Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump voortdurend verkondigt dat zijn presidentschap geen gevaar loopt, is er toch een aantal onderzoeken aan de gang dat hem in de problemen kan brengen. Dit zijn de grootste zorgen van Trump.

1. Overlopers

Paul Manafort, Michael Cohen en Michael Flynn: dit zijn de grootste namen die, in ruil voor strafvermindering, meewerken met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Manafort is een zakenman en lobbyist die kortstondig het campagneteam van Trump leidde in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Hij werd ontslagen nadat duidelijk werd dat hij voor pro-Russische politici uit Oekraïne had gewerkt en werd dit jaar veroordeeld voor bank- en belastingfraude.

Zijn medewerking aan het Ruslandonderzoek staat momenteel op losse schroeven: volgens Mueller was Manafort dubbelspion en lichtte hij de staf van Trump in over het onderzoek en loog hij over contacten met Russen.

Cohen was ruim een decennium lang de persoonlijke advocaat en 'fixer' van de New Yorkse vastgoedmagnaat. Hij kreeg deze week drie jaar cel opgelegd wegens fraude, het overtreden van de wetten op campagnefinanciering en valse verklaringen aan het Congres. De advocaat zegt uit "blinde loyaliteit" aan Trump "het pad der duisternis" te hebben bewandeld en heeft zijn volledige medewerking toegezegd aan de aanklagers.

Flynn voerde campagne voor Trump en werd na diens inauguratie benoemd tot nationale veiligheidsadviseur, een functie die hij al snel weer verloor vanwege verzwegen ontmoetingen met de Russische ambassadeur Sergei Kislyak. Hij loog tegen de FBI en is daarvoor veroordeeld.

Speciaal aanklager Robert Mueller beschuldigt Trumps oud-campagneleider Paul Manafort ervan als dubbelspion te hebben opgetreden voor de president (foto: AFP)

2. Zwijggeld

Michael Cohen heeft in augustus toegegeven dat hij in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen, 130.000 dollar betaalde aan pornoactrice Stephanie Clifford (artiestennaam Stormy Daniels). Ook was hij betrokken bij een betaling van 150.000 dollar aan het voormalige Playboy-model Karen McDougal. Die betalingen moesten de vrouwen tot zwijgen bewegen: beiden beweren affaires met de getrouwde Trump te hebben gehad.

"Hij heeft mij de opdracht gegeven om de betalingen te doen", zei Cohen vrijdag tijdens een interview met ABC News. Volgens hem wist Trump heel goed dat dit niet door de beugel kon, wat zou betekenen dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan wat in het Amerikaanse strafrecht geldt als een zwaar misdrijf. "Ik voelde dat het mijn plicht was om zijn vuile daden te verhullen", aldus Cohen.

De ontkenning van Trump was veelomvattend, op de hem zo kenmerkende manier. Cohen is advocaat, dus het was zijn werk om te weten of iets illegaal was of niet, voerde de president donderdag aan. Hij zegt Cohen niet te hebben gevraagd om voor hem de wet te overtreden. "En trouwens, veel juridische deskundigen op het gebied van campagnefinanciering hebben heel stellig gezegd dat ik niks verkeerd heb gedaan."

Een rechtbankdocument dat woensdag werd gepubliceerd, onthulde dat American Meda Inc., uitgever van het roddelblad National Enquirer, een schikking heeft getekend met aanklagers in New York, waarin het bedrijf toezegt alle informatie die het over Donald Trump heeft te zullen delen.

Topman David Pecker is een oude vriend van Trump en het roddelblad zou veelvuldig door Trump zijn gebruikt om in stilte informatie die hem onwelgevallig was af te kopen. Dat zou ook het geval zijn geweest bij de betalingen aan Clifford en McDougal.

3. Trump Tower Moskou

De Trump Organization probeerde jarenlang een bouwproject van de grond te krijgen in de Russische hoofdstad Moskou: een Trump Tower. Vorig jaar getuigde hij tegenover twee commissies van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat onder meer dat het plan voor de wolkenkrabber al voor het begin van de Republikeinse voorverkiezingen in februari 2016 van de baan was. Ook zei hij dat hij geen contact over de Trump Tower had met de regering van de Russische president Vladimir Poetin en dat Trump en diens familie maar zeer beperkt op de hoogte waren.

Cohen bekende eind november dat dit leugens waren: het project liep tot juni 2016, hij communiceerde wel degelijk met Poetins perswoordvoerder Dimitri Peskov en Trump en zijn familie werden uitgebreid gebrieft over de voortgang van het bouwproject.

De bekentenissen van Cohen gaan regelrecht in tegen wat Trump altijd heeft beweerd. De Amerikaanse president heeft veelvuldig en in niet mis te verstane bewoordingen gezworen dat hij op geen enkele manier zaken met Rusland deed.

4. WikiLeaks en Russische hacks

De flamboyante Roger Stone, lobbyist en een oude vriend van Trump, is in beeld bij Mueller en zijn team vanwege zijn betrokkenheid bij een aantal hacks van de Democratische Partij tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Daarbij werden gegevens gestolen door medewerkers van Russische inlichtingendiensten en doorgespeeld aan klokkenluidersorganisatie WikiLeaks.

Stone zou een compagnon, complotdenker Jerome Corsi, opdracht hebben gegeven bij WikiLeaks te informeren of er bruikbare, beschadigende informatie over de Democraten in de aanbieding was.

Wat betreft Trump is de belangrijkste vraag of hij op de hoogte was van de pogingen om gestolen gegevens in handen te krijgen.

5. Inauguratiefinanciering

Deze week meldden meerdere anonieme bronnen betrokken bij het onderzoek aan The Wall Street Journal dat aanklagers in New York bekijken of individuen uit de politieke elite van Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten illegale donaties aan Trump deden via Amerikaanse tussenpersonen. In ruil daarvoor zouden de Golfstaten uit zijn geweest op toegang tot en de dankbaarheid van de nieuwe regering.

De donaties zouden onder meer zijn gedaan aan Trumps inauguratiecomité - een fonds dat bedoeld is om evenementen rond de beëdiging van een president te bekostigen. Trump haalde een ongeëvenaarde 106,7 miljoen dollar binnen voor zijn inauguratie, meer dan dubbel zoveel als het vorige record (op naam van zijn voorganger Barack Obama met 53,2 miljoen dollar).

6. Familie

De oudste zoon van Trump, Donald jr., had in juni 2016 een omstreden ontmoeting in de Trump Tower in New York. Hij trof daar een Russische advocate in overheidsdienst, die beweerde belastende informatie over de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton te hebben. Nadien werd hij meerdere keren betrapt op leugens over dat treffen. Er zijn aanwijzingen dat zijn vader nauw betrokken was bij het opstellen van die onwaarheden.

Trump Jr. werd bovendien door het Congres ondervraagd over het Trump Tower Project in Moskou. Zijn getuigenis is in strijd met de recente bekentenis van Michael Cohen.

Een ander familielid van Trump, zijn schoonzoon Jared Kushner, was ook aanwezig bij de bijeenkomst in juni 2016. Kushner, die breed is ingezet als adviseur van het Witte Huis, was volgens Amerikaanse media ook degene die Michael Flynn opdracht gaf de Russische ambassadeur te bellen. Vlak na de verkiezing van Trump zou Kushner ook via andere kanalen hebben geprobeerd contact te leggen met de Russische regering.

Kenners achten het waarschijnlijk dat Mueller binnenkort ook aanklachten tegen Trump jr. en Kushner zal indienen.

Donald Trump jr. (l) en Jared Kusher zijn directe familieleden van Trump die angstvallig wachten op de volgende stap van speciaal aanklager Robert Mueller (foto: AFP)

7. Democratisch Huis van Afgevaardigden

De Democraten namen bij de tussentijdse verkiezingen in november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over van de Republikeinen. Dat betekent dat zij nu de macht hebben om onderzoeken te lanceren, mensen te dagvaarden om onder ede te komen getuigen en allerlei documenten op te vragen.

Vooralsnog houden de Democraten hun kruit nog even droog: ze wachten op de publicatie van het eindrapport van Mueller. Het woord impeachment, afzetting, wordt al regelmatig genoemd. Met een Republikeinse meerderheid in de Senaat heeft zo'n procedure weinig kans van slagen - mits de Republikeinen achter de president blijven staan.

Als de inspanningen van Mueller en andere aanklagers en eventuele toekomstige congressionele onderzoeken beschuldigingen opleveren waar zij niet meer omheen kunnen, wordt die steun mogelijk minder vanzelfsprekend dan nu het geval is.