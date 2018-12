Marco Borsato (51) staat komende week vier keer in een uitverkocht Carré. Na 27 jaar lukt het de zanger nog steeds om zaal na zaal uit te verkopen. Een overzicht van de pieken en dalen uit zijn carrière tot dusver.

Borsato, in 1966 geboren in het Noord-Hollandse Alkmaar, zet zijn eerste stappen in de showbizzwereld op 23-jarige leeftijd wanneer hij meedoet aan het RTL-programma de Soundmixshow. In het imitatieprogramma zingt hij At This Moment van Billy Vera en dat optreden bezorgt hem de winst, wat tot het tekenen van zijn eerste platencontract leidt.

Aanvankelijk zingt Borsato, die als zoon van een Italiaanse vader ook meerdere jaren in Italië heeft gewoond, alleen in het Italiaans. De artiest maakt in korte tijd drie Italiaanse albums: Emozioni, Sento en Giorno Per Giorno. Deze cd's leveren hem nog geen grote populariteit op.

Borsato als Billy Vera

Tekstschrijver John Ewbank spoort Borsato aan om het eens in het Nederlands te proberen. "Ik woonde op een eenkamerflatje en ik liet Marco wat dingetjes horen", vertelt Ewbank in gesprek met RTL Boulevard. "Toen ik op een gegeven moment een paar bandjes voor hem aan het maken was, hoorde ik stromend water in mijn keuken. Marco kon niet stilzitten en besloot af te gaan wassen, dat was geestig. Toen dacht ik: met zo iemand kan ik wel werken."

Samen maken ze het eerste Nederlandstalige album van Borsato, Marco. De twee werken vanaf dat moment veel samen en Ewbank wordt de vaste tekstschrijver en producer van Borsato. "John en ik boetseren en klankborden heel veel met elkaar", vertelt Borsato in 2010 in Trouw. "Als John woorden gebruikt die ik zelf nooit zou gebruiken, dan zeg ik dat ik dat niet kan zingen. Dan kijken we of het anders kan."

Borsato en Ewbank winnen in 1998 de Gouden Harp

Eerste grote succes: Dromen zijn bedrog

In 1994 verschijnt hiervan de single Dromen zijn bedrog, een cover van het Italiaanse Storie di tutti i giorni. Het wordt een enorm grote hit en blijft in de Top 40 twaalf weken op nummer één staan. De achttien jaar hierna lukte het geen enkele andere artiest om de nummer één-positie in de Top 40 zo lang te bezetten.

In de Mega Top 50 blijft Borsato zelfs dertien weken op de eerste plek staan, wat hem een vermelding in het Guinness Book of Records oplevert. Er werden uiteindelijk meer dan 240.000 singles verkocht van Dromen zijn bedrog.

In 1995 volgt Als geen ander, Borsato's tweede Nederlandstalige album, dat wordt beloond met vier keer platina. Voor dit album neemt Borsato weer diverse covers op van oorspronkelijk Italiaanse nummers, waaronder Margherita en Je hoeft niet naar huis vannacht.

De volgende plaat van Borsato, De waarheid uit 1996, wordt met zes keer platina een nog groter succes. Op dit album staat de gelijknamige single (met in de populaire videoclip een hoofdrol voor Daphne Deckers) en Wereld zonder jou, een duet met Trijntje Oosterhuis.

Twee jaar later verschijnt De bestemming, waarvan de gelijknamige single en Het water grote hits worden. Het is ook op privévlak een succesvol jaar voor de zanger; in de zomer trouwt hij met Leontine Ruiters. Het stel wordt aan elkaar voorgesteld door Connie Witteman (destijds nog Breukhoven) en de vonk slaat over.

Marco en Leontine op de rode loper

Hun relatie ontwikkelt zich snel; na drie maanden vraagt Borsato Ruiters al ten huwelijk. "In die tijd presenteerde ik het programma Snowmagazine voor Veronica, dus van die drie maanden was ik ook nog anderhalve maand in het buitenland", aldus Leontine in gesprek met Libelle. "Dat zegt toch wel iets over hoe zeker we van onze zaak waren."

In november wordt hun eerste zoon Luca geboren. Ook start Borsato met zijn ambassadeurschap voor War Child, de organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. Sinds dat jaar bezoekt Borsato vrijwel elk jaar een land waar de organisatie actief is, waaronder Sierra Leone en Kosovo, waar hij tijd doorbrengt met kinderen en ook muziek met hen maakt.

Borsato actief als ambassadeur voor War Child

In 2000 wordt Senna, de tweede zoon van het stel geboren. Dat jaar komt ook Luid en duidelijk uit, met daarop de grote hit Binnen, die binnenkomt op nummer één in de hitlijsten. In 2002 komt dochter Jada ter wereld.

Het is even wat stiller rond de zanger. In 2002 volgt het eerste verzamelalbum van Borsato, Onderweg, met daarop zijn grootste hits en het nieuwe nummer Zij. De artiest geeft dat jaar ook drie uitverkochte concerten in De Kuip in Rotterdam.

In 2004 scoort Borsato een grote hit met Afscheid nemen bestaat niet, afkomstig van zijn zesde album Zien, dat alleen op dvd verschijnt. Hij verkoopt wederom De Kuip uit, dit keer zesmaal met de naar zijn nieuwste album vernoemde concertreeks. Daarop zingt hij samen met Ali B ook Wat zou je doen?, een bewerkte versie van zijn nummer Nooit meer een morgen. De singleversie komt binnen op nummer één en de opbrengsten ervan gaan naar War Child.

Marco Borsato met Ali B

2006, waarin hij start met de concertreeks Symphonica in Rosso, geldt als een memorabel jaar voor Borsato. Borsato treedt, samen met het symfonisch orkest Guido's Orchestra, tien keer op in een uitverkocht GelreDome. De concertserie wordt een jaarlijks terugkerend evenement, met in de hoofdrollen onder anderen Lionel Richie en Sting.

In dat jaar scoort Borsato zijn tiende nummer één-hit met Rood, wat de bestverkochte single van dat jaar wordt. Met Everytime I think of you, een duet met zangeres Lucie Silvas, belandt hij voor de elfde keer op de koppositie. Daarmee zet hij een nieuw record neer; vanaf zijn eerste hit, Dromen zijn bedrog, heeft de zanger nu 52 weken in totaal op de eerste plek in de Top 40 gestaan.

In 2008 gaat de zanger een andere kant op in zijn carrière en speelt hij de hoofdrol in de film Wit Licht, een film over kindsoldaten, waarvan het scenario door regisseur Jean van de Velde speciaal voor Borsato wordt geschreven.

Het jaar daarop verloopt minder fortuinlijk. The Entertainment Group, het artiestenbureau van Borsato waarbij onder anderen Guus Meeuwis, Ilse DeLange en de zanger zelf onder contract staan, gaat failliet. Het bedrijf organiseerde ook Symphonica in Rosso. Met een aandeel van 23 procent behoorde Borsato tot de grootaandeelhouders van het bedrijf.

Het faillissement wordt door de curator van TEG een "wanbeleid van zowel de directie als enkele leidinggevende aandeelhouders" genoemd. Bestuurder Leo W., financieel/gevolmachtigd directeur van The Entertainment Group, wordt later veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

"Ik heb gejankt", vertelt Borsato in Libelle. "Van verdriet, van onmacht. Er is twintig jaar levenswerk van mij ver­loren gegaan, reken maar dat je daar ziek van bent. De media-aandacht maakte het extra zwaar."

De zanger is naar eigen zeggen al zijn geld kwijt, maar dankzij hulp van zijn omgeving - zo biedt een schoonmaakbedrijf aan om gratis zijn huis schoon te maken - lukt het Borsato om overeind te blijven. "Ik heb harder gewerkt dan ooit", vertelt Borsato in 2017 in RTL Late Night.

"Het was een aanslag op mijn gezondheid, maar we hebben het zelf ervaren als een zegening. Het is daarna hartstikke goed gegaan. We hebben een tik gehad, maar het publiek heeft nooit losgelaten."

De zanger neemt even afstand van de schijnwerpers en geeft een jaar lang geen interviews. In 2011 wordt bekend dat Borsato de opvolger wordt van coach Jeroen van der Boom in The Voice of Holland, waarin hij tot 2015 te zien blijft.

Zanger krijgt last van gezondheidsproblemen

Vier maanden later moet de zanger onder het mes wegens een stembandpoliep. De operatie verloopt succesvol en zijn televisiewerk komt er niet door in gevaar.

Begin 2014 is de zanger te zien in De Vrienden van Amstel Live. In de week van de concertreeks wordt hij echter getroffen door een TIA (een bloedprop die tijdelijk de bloedstroom naar een deel van de hersenen verstoort). Uit onderzoek blijkt later dat hij al eerder twee kleine TIA's heeft gehad. Borsato neemt daarom even rust.

"Vier weken lang herken je jezelf niet, heb je geen energie, ben je lusteloos. Je kan bijna niets, ook niet trainen, dat vond ik echt heel moeilijk, eigenlijk nog emotioneler dan het feit zelf", zegt hij in RTL Boulevard.

Twee jaar later gaat Borsato weer een andere richting op in zijn carrière als hij meewerkt aan de musical SKY, waarvoor muziek van de zanger wordt gebruikt. Na drie maanden worden de voorstellingen afgeblazen, wegens tegenvallende bezoekersaantallen.

Borsato met zijn gezin: vrouw Leontine en kinderen Jada, Senna en Luca

Intussen werkt hij aan zijn album Thuis en geeft hij in het jaar daarop een clubtour in kleinere zalen. In 2018 en 2019 gaat Borsato weer de grotere theaters in; komende week geeft de zanger vier shows in een uitverkocht Carré en komend jaar staat hij drie keer in de Rotterdamse Kuip, de plek waar hij al negen keer eerder te zien was. "Volgens sommige mensen moest ik opschieten, want straks is De Kuip er niet meer", laat de 51-jarige artiest in gesprek met AD weten.