Files zijn terug van nooit helemaal weggeweest, met een steeds verder toenemende filezwaarte als gevolg. Hoe kun je de file het beste vermijden en wat doe je als je er toch in staat?

Vorige maand bleek uit filecijfers van de ANWB dat de drukte op de weg in de eerste drie kwartalen van het jaar met 20 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

De negatieve uitschieters waren de A27 van Utrecht naar Breda, de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, de A58 van Breda naar Eindhoven en de A15 van Rotterdam naar Gorinchem.

Gratis navigatie-apps

Voor het vermijden van de file kun je voor vertrek de gratis navigatie-apps van Google en Apple raadplegen of gebruikmaken van ANWB Onderweg. Met deze app kun je filemeldingen voor je gebruikelijke route en tijdstippen instellen. Daarnaast laat de app ook de weersverwachting zien, waar je vervolgens eventueel je reis op kan aanpassen.

Eveneens gratis zijn Here WeGo en Waze. De eerste werd in een test door de ANWB van vorig jaar geroemd om zijn gebruiksvriendelijkheid en zijn uitstekende offline navigatie. Ook toont de app de maximumsnelheid en het overschrijden ervan.

Waze onderscheidt zich op het vlak waar vrijwel alle andere apps steken laten vallen: meer actuele verkeersinformatie. Dit komt doordat de app gebruikmaakt van input van verkeersdeelnemers die de laatste stand van zaken doorgeven. Hierdoor is niet alleen de verkeersinformatie actueel, maar ook de verkeerssituatie. Daarnaast worden de laatste brandstofprijzen door gebruikers gedeeld.

Tijdswinst door wisselen van rijstrook?

Eenmaal in de file dient de volgende vraag zich aan: welke rijstrook is het minst traag? Daar is een aantal jaar geleden gedurende een periode van vijf maanden onderzoek naar gedaan tijdens de ochtendspits op een drietal trajecten van de A12 en op de A27.

In drie gevallen bleek op basis van data uit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens dat de linkerrijstrook het snelst is. Alleen op het stuk van de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden was de linker middenstrook een fractie sneller. De maximaal te halen tijdswinst komt op een traject van ongeveer 5 kilometer uit op 6,5 minuut.

Het wisselen van rijstrook om nog wat extra tijdswinst mee te pakken is volgens de onderzoekers vooral een kwestie van geluk. Hoogstens win je er 81 seconden mee.

Voorkom slippende koppeling

Hoewel inmiddels 39,6 procent van alle nieuw verkochte auto's in Nederland uitgerust is met een automaat, heeft 74 procent van het totale wagenpark nog gewoon een handbak en koppelingspedaal.

De koppeling zorgt voor de verbinding tussen de motor en de aangedreven wielen en wordt vooral gebruikt bij het wegrijden. In een file moet er vaak opgetrokken worden, waarna de snelheid in veel gevallen gereguleerd wordt met de koppeling.

Dit wordt wegrijden met een slippende koppeling genoemd en zorgt op termijn voor slijtage. Volgens de Transmissie Specialist Purmerend is het dan ook zaak om slip zoveel mogelijk te voorkomen.

"Let goed op het aangrijppunt van de koppeling en geef niet te veel gas." In die zin helpt het als je niet te veel op hoeft te trekken. Laat dus vooral wat ruimte tot de voorganger en gebruik deze afstand om uit te rollen.

Sta je vaak in de file en wil je zowel de koppeling als de kuitspieren ontlasten, ga dan voor een automaat.

Welke hulpsystemen helpen je de file door?

In de file dwalen de gedachten meer dan eens af. Een van de oorzaken van files is volgens de ANWB dan ook het grote aantal kop-staartbotsingen. Aangezien de bestuurder die achterop knalt vrijwel altijd aansprakelijk is, doe je er goed aan om bij de aanschaf van een volgende auto er een veiligheidssysteem bij te nemen.

Adaptieve cruisecontrol zorgt ervoor dat het voertuig automatisch afstand tot de voorligger bewaart, ook in files. Geavanceerde versies van dit systeem kunnen in combinatie met een automatische transmissie afremmen tot aan stilstand en ook zelfstandig weer optrekken.

Een botswaarschuwingssysteem laat het de bestuurder weten als de afstand tot de voorligger te klein wordt. Een automatisch noodremsysteem waarschuwt de bestuurder niet alleen wanneer een remingreep noodzakelijk is, maar gooit indien nodig ook zelf het anker uit, bijvoorbeeld als je stilstaand verkeer over het hoofd hebt gezien. Het is even schrikken, maar dat liever dan een botsing.

Dodehoekdetectie houdt de dode hoek van de auto in de gaten en laat meestal door middel van een oplichtend lampje in de buitenspiegel zien wanneer je wel of niet van rijstrook kan wisselen.

Rijstrookassistentie helpt de automobilist binnen de lijnen te blijven. Soms door middel van een waarschuwing, maar in moderne auto's in toenemende mate volledig automatisch door zelf tegen te sturen. In combinatie met adaptieve cruisecontrol kun je zo een klein beetje autonoom rijden.

Weersta de verleiding

Niets menselijks is ons vreemd. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat veel automobilisten in de file naar hun mobiel grijpen, zeker als er weinig beweging in het verkeer zit. Met name bij het ontbreken van een omvangrijke veiligheidsuitrusting op de auto loop je als bestuurder grotere risico's.

Uit onderzoek gepubliceerd in 2016 in het wetenschappelijke Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences bleek echter dat bestuurders die met hun mobiel bezig waren een zes keer grotere kans op ongelukken hadden.