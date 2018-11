De kaartverkoop voor een concert van een grote artiest gaat bijna van start. Duizenden mensen wachten vol spanning voor hun pc, laptop of smartphone tot de digitale deuren opengaan. Meerdere tabbladen worden geopend, pagina's worden ververst en ogen schieten heen en weer tussen twee of meer apparaten. Hoe vergroot je je kansen op een kaartje?

In de jaren negentig was het nog gebruikelijk om met een slaapzak en klapstoeltje in de rij te wachten voor een kaartje. Wie er het vroegst bij was, stond vooraan. En wie later kwam, mocht achteraan aanschuiven. Tegenwoordig vindt de aanschaf van een ticket met name online plaats. De klapstoel heeft plaatsgemaakt voor een comfortabele stoel of bank en de koffie komt vers uit het apparaat in plaats van een meegebrachte thermoskan.

Het is ook niet meer nodig om uren voor de start van de verkoop aanwezig te zijn, blijkt uit een rondgang langs ticketbedrijven door NU.nl. De Nederlandse markt voor ticketverkoop wordt volgens de Britse marktanalist IQ gedomineerd door vier partijen: in 2017 waren Ticketmaster, Eventim, Paylogic en Ticketpoint de grootste bedrijven.

Ticketmaster

Het Amerikaanse bedrijf Ticketmaster verkocht vorig jaar in Nederland vijf miljoen tickets. Met name voor concerten van grote namen, zoals Beyoncé, Ed Sheeran, U2, Pink en Bon Jovi, kan het extreem druk zijn zodra de verkoop van start gaat, laat woordvoerder Ellen Tolsma weten.

Zo vergroot je je kansen bij Ticketmaster:

​Het heeft geen zin om uren van tevoren op de website aanwezig te zijn. Zorg er wel voor dat je op tijd bent. Bij echt drukke kaartverkopen werkt Ticketmaster met een wachtrij. Die ontstaat in dat geval praktisch zodra de verkoop van start gaat.

Wie bij Ticketmaster klaarstaat op het moment dat de verkoop van start gaat, wordt op een willekeurige plek in de wachtrij geplaatst. Kom je ná aanvang van het tijdstip aan, dan mag je achteraan aansluiten.

Het is bij Ticketmaster mogelijk om meerdere soorten internetbrowsers, pc's of smartphones te gebruiken, ook als je op hetzelfde wifinetwerk zit. Ticketmaster ontmoedigt dit gedrag wel. "Je concurreert dan eigenlijk met jezelf", zegt Tolsma. "Hiermee vergroot je de druk op onze servers. Als iedereen dit doet, helpt dat het verkoopproces in de grote lijnen niet."

Ticketmaster waarschuwt wél expliciet voor het gebruik van meerdere tabbladen in dezelfde browser. "Dit kan ervoor zorgen dat je een foutmelding krijgt als je je ticket gaat afrekenen", zegt Tolsma. In dat geval ben je je plek in de wachtrij kwijt en mag je achteraan aansluiten.

Ook raadt Ticketmaster het expliciet af om de pagina op enig moment te verversen. "Je kunt het best de browser zijn werk laten doen", zegt Tolsma. Wie de pagina net op het verkeerde moment ververst, kan ervoor zorgen dat hij niet willekeurig in de wachtrij wordt geplaatst, maar onderdeel is van de 'laatkomers', en dus achteraan mag aansluiten.

Wie eenmaal heeft afgerekend, is verzekerd van zijn ticket. Het kan door drukte op de server nog wel anderhalf uur duren voordat je de kaartjes per e-mail ontvangt, maar dat is geen reden voor stress.

Ed Sheeran in 2014. Foto: ANP

Eventim

Eventim verzorgt vooral kaartjes voor theater, bijvoorbeeld voor de voorstellingen van Stage Entertainment. Verder levert het bedrijf het ticketsysteem voor Feyenoord en Ajax. Voetbalclubs kunnen met dit systeem voorrang geven aan bepaalde fans, zoals seizoenkaarthouders.

In 2017 verkocht Eventim in totaal 5,2 miljoen tickets. Ook verzorgde het bedrijf begin november de ticketverkoop van het Rammstein-concert in juni in De Kuip. "Toen kregen we echt een internationale storm aan aanvragen binnen", zegt Eventim-directeur Henk Schuit.

Zo vergroot je je kansen bij Eventim:

Als je bij een Eventim-evenement tickets gaat bestellen, is het handig dat je van tevoren al een account aanmaakt, adviseert Schuit. Dit versnelt het bestelproces.

Bij Eventim geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. "Uren van tevoren aanwezig zijn is misschien wat overdreven, maar als je op tijd aanwezig bent vergroot je je kansen om vooraan te staan", laat Schuit weten. Dit betekent ook dat je automatisch achteraan aansluit als je ná de start van verkoop aankomt.

Het is mogelijk om met meerdere browsers, tabbladen of apparaten klaar te zitten, maar dat heeft vanwege het prioriteitensysteem weinig zin. "De wachtrij werkt zo dat wanneer je de pagina opent, je achteraan in de wachtrij aansluit", zegt Schuit. Daarom ziet hij liever niet dat dit gebeurt. "Als iedereen dit doet, vergroot dit de druk op onze servers, waardoor je gemiddeld langer in de wachtrij kunt komen te staan."

Er is bij Eventim één moment waarop je de pagina beter wél kunt verversen (bijvoorbeeld door op F5 te drukken). "Dat is wanneer de verkoop begint en je al op onze website bent", laat Schuit weten. "Het is nog beter om op Ctrl+F5 te drukken, want daarmee wis je het cachegeheugen van je browser en weet je zeker dat je de meest recente pagina van onze website te zien krijgt." Ben je door de wachtrij heen, maar ververs je toch de pagina? Dan mag je achteraan aansluiten.

Je bent zeker van je tickets zodra je betaald hebt. Door de drukte op de servers kan het soms 24 uur duren voordat je een e-mailbevestiging krijgt, maar dat betekent niet dat de aanschaf mislukt is.

Rammstein in 2017. Foto: EPA

Paylogic

Ticketbedrijf Paylogic is vooral bekend van de dancefestivals Tomorrowland en Mysteryland. In 2017 verkocht het bedrijf vijf miljoen tickets. "In een weekend Tomorrowland gaan er wel 180.000 kaarten doorheen", zegt technisch directeur Roger Meijer.

Zo vergroot je je kansen bij Paylogic:

Uren van tevoren aanwezig zijn vergroot niet de kans op een kaartje. "Dat zou oneerlijk zijn", zegt Meijer. Paylogic opent zijn digitale deuren pas zodra de verkoop daadwerkelijk van start gaat. Op dat moment wordt de browser ververst en krijgt iedereen die op de site aanwezig is een willekeurig plekje in de wachtrij toegewezen.

Het is dus belangrijk om vooral op tijd te zijn. Wie na de start pas op de pagina terechtkomt, sluit achteraan in de wachtrij aan. "Bij echt grote pieken is het dan bijna niet meer mogelijk om een kaartje te bemachtigen", zegt Meijer. "Als je bij de verkoop voor Tomorrowland een minuut te laat komt, kun je er wel van uitgaan dat het je niet gaat lukken."

Mensen die een kaartje willen bemachtigen, kunnen met meerdere internetbrowsers, pc's of smartphones klaarzitten. Als de plekken in de wachtrij worden verdeeld, krijg je meerdere plekken toegewezen. Een hogere positie is logischerwijs eerder aan de beurt. Dit principe geldt echter niet voor twee tabbladen in dezelfde browser.

Dat dit mogelijk is, komt deels omdat Paylogic geen regel hanteert waarbij mensen die op hetzelfde (wifi)netwerk zitten, met elkaar concurreren. "Dit doen we juist omdat mensen op kantoor, in de bibliotheek, in een café of op school op hetzelfde netwerk tickets kunnen bestellen."

Wie klaarstaat op het moment dat de verkoop van start gaat, staat volgens Meijer voor een gewetensvraag: wel of niet handmatig de pagina verversen? "Wie vertrouw je meer: jezelf of de computer?", zegt hij. "Daar is niet echt iets over te zeggen. Het zou zonde zijn als je de pagina ververst en je browser meer tijd nodig heeft, waardoor je achteraan aansluit."

Wie eenmaal in de wachtrij zit, krijgt van Meijer het advies om de pagina met rust te laten. "Als je op dit punt toch de pagina zou verversen, zou je je plek moeten behouden. Maar je weet nooit of een browser misschien iets geks doet. Het vergroot sowieso niet je kansen door in de wachtrij de pagina te herladen."

Zodra je door de wachtrij bent, heb je bij Paylogic vier minuten de tijd om je tickets te selecteren. Vervolgens heb je nog twintig minuten om je bestelling af te ronden. Als dat is gelukt en je hebt betaald, kun je er van uitgaan dat je de tickets in handen hebt.

Tomorrowland in 2016. Foto: AFP

Ticketpoint

Het Nederlandse bedrijf Ticketpoint verkocht in 2017 in totaal 1,5 miljoen kaartjes voor concerten, festivals, beurzen en sportwedstrijden. Het is vooral druk als de verkoop voor Toppers in Concert van start gaat. Op dat moment gaan er 250.000 kaartjes over de digitale toonbank, vertelt directeur Marcel van Loon.

Zo vergroot je je kansen bij Ticketpoint:

Ticketpoint hanteert wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Normaal gesproken kan iedereen die de website bezoekt de tickets bestellen. Als het erg druk wordt, bijvoorbeeld bij de Toppers, treedt een wachtrij in werking. Gebruikers die eerder op de website waren, krijgen een beter plekje in de wachtrij. Ook vanaf dat moment geldt: wie later aankomt, sluit achteraan aan.

Het heeft geen zin om met meerdere browsers, tabbladen of apparaten in de rij van Ticketpoint aan te sluiten. "Het systeem is echt ingesteld op wie het eerst komt. Door met meerdere apparaten aan te komen, maak je de wachtrij onnodig vol, terwijl het je kansen niet vergroot."

Ook met meerdere pc's, laptops of smartphones proberen het beste plekje te veroveren kan wel, maar alleen als de apparaten op een ander (wifi)netwerk zitten. Bovendien maakt het bij Ticketpoint weinig uit, zegt Van Loon. "Er zitten dan misschien een paar milliseconden tussen, maar dat heeft in de praktijk weinig nut voor je positie in de wachtrij."

Omdat apparaten op hetzelfde (wifi)netwerk door Ticketpoint worden gefilterd, raadt het bedrijf af om kaartjes op bijvoorbeeld een school, kantoor of andere plek met gedeelde wifi te kopen. "Bij Ticketpoint zit je dan echt in elkaars vaarwater", zegt Van Loon. Ben je niet thuis zodra de verkoop start, dan raadt hij aan met een 4G-verbinding en eventueel een hotspot voor je pc of laptop te werken.

De Ticketpoint-directeur raadt gebruikers aan om hun e-mailadres in te vullen zodra zij in de wachtrij staan en vervolgens hun inbox goed in de gaten te houden. Gebruikers kunnen namelijk een e-mail krijgen zodra ze aan de beurt zijn. Op die manier hoeven ze niet voor hun scherm te wachten.

De tip gaat wel direct gepaard met een waarschuwing: zodra je door de wachtrij heen bent en je tickets kunt bestellen, heb je één minuut de tijd om actie te ondernemen. "Doe je niets, bijvoorbeeld omdat je niet op je scherm let, dan kun je na die minuut achteraan aansluiten", zegt Van Loon. Zorg er dus voor dat je niet té ver van je pc, laptop of smartphone verwijderd bent.

Wat je ook doet: ververs de pagina bij Ticketpoint niet, is de laatste tip van Van Loon. "Niks doen, afblijven. Je ziet in ons scherm wat je positie in de wachtrij is. Als je de pagina ververst, kom je weer achteraan terecht."

Toppers in Concert in 2018. Foto: ANP