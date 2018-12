De kerstboom staat dit jaar al vroeg in de huiskamers, vaak nog voordat de Sint zijn biezen heeft gepakt. Vooral de echte dennenboom is populair, met versiering die zich kenmerkt door de kleuren emerald en denimblauw, en waarvan de takken behangen zijn met namaaksushi en namaakcroissantjes.

Dat de echte boom in trek is ten opzichte van de kunstkerstboom blijkt wel uit de cijfers: Bol.com zag de verkoop van echte kerstbomen van 1 tot 3 december met maar liefst 103 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zegt een woordvoerder.

Lodewijk Hoekstra, naast televisiepresentator ook zelfbenoemd groenliefhebber, vindt het een goede ontwikkeling dat mensen de weg terugvinden naar de echte boom. "Ik vind het belangrijk dat mensen weer dichter bij de natuur komen, het maakt ze bewuster."

Volgens de presentator kiezen bovendien steeds meer mensen voor een "echte beleving" door hun boom zelf te kappen. "Dit kun je doen bij Staatsbosbeheer of in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dat zijn niet de traditionele kerstbomen, de sparren, maar dit zijn dennenbomen. Die moeten eigenlijk uit het landschap weggehaald worden, omdat de boel anders dichtgroeit. Zo doe je dus ook een goede daad."

Dat mensen dit jaar graag teruggrijpen naar het gevoel van de natuur, zien we volgens kerstblogger Saskia de Laat van Christmaholic.nl terug in de botanische versiertrend, waarbij de kerstbomen worden aangekleed in dennen- en smaragdgroene kleuren. "Die kleuren groen combineren goed met vrijwel alle kleuren, en in het bijzonder met wolwitte en gouden tinten."

Om die botanische kerstboom af te maken kun je die volgens De Laat versieren met tropische bladeren of kerstiger: "Met dennenappels, takken en kerstballen met plantjes erin."

"Groen is inderdaad een leuke kleur voor in je kerstboom", erkent ook een woordvoerder van Intratuin, dat een breed scala aan kerstproducten aanbiedt die aansluiten op een natuurlijke sfeerbeleving. Ze tipt: "Doe ook eens een vetplantje in een waxinelichtje en hang die in de kerstboom."

'De kerstboom ziet er dit jaar zowel warm als ijzig uit'

Naast de botanische trend kenmerken kerstbomen zich dit jaar door een winterse uitstraling, vertelt de kerstblogger. "Hierbij worden koele en nachtblauwe tinten gecombineerd met warme chocolade- of oranjeachtige kleuren." Dit moet volgens haar een gevoel uitstralen van de overgang van de herfst naar de winter.

De kleur okergeel past ook mooi bij deze warme, winterse trend, vindt ze. Net als het gebruik van zachte winterse materialen, zoals oranjebruin nepbont, die volgens haar doen denken aan een warm huis met open haard.

Nederlanders lijken gecharmeerd te zijn van deze winterse kerstversiertrend. Volgens Bol.com gaan materialen als hout en nepvachtjes op de website als warme broodjes over de toonbank. Intratuin biedt zelfs een speciaal thema aan, gerelateerd aan de ijzige trend, frost-delight genoemd: "Hierbij is kerstversiering omhuld in een soort witte waas, die mensen het gevoel moet geven van een bevoren landschap", vertelt de woordvoerder van het tuincentrum.

"De winterse trend met ijzige en warme oranjeachtige kenmerken valt bovendien goed te combineren met andere trends, zoals het industriële, stoere, of denimthema", zegt De Laat. "Denk hierbij aan tinten zoals nachtblauw, denim, zwart of metaal. Dit geeft een moderne uitstraling."

Intratuin ziet dit stoere en industriële thema vooral bij de "wat hippere klanten”. Dat vertaalt zich in sterren van roestkleur, hangertjes van denim of leren touwtjes voor in de boom, aldus de woordvoerder.

'De meeste mensen gebruiken eyecatchers in de boom’

De traditionele ronde en effen kerstballen worden steeds minder gebruikt, merkt de kerstblogger. "De meeste mensen willen toch eyecatchers in de boom, of afwijkende vormen, of het nou een klassiek geheel wordt of een meer vintage kerstboom. Ook de piek is op zijn retour."

Bovendien, zo zegt ze, zijn de tijden dat alleen de huiskamer of kerstboom werd versierd, voorbij. Mensen zouden volgens de Laat flink uitpakken met Kerst in huis. "Ze decoreren nu ook de badkamer, de wc en de slaapkamer. Dit is een trend die is komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten."

Wat de trends rondom kerstversiering dit jaar ook zijn, volgens Intratuin is het vooral belangrijk dat mensen hun creativiteit gebruiken. "Ballen met meerdere, felle kleuren, of van vilt, met leuke foto's van de kinderen erop. Of hang donuts en snoepjes in de boom. Durf te combineren, en leg je ziel en zaligheid in de boom!"

Ook De Laat ziet eetbare accessoires steeds vaker in de kerstbomen verschijnen. "Denk aan namaaksushi, namaakcroissantjes of koekjes. Met Kerstmis mag alles! Je kunt het niet snel fout doen. Hang bijvoorbeeld ook eens een ornament van een camera of van een pauw in je boom."

Wel heeft de kerstblogger nog een belangrijke tip voor het versieren van de kerstboom: "Hang de kerstballen diep in de boom. Veel mensen hangen ze aan de buitenste takken, waardoor de boom minder vol oogt. Als je de ballen diep in de boom hangt, creëer je een mooi 3D-effect."