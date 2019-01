Rik van de Westelaken is zaterdag voor het eerst te zien als presentator van het populaire AVROTROS-programma Wie is de Mol? Hij nam het stokje over van Art Rooijakkers, die er na zeven seizoenen mee stopte. NU.nl sprak in aanloop naar de eerste uitzending met Van de Westelaken: "Ik wilde niet weten wie de mol was."

Heb je ter voorbereiding alle afleveringen teruggekeken?

"Nee, dat was niet echt nodig. Ik heb al zoveel seizoenen gekeken en ik heb het zelf meegemaakt, dus ik weet heel goed hoe het programma in elkaar zit. Verder heb ik nog een jaar Moltalk gepresenteerd en deelnemers tips gegeven vanuit mijn eigen ervaring als oud-deelnemer, dus voor mijn gevoel was ik de afgelopen vijf jaar al heel erg betrokken bij het programma."

Je bent wel steeds in een andere rol betrokken. Hoe was het om nu presentator te zijn?

"Dat was wel even wennen en het zal voor de kijker ook even wennen zijn, want Art heeft het programma zo lang gepresenteerd dat hij voor veel kijkers de enige zal zijn die ze kennen."

Heb je je daar druk om gemaakt?

"Nee. Ik ben anders dan Art en ik doe het op mijn manier. Het programma blijft verder hetzelfde, met leuke kandidaten die de show gaan stelen. Ik hoop gewoon dat de fans en kijkers het leuk vinden dat ik er ben."

Heb je voor je hier aan begon met Art gepraat?

"Ja, ik heb hem om tips gevraagd. Ik wilde weten hoe het was om het programma te presenteren, wat er allemaal bij komt kijken. Ik heb twee belangrijke boodschappen gekregen: verdiep je heel goed in alle opdrachten en mogelijke strategieën van de kandidaten, en blijf dicht bij jezelf. Dat tweede advies geef ik zelf vaak aan anderen in de mediawereld en dat heb ik dus echt ter harte genomen."

Waarom moet je je verdiepen in die strategieën?

"Je moet na een opdracht heel snel met de kandidaten doornemen wat de score is en wat ze verdiend hebben. Daarbij moet je goed beseffen wat je wel en niet kunt zeggen en vragen. Je moet goed begrijpen waar de clou zit."

"Voor mij voelde het wel als een voordeel dat ik deelnemer ben geweest. Bij de opdrachten wist ik heel goed wat de kandidaten doormaken. Bij de eerste executie zag ik die gespannen koppies voor me, en toen herinnerde ik me ook weer hoe spannend dat was. Dat was heel handig om even in het moment te komen."

​De kandidaten van het nieuwe seizoen

Word je veel aangesproken over het programma?

"Ik ging afgelopen week naar de bakker en toen stonden er een stuk of vijf meisjes die vroegen of ik Rik was en of ik met ze op de foto wilde. Het was alweer even geleden dat zoiets gebeurde. Mensen die ik persoonlijk ken, beginnen er wel vaak over nu ze weten wie de kandidaten zijn. Ik vind het heel grappig om dat mee te maken."

Hoe reageer je als mensen ernaar vragen?

"Toen ik zelf deelnemer was, zat ik op een redactie vol nieuwsgierige journalisten (bij de NOS, red.). Als iemand weet hoe hij vervelende vragen kan stellen, is het een journalist. Nu zit ik elke dag bij EenVandaag en daar begint het ook te leven, dus ik ben het wel gewend om vragen te krijgen. Mijn strategie is om zo min mogelijk te vertellen. Dat werkt tot nu toe goed, maar misschien word ik over een paar weken wel knettergek."

Fans van het programma gebruiken sociale media volop om dingen rond het programma te achterhalen. Gebruiken de makers van WIDM sociale media ook weleens om kijkers op het verkeerde been te zetten?

"Dit jaar hebben we sociale media gebruikt om de kandidaten bekend te maken, via een schildering op een muur in de Colombiaanse stad Medellín. Die schildering stond al een paar dagen op de muur en we waren aan het wachten tot een Nederlandse toerist 'm zou zien. Dat duurde even, dus toen hebben we een paar hints laten vallen. De kracht van sociale media is ons dus bekend."

"Verder zeg ik eerlijk dat ik niks van de hints weet, omdat ik er aan het begin van het seizoen voor heb gekozen om niet te weten wie de mol is. Dat was een bewuste keuze. Ik ging voor de eerste keer presenteren en had al genoeg aan m'n hoofd: waar ga ik staan, onthoud ik m'n teksten wel, heb ik de opdrachten allemaal goed begrepen? Ik wilde niet ook nog het risico lopen dat ik me zou verspreken, dus ik wilde proberen om het zonder die bagage te doen en dat was heel leuk.

Weet je nu nog steeds niet wie de mol is?

"Misschien niet. Ik ben er in ieder geval blanco ingegaan en de kans bestaat dat ik dat nog steeds ben. Of ik het volgend jaar weer zo zou doen, weet ik nog niet. Het ligt een beetje aan het seizoen: het wordt het twintigste seizoen, een jubileum, dus dat is wel een dingetje. Ik vond het deze keer heel fijn om het niet te weten, omdat het me een objectieve blik gaf."