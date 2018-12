NUweekend Afzwakkende economische groei: Krijgen we een nieuwe recessie? De economische groei in Nederland vlakt af, net als in de rest van de wereld. De Duitse economie kromp zelfs al in het derde kwartaal. Tel daar nog eens bij op dat veel andere indicatoren, zoals ondernemersvertrouwen of inkoopmanagersindexen in meerdere landen dalen en de vraag dringt zich op of er een nieuwe recessie aankomt.