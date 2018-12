NUweekend All I Want For Christmas: Het verhaal achter Mariah Careys grootste hit Mariah Carey stond donderdag in de Ziggo Dome met haar All I Want for Christmas Is You-show, waarin ze al haar kersthits ten gehore bracht. Uiteraard komt All I Want for Christmas hier ook voorbij. Wat is het verhaal achter Careys grootste kersthit?