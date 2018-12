Zondag is de laatste aflevering te zien van Boer zoekt Vrouw, waarin alle deelnemers terugblikken op de afgelopen periode. Vier van de vijf boeren hebben - zo ver de kijkers nu weten - een relatie overgehouden aan het programma. NU.nl vraagt aan experts: hoe groot schatten zij de succesfactor in van deze prille liefdes?

Boer zoekt Vrouw in het kort: Programma start met tien kandidaten



Vijf boeren met de meeste brieven worden gevolgd in het programma (de rest alleen in een online serie)

Kandidaten maken keuze uit vrouwen/mannen en gaan speeddaten met de gekozen potentiële liefdes

Boeren maken uit deze mannen en vrouwen een keuze en gaan op dagdate

Ze kiezen vervolgens drie mannen of vrouwen die een paar dagen mogen logeren

Na de logeerweek moeten zij hun uiteindelijke keuze maken en gaan ze samen op citytrip

In de laatste aflevering was te zien hoe de boeren op citytrip gingen met hun gekozen man of vrouw. Bij boer Marnix eindigde zijn reis met het besluit om met 'zijn' gekozen kandidaat Janneke slechts vrienden te blijven.

De andere boeren lijken gelukkig met hun mogelijk nieuwe partner en in de uitzending van aanstaande zondag is te zien of ze inderdaad nog samen zijn. NU.nl sprak lichaamstaalexpert Denise Dechamps en relatiecoach Frances Ruijter om de liefdeskansen van alle vijf de boeren in te schatten.

Wim en Marit

Akkerbouwer Wim hoefde als enige van de boeren geen definitieve keuze te maken: kandidate Paula stapte zelf op omdat ze vond dat Wim "zich te veel op de vlakte hield". Hierdoor bleef Marit over en al snel volgde een zoen, zo verklapte Wim. Het stel ging op citytrip naar het Italiaanse Trentino.

Dechamps, lichaamstaalexpert en directeur bij Body Language Academy denkt dat liefde niet is weggelegd voor Wim en Marit, maar dat de twee wel goed bevriend kunnen blijven.

"Wim vindt Marit wel leuk, maar zij is wat dominanter en avontuurlijker dan hij. Ik vraag me af of Wim uiteindelijk uitdagend genoeg is voor Marit. Het zou kunnen dat Marit over een paar maanden denkt: 'Wim is een lieve jongen, maar ik wil de wereld in'."

"Hij is een beetje huiselijk en hij is lief, maar dat is niet per se wat Marit wil. In de laatste aflevering kwam nog wel een mooi moment voorbij, toen ze samen op een bankje zaten. Zij zoekt verbinding, kijkt hem aan, en hij vermijdt dan oogcontact. Dat is voor hem misschien een beetje te spannend en dat zou een patroon kunnen zijn dat zich gaat voortzetten. Ik kan me wel voorstellen dat deze twee goede vrienden blijven."

Frances Ruijter, relatiecoach bij The Lab of Love ziet wel relatietoekomst voor het stel.

"Marit neigt naar dominantie, wat ook bleek in de laatste aflevering. Zij zegt: kom op, we gaan, neemt makkelijk de leiding. Hij gaat nooit op vakantie, zij wil juist graag actie. Ik denk dat zolang zij activiteiten kan ontplooien in en rond het huis, ze het samen leuk hebben. Dat kan ze zich wel eigen maken."

"Wim heeft duidelijk langer de tijd nodig en misschien gaat het voor hem te hard, of krijgt hij het idee niet mee te doen. Het kan een soort relatie worden waarin dat kan. Het is duidelijk dat ze elkaar aantrekkelijk vinden en vlinders voelen, dus als ze het verder goed met elkaar hebben, kan het zeker wat worden."

Jaap en Marian

Snijbloemenkweker Jaap heeft uiteindelijk een keuze moeten maken tussen Petra en Marian, koos voor laatsgenoemde en liet ook weten dat hij verliefd op haar is.

Dechamps schat de kansen op een succesvolle relatie tussen Jaap en Marian niet heel hoog in.

"Ik zag dat het voor Jaap heel erg wennen is om met iemand samen te zijn: hij liet in de laatste aflevering veel ongemak zien en houdt afstand. Marian zoekt vaak verbinding: door middel van oogcontact, aanrakingen, het geven van kusjes. Er was een moment dat ze aan het winkelen waren, elkaar een kusje gaven en elkaar aanraakten. Jaap geeft dan wel die aandacht, maar meteen stapt hij daar ook weer van weg."

"Ik denk dat hij het niet gewend is dat iemand vol voor hem wil gaan. Misschien twijfelt hij niet aan Marian, maar wel aan een relatie. Als het ze gelukt is om rustig aan te doen, zouden ze nog bij elkaar kunnen zijn. Als dat niet gelukt is - en ik schat die kans wat groter - denk ik dat het voor hem te dichtbij kwam."

Ruijter geeft Jaap en Marian wel een goede kans.

"Jaap gaf in de laatste uitzending al aan: het gaat hem te snel en het lijkt alsof zijn hele hoofd en leven op zijn kop staat. Hij is heel lang alleen geweest, dus bevindt zich nu in een sneltrein van ervaringen. Hij heeft de tijd nodig alles even op een rijtje te zetten voor zichzelf, terwijl Marian fantastisch in haar rol zit en geen bedenkingen lijkt te hebben."

"Ik geef ze desondanks een goede kans. Je ziet dat ze naar elkaar luisteren en aandacht voor elkaar hebben. Het zou echter best kunnen zijn dat er een time-out komt - vanuit zijn kant - waarin hij alles even op zijn beloop wil laten. Of zij dat trekt, is de vraag. Ik denk dat ze er alle begrip voor zou hebben, maar zij is natuurlijk ook een vrouw met gevoelens."

Michelle en Maarten

Michelle koos Maarten. "Bij jou voel ik het echt", aldus de champignonnenkweker. De twee gingen samen op citytrip naar Athene.

Dechamps denkt dat als beiden wat veranderen, er wellicht een langdurige relatie in zit voor het stel.

"Zij lijkt minder geïnteresseerd in hem dan andersom. Ik zag in de laatste aflevering meer signalen van vriendschap dan van liefde en het viel me ook op dat Michelle het lastig vindt als hij toenadering zoekt. Ze wil wel weten of ze verkering hebben, maar vervolgens houdt ze hem op afstand. Het zou kunnen dat ze in het verleden vervelende dingen heeft meegemaakt en daarom Maarten wat op afstand houdt uit zelfbescherming."

"Wat ik ook opvallend vond, was dat Michelle in de laatste uitzending twee keer een expressie van afkeer, het optrekken van haar neus, liet zien. Dat was op het moment dat ze zei 'Ik denk dat ik wel verliefd op hem ben' en toen ze het over hun relatie hadden."

"Michelle zei verder in de aflevering over Maarten dat hij "als thuis" voelt. Hij geeft haar rust, hij triggert haar niet. Voor iemand die zichzelf in bescherming neemt, kan dat heel prettig zijn. Ik denk dat er een grote kans is dat de relatie op de lange termijn niet werkt. Het zou kunnen werken als ze naar elkaar toe kunnen groeien: als zij wat zachter wordt en hij iets meer zou durven."

Ruijter sluit zich bij Dechamps aan.

"Ik heb de indruk dat zij alle twee hebben gekozen voor veiligheid. Michelle geeft regelmatig aan dat ze bang is om weer een negatieve ervaring te hebben en dat het belangrijk is dat ze zich bij iemand thuisvoelt."

"Ook Maarten liet doorschemeren dat hij iets vervelends achter de rug had. Beiden hebben een kwetsbaarheid waardoor ze voorzichtig zijn. Ze hebben daarbij een relatievorm nodig waarin ze elkaar de ruimte geven voor hun eigen interesses, wat ze ook doen in de meest recente aflevering wanneer Michelle gaat shoppen en Maarten een biertje gaat drinken."

"De hamvraag is wat ze gaan doen als er een tegenvaller is, want dan is de drijfveer 'bang om verlaten te worden' niet genoeg. Ik denk wel dat wanneer er nog zo'n drijfveer is, er wel een langdurige relatie kan ontstaan. Ik krijg wel de indruk dat ze er voor elkaar zijn, ze zijn erg knuffelig. Maar samen dingen doen en uitwisselen, dat lijkt nog beperkt."

Steffi en Roel

Paardenfokker Steffi is zo verliefd op Roel, dat ze het keuzemoment niet afwacht en tijdens een boswandeling al vertelt dat haar keuze op hem is gevallen. "Van mij mag je hier wel blijven, altijd blijven."

Dechamps ziet een toekomst voor het stel, mits Steffi wat zekerder wordt.

"Deze twee vond ik heel leuk samen, het zijn allebei hele nuchtere, rationele types. Hun non-verbale gedrag zou op jou of mij kunnen overkomen als 'dit gaat niks worden', maar ze laten op hun eigen manier eigenlijk heel veel warmte en verbinding zien. In de laatste aflevering zag ik heel veel ontspannenheid op intieme momenten. Ze hebben ook veel oogcontact. Steffi is wel wat onzeker, terwijl Roel er helemaal voor wil gaan."

"Dat neemt zij nog niet helemaal van hem aan. Ze maakt ook opmerkingen als 'weet je het wel zeker', waarmee ze de boel zou kunnen saboteren. Ik denk dat ze wel wil, maar dat ze nog niet goed durft. Als zij haar onzekerheid kan loslaten, zie ik wel een toekomst voor Steffi en Roel. Als ze uit elkaar zijn, is dat denk ik vanwege dat saboteren."

Ruijter vindt Steffi en Roel het meest kansrijke koppel.

"Ze missen elkaar als ze elkaar niet zien, zijn heel verliefd op elkaar, zijn heel open naar elkaar toe. De basis is heel goed. Steffi weet ook goed wat ze wil: ze wil niet verder dan 5 kilometer van huis zijn en neemt haar verantwoordelijkheid. Roel voegt zich daar moeiteloos in, zonder dat hij hierbij een soort assistent wordt, zegt dat het geen probleem is en heen en weer kan reizen."

"Ook bijzonder is dat Steffi Roel betrekt bij haar toekomstdroom, dat café dat ze wil hebben. Je ziet dat ze goed in haar vel zit, dit gek genoeg terwijl ze van alle boeren de meest onzekere leek, omdat ze zich afvroeg of ze wel aantrekkelijk is."

Marnix

Tijdens de citytrip met gekozen kandidaat Janneke blijkt Marnix toch geen gevoelens voor haar te hebben en de twee besluiten daarom slechts vrienden te blijven. "De drie v's missen: vuurwerk, vlinders en verliefdheid."

Dechamps denkt dat Marnix nog niet open stond voor een relatie.

"Na het zien van de eerste aflevering, in het treinstel, dacht ik al: deze man gaat helemaal geen relatie aan. Hij is zo op zichzelf gefocust, hij staat niet open voor een relatie. Het is overdreven om hem een narcist te noemen, maar je zag al aan hoe hij erbij zat - met twee armen voor zijn lichaam - dat hij zich afsluit. Hij is voornamelijk op zichzelf gericht en niet op de buitenwereld."

"Het ligt echt niet aan Janneke dat die relatie niet tot stand is gekomen. Wat ik nog wel een opvallend moment vond in de laatste aflevering: Janneke vraagt aan hem aan welke kant hij slaapt in bed, waarop Marnix antwoordt dat hij in het midden slaapt. Dat vond ik heel logisch klinken: er is bij hem geen ruimte voor iemand anders."

Ruijter is van mening dat Marnix zichzelf beter moet leren kennen, voordat hij een relatie begint.

"Vanaf het begin zag je al dat hij er niet helemaal voor openstond. Hij werd heel onhandig door die drie vrouwen in huis. Het is een invoelende man die niemand kwaad doet, maar hij kent zijn eigen behoeftes niet op het gebied van de liefde."

"Hij is verbaal sterk, maar niemand, ook Janneke niet, durfde door te vragen. Niemand zette hem echt stil en zei: Marnix, wat denk je nou eigenlijk? Hij heeft iemand nodig die dat wel doet, die dominantie toont en tact en begrip toont. Het zou goed kunnen dat hij door Boer zoekt Vrouw beter doorkrijgt wie hij eigenlijk is."