Mary Poppins is terug: 54 jaar na de iconische musicalfilm met Julie Andrews kruipt Emily Blunt in de huid van het kindermeisje van de familie Banks. NU.nl sprak de regisseur en hoofdrolspelers over het waarmaken van hoge verwachtingen in de nieuwe familiefilm van Disney: Mary Poppins Returns.

Mary Poppins wordt gezien als een van de populairste musicalfilms aller tijden en werd in 1965 genomineerd voor dertien Oscars, waarvan er vijf werden verzilverd.

In de film was een indrukwekkende combinatie te zien tussen animatie en liveaction (menselijke acteurs), die beloond werd met de Oscar voor beste visuele effecten. Ook het nummer Supercalifragilisticexpialidocious, gezongen door Julie Andrews en Dick van Dyke, staat bij velen in het geheugen gegrift.

Volgens Joris Oprins, een van de oprichters van animatiestudio Job, Joris & Marieke, is de combinatie van animatie en liveaction in het eerste deel inderdaad "waanzinnig". "Zo'n scène als die met de dansende pinguïns was echt baanbrekend, zeker voor die tijd. Technisch was alles veel complexer dan nu: die scènes moesten zonder computer worden gemaakt."

Destijds werd dat gedaan door het gebruik van twee soorten negatieven: eentje waar de animators (met de hand) bij konden tekenen en eentje met daarop de acteurs. Die twee negatieven werden vervolgens samengevoegd.

"Als je tegenwoordig een ontploffing ziet in een film, ziet dat er heel realistisch uit", aldus Oprins, die met zijn studio een paar jaar geleden een Oscarnominatie in de wacht sleepte met de korte animatiefilm A Single Life. "Maar juist het feit dat je in Mary Poppins zo overduidelijk ziet dat die animaties 'nep' zijn, maakt het voor mij extra tof."

'Op die manier met de hand animeren is verloren kunstvorm'

De nieuwe film, Mary Poppins Returns, sleepte begin december al vier nominaties in de wacht voor de Golden Globes: voor de film zelf, voor hoofdrolspelers Emily Blunt en Lin-Manuel Miranda en voor beste originele soundtrack.

Volgens Miranda, die gaslantaarnaansteker Jack speelt in de nieuwe film, deed Disney een gouden zet door Rob Marshall te vragen als regisseur voor Mary Poppins Returns. Marshall komt uit de theaterwereld, maar maakte later de overstap naar het witte doek. Hij is verantwoordelijk voor films als Chicago (bekroond met zes Oscars) en Memoirs of a Geisha.

"Hij is de grootste Mary Poppins-fan ter wereld en wilde dat eerste deel echt beschermen en eren. Hij wilde een liefdesbrief aan het origineel schrijven", aldus de 38-jarige Miranda, die onder meer bekend is als maker van de musical Hamilton.

Een lange, geanimeerde scène is een van de manieren waarop Marshall dat eerbetoon brengt. "Hij stond erop zo'n scène te doen", zegt Miranda. "Het was het eerste nummer dat we opnamen, zodat de animators aan het werk konden."

Dat werk is volgens Oprins tegenwoordig een stuk makkelijker dan in de jaren zestig. "Je kunt animatie en liveaction in principe met één druk op de knop combineren, da's een koud kunstje vergeleken met vroeger. Het kan zelfs op je telefoon. Verder zijn de verschillen tussen getekende animatie op papier of met behulp van een computer heel groot: ik vraag me af of er nu nog animatoren zijn die kunnen werken zoals destijds. Op die manier met de hand animeren, zoals in Mary Poppins, is denk ik een verloren kunstvorm."

Persoonlijk ziet Oprins de meerwaarde van het vervolg dan ook niet. "Ik geloof zeker dat Emily Blunt heel goed is als Mary Poppins, maar als ik aan die film denk, denk ik vooral aan die animatiescènes. Ik ben benieuwd hoe ze dat denken te overtreffen. Bovendien: waarom zou je zo'n goede film nog een keer maken?"

Marshall ging terug naar boeken P.L. Travers

Mary Poppins Returns speelt zich af in de jaren dertig van de vorige eeuw. Michael en Jane Banks, die in het origineel kinderen waren, zijn nu volwassen. Michael Banks is zijn vrouw, met wie hij drie kinderen kreeg, verloren en staat ook nog op het punt zijn huis kwijt te raken.

Regisseur Marshall dook opnieuw in de boeken van de Britse schrijfster P.L. Travers, waarop de eerste film is gebaseerd, voor zijn film. "Ze heeft acht boeken geschreven dus er is veel materiaal, hoewel het meer om losstaande avonturen gaat dan dat er echt een verhaallijn in te ontdekken is. Die moesten we dus zelf creëren. Maar het feit dat de verhalen zich afspelen in de jaren dertig heeft wel geholpen: je voelt de economische crisis. Dat nam ik als uitgangspunt, omdat we ook nu in een donkere tijd leven waarin mensen het moeilijk hebben."

Marshall wilde de kijker meenemen in wat er tussen 1910, het jaar waarin de eerste film zich afspeelde, en de jaren dertig is gebeurd met Michael en Jane Banks. "Ze zijn volwassen geworden, met alle verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Ze zijn misschien ook een beetje dat gevoel van verwondering kwijtgeraakt dat kinderen hebben. Verder is Michael zijn vrouw verloren: allemaal redenen voor de terugkeer van Mary Poppins. Zij moet de familie helen en helpen. Dat was het uitgangspunt van mijn film."

'Druk om het goed te doen kwam niet van Disney'

Druk om het goed te doen kwam bij de 58-jarige Marshall vooral van zichzelf en niet van Disney. "Ze wisten dat ik met veel zorg, liefde en respect te werk zou gaan. Dus die druk kwam vooral van binnenuit. Ik wilde iets nieuws creëren met respect voor het oude."

“Toen ik haar vertelde dat Emily Blunt Mary Poppins zou spelen, gooide Julie Andrews haar handen in de lucht” Regisseur Rob Marshall

Lin-Manuel Miranda en Emily Blunt zeiden dankzij Marshall met het volste vertrouwen 'ja' tegen de film. "Als er al enige druk was, heeft Rob (Marshall) die bij ons weggehouden", zegt Miranda. "Dat is wat goede regisseurs doen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik bepaalde verwachtingen moest waarmaken vanwege het succes van de eerste film."

Gezonde zenuwen waren er wel. "Ik zie zenuwen als brandstof. Als je ze op de verkeerde manier gebruikt ontploft het schip, maar als je ze op de goede manier gebruikt helpen ze je schip vooruit."

Blunt keek niet naar Julie Andrews bij creëren eigen Mary Poppins

De 35-jarige Blunt was in eerste instantie zowel gestrest als blij toen ze hoorde dat ze Mary Poppins zou spelen. "Het was spannend omdat ik zo'n belangrijk personage zou gaan spelen, maar tegelijk had ik veel vertrouwen in Rob Marshall", aldus de actrice, die al eerder samenwerkte met de regisseur voor de musicalfilm Into the Woods (2014). "Ik wist dat deze film in zijn handen veilig was en dat was een geruststellende gedachte."

De actrice besloot de film met Julie Andrews expres niet terug te kijken. "Dan zou ik waarschijnlijk geïntimideerd zijn door hoe zij het heeft gedaan, terwijl ik mijn eigen versie van Mary Poppins wilde neerzetten."

Overigens sprak regisseur Marshall, die goed bevriend is met Julie Andrews, wel met de inmiddels 83-jarige actrice over een eventuele rol in zijn film. "Toen ik haar vertelde dat Emily Blunt Mary Poppins zou spelen, gooide ze haar handen in de lucht van blijdschap. Daarna bespraken we of zij zou moeten terugkeren, maar ze zei meteen 'Nee, deze film is van Emily Blunt en alle aandacht moet naar haar gaan. Zij is nu Mary Poppins'. Dat vond ik zo slim en lief van haar."

Mary Poppins Returns is vanaf woensdag te zien in de Nederlandse bioscopen. Naast Blunt en Miranda zijn onder anderen Ben Whishaw, Colin Firth, Meryl Streep en Emily Mortimer te zien in de film. Daarnaast heeft Dick van Dyke een kleine bijrol.