrouw aan toe. Die op een bepaald moment heel raar zijn gaan doen. Uit angst zijn ze gaan wijzen. Zo is men bij mij gekomen", vertelde hij destijds in het AD.

Masmeijer met zijn vrouw Sandra (Foto: ANP)

2015: Op vrije voeten en scheiding van vrouw Sandra

In juli 2015 kwam Masmeijer weer op vrije voeten. Hij kreeg ondertussen met nog meer persoonlijk leed te maken toen hij en zijn vrouw Sandra na een huwelijk van 27 jaar besloten te scheiden. Het huwelijk verkeerde in zwaar weer sinds de voormalig showmaster werd verdacht in de smokkelzaak.

"Ik denk dat we allebei ons best hebben gedaan. Maar alles wat er is gebeurd, al die maanden in de gevangenis, de tijd erna met de enkelband. Het heeft een enorme impact gehad. Dat valt niet te ontkennen en dat heeft natuurlijk het een en ander aangericht", aldus de ex-presentator eerder. Masmeijer en zijn vrouw hebben samen twee dochters: Michelle en Charlotte.

2017: Rechter eist acht jaar cel tegen Masmeijer

Op 13 september 2017 deed de rechter uitspraak in de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) van België achtte de voormalig presentator schuldig aan betrokkenheid bij de smokkelzaak en eiste een celstraf van zeven jaar, plus een boete van 8.000 euro. Een maand later veroordeelde de rechtbank van Antwerpen Masmeijer tot een celstraf van acht jaar. De oud-presentator was niet bij de zaak aanwezig.

Volgens de rechter stond vast dat Masmeijer betrokken w

as bij de invoer van 467 kilo cocaïne (met een waarde van 23 miljoen euro) via de Antwerpse haven. De oud-NCRV-televisiester had er volgens de rechter als opdrachtgever voor gezorgd dat de pallet bananen waar de drugs in waren verstopt, werd opgehaald in de haven. Het leverde hem een veroordeling op voor drugsimport, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Masmeijer verlaat de rechtbank. (Foto: ANP)

Er werd geen reden gegeven waarom de celstraf met een jaar werd verlengd. De rechtbank geloofde dat Masmeijer alleen voor zijn eigen gewin meedeed en vond niet dat hij financieel aan de grond was geraakt.

Masmeijer besloot hierop in hoger beroep te gaan. Dit mocht hij afwachten in vrijheid, maar wel riskeerde hij arrestatie als hij in België zou komen. Het hoger beroep zou plaatsvinden in juni, maar werd uitgesteld tot 16 november omdat het hof in Antwerpen het te krap vond om de zaak met in totaal 32 verdachten te behandelen.

2018: Ex-presentator wordt gearresteerd en wacht hoger beroep af

Op 23 oktober werd Masmeijer gearresteerd in een hotel in Breda. "Ik was vooral verrast", zei hij over zijn arrestatie in RTL Boulevard. "Een heel rare zaak natuurlijk als je zo vlak voor het hoger beroep, na een jaar rond te lopen, ineens dit krijgt. Het is weer een bewijs van allerlei zaken die zomaar gebeuren."

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam bepaalde dinsdag 13 november dat Masmeijer wordt overgeleverd aan België. De Belgische autoriteiten hadden om de overlevering gevraagd omdat Masmeijer in België werd veroordeeld in verband met de cocaïnesmokkel.

Het OM in Antwerpen eiste op 16 november acht jaar celstraf en een boete van 40.000 euro tegen Masmeijer, die zelf niet aanwezig was bij het begin van het hoger beroep.

De voormalig presentator staat de pers te woord wanneer hij arriveert bij de rechtbank. (Foto: ANP)

Eind november gaf de gevallen showman toe dat hij een "zeer beperkte rol" heeft gespeeld bij drugssmokkel. Masmeijer vertelde dat hij zeker "bepaalde beslissingen genomen" heeft die hem in de problemen hebben gebracht. Naar eigen zeggen was hij bemiddelaar tussen opdrachtgevers en uitvoerders.

"Het spijt me als ik die mensen met elkaar in contact heb gebracht", zei hij tegen de rechters. Masmeijer houdt vol dat hij niets heeft verdiend aan de cokesmokkel en er amper iets over wist.

Naar aanleiding van die uitspraken besloot het hof in Antwerpen een extra zitting in te lassen. Toen hij half december werd onderworpen aan een kruisverhoor, weigerde hij echter de vragen van advocaten van medeverdachten te beantwoorden. Na tien minuten verliet hij de rechtszaal weer.

Het hof van beroep in Antwerpen doet donderdag uitspraak in de zaak.