Met ruim 11,2 miljoen abonnees op YouTube (en evenveel volgers op Instagram) is NikkieTutorials de grootste Nederlandse YouTube-ster van het moment. Haar succes reikt tot ver over de landsgrenzen: zo verzorgde Nikkie de Jager - haar echte naam - de make-up van sterren als Kim Kardashian en Katy Perry. Hoe werd ze zo succesvol?

De Jager groeide op in Brabant en woont daar nog steeds. "Ik ben er letterlijk in gerold", vertelt de 24-jarige visagiste en YouTuber in gesprek met NU.nl. "Ik was veertien, keek naar The Hills (een realityprogramma over drie vriendinnen die in Los Angeles wonen, red.), zag die meiden en dacht: zo wil ik eruitzien."

De Jager ging online op zoek naar instructievideo's, oftewel tutorials, die haar hierbij moesten helpen. "Ik vond een video van visagiste Sandy Gold, die een video maakte over de eyeliner van Lauren Conrad (uit The Hills, red.)", legt ze uit. "Dat vond ik zo fascinerend. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik ben naar de drogist gegaan om spulletjes te halen, ik deed de deur van de badkamer op slot en ging oefenen."

Een paar maanden later durfde De Jager het aan om haar make-upsessies ook te filmen. "Ik heb de digitale camera van mijn moeder gejat, zette die op een paar IKEA-dozen en ben gaan uploaden." In 2008 verscheen haar eerste tutorial online.

In haar instructievideo's legt de YouTuber in vloeiend Engels allerlei make-uptechnieken uit. Dat ze Nederlands is, is niet te horen. "Ze is gewoon thuis begonnen, met goedkope make-up", vertelt stylist en presentator Fred van Leer, die goed bevriend is met De Jager. "Gelijk in het Engels, waardoor ze in Amerika echt huge is. Dat is gewoon heel knap. Zij dacht: ik heb een plan, ik ben heel jong en ik ga het gewoon doen. Niemand wist toen nog dat je zo groot kon worden door sociale media."

De Jager volgde daarna een visagieopleiding aan B Academy Make-up, waar opleidingen tot visagist worden gegeven. "We werden zo'n zeven, acht jaar geleden getipt: dit meisje moet je in de gaten houden", vertelt Pascale Tesser, hoofd educator, over hoe zij De Jager leerde kennen. "We hebben haar uitgenodigd op de academie en aangeboden haar technische skills te leren, zodat ze nog beter kon worden. Toen ze binnenkwam, wisten we gelijk al: dat wordt een grote. Ze is niet alleen goed met make-up, maar is heel pienter. Ze snapt het spel."

De Jager maakt Kim Kardashian op

In 2011 begon ze ook te werken als professionele make-upartiest. Met succes: ze werd geboekt voor klussen en werd in 2013 - ze was toen nog geen twintig - gevraagd om hoofdvisagist te worden in het RTL5-programma I Can Make You A Supermodel. Ook werkte ze mee als visagist aan Fashion Week en andere programma's.

Op een gegeven moment scheidden hun wegen, toen Tesser merkte dat het - wegens haar succes - beter voor De Jager was om onder haar eigen naam verder te gaan. "Voor Nikkie was het beter om haar eigen ding te gaan doen. Vanaf dat moment is haar carrière echt sky high gegaan."

Tesser is lovend over visagiekunsten van haar voormalige pupil. "Haar skills zijn ontzettend goed en daarbij heeft ze - nog belangrijker - veel passie. Bovendien is het ook een ontzettend leuk mens, met een hoge gunfactor en veel humor. Ze is heel erg toegankelijk en durft zichzelf ook kwetsbaar op te stellen, wat goed naar voren kwam in de Power of Makeup-video." In deze video maakt De Jager de ene helft van haar gezicht op en de andere helft niet, zodat goed te zien is wat je met make-up kunt doen.

"Er zijn zo veel mensen die op sociale media groot zijn, maar uiteindelijk niet zo veel kunnen", zegt Van Leer. "Zij kan ook echt iets, she's an artist. Dat vind ik echt. Wat ik mooi vind: zij kan haar hele gezicht als een kameleon laten veranderen, dat vind ik zo knap."

Voor De Jager was dat plotselinge succes "surrealistisch", zegt ze. "Je weet dat het over jou gaat, maar ook weer niet. Het is vooral bijzonder dat zo veel mensen mijn video's bekijken." Maar naar eigen zeggen is ze daar nuchter over gebleven: "Ik heb niet zoiets van: 'Kijk mij nou.' Ik besef dat het succes zo weer over kan zijn."

"Veel mensen zeggen dat het nep is. Maar ze begint altijd met haar cleane gezicht. Ik vind dat zo geweldig", gaat Van Leer verder. "Niet iedereen moet deze make-up doen. Hetzelfde geldt voor haute couture: niet iedereen draagt dat. Je ziet het op de catwalk en van daaruit komt een commerciële lijn. Nikkie is de haute couture van de make-up, dat vind ik heel knap. Je moet nooit zeggen dat iemand beter is dan een ander, maar zij staat voor mij wel op eenzame hoogte."

De Jager verdient 'goede zakcent' aan video's

Tien jaar na haar eerste video's heeft de visagiste en influencer grote successen bereikt. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is De Jager de op drie na invloedrijkste beauty-influencer ter wereld (alleen YouTubers Zoe 'Zoella' Sugg, Michelle Phan en Huda Kattan gaan haar voor). Van influencers, persoonlijkheden op sociale media die duizenden of miljoenen volgers hebben, is bekend dat zij veel geld verdienen met hun video's en de gesponsorde posts die zij plaatsen.

Als zeventienjarige was De Jager te gast bij De Wereld Draait Door, waar ze vertelde dat ze een goede zakcent verdient aan haar filmpjes. De Jager trekt een bepaalde niche aan, waardoor het voor adverteerders zeer gunstig is om via haar schoonheidsproducten te promoten. De Jager ging diverse collaboraties aan met commerciële bedrijven. Zo bracht ze ook een make-uplijn uit in samenwerking met make-upmerk Ofra en werkte ze samen met Maybelline en Too Faced.

Hoe groot de inkomsten van De Jager precies zijn, wil zij niet kwijt. "Bij YouTubers en influencers is het altijd dé vraag: 'Maar hoeveel verdienen ze?'", vertelt ze in gesprek met Beau Monde. "Dan denk ik: daar wordt bij anderen toch ook niet zo'n heisa van gemaakt? Soms lijken mensen meer geïnteresseerd in mijn salaris, dan in wie ik ben en waar ik voor sta."

Na YouTube ook Wie is de Mol?

De Jager is dus al jaren een gevestigde naam in de YouTube- en beautywereld, maar wordt langzamerhand een steeds bekender gezicht voor de gemiddelde Nederlander. Ze schuift vaker aan tafel bij talkshows, deed mee aan het programma The Big Escape en doet mee als kandidaat in het nieuwste seizoen van Wie is de Mol?.

Haar deelname aan het populaire programma voelt voor De Jager aan "als een droom". "Het was altijd mijn doel om ooit mee te doen, ik kijk het al sinds ik jong ben."

Dat ze vaker in Nederland in televisieprogramma's te zien is, is volgens De Jager een bewuste keuze. "In Amerika ging het zo goed, ik vond het grappig dat hier niemand me eigenlijk kende", vertelt ze. "Daarom heb ik bewust besloten om hier dingen aan te pakken, misschien helpt het om de markt hier aan te zwengelen."

Maar na Wie is de Mol? is de kans klein dat we de make-up-artiest in allerhande programma's met BN'ers gaan zien. "Ik heb met mezelf afgesproken: ik doe alleen dingen waar ik in geloof en waar ik goed in ben. Je zult me nooit zien dansen op het ijs."

De Jager heeft inmiddels vele prijzen gewonnen, waaronder de Shorty Award voor 'best YouTube guru'

Tesser denkt dat De Jager nog veel groter gaat worden. "Ze wordt vast nog chef de cabine (oppervisagist, red.) van een grote modeshow en wellicht gaat ze haar eigen make-uplijn nog uitbreiden. Er is nog zo veel wat ze kan gaan doen."

Heeft De Jager na al die successen nog dromen over? "Ik zou dolgraag Adele willen opmaken. Als ik dat ooit voor elkaar krijg, pies ik in mijn broek. En het is mijn doel om ooit nog de make-up te mogen doen voor de coverfoto van Vogue."

Maar als deze beide dromen niet worden waargemaakt, dan is De Jager alsnog een tevreden mens. "Ik heb net tien miljoen abonnees, ik doe mee aan WIDM, ik ben gelukkig. Dat geeft een soort van rust. Op een gegeven moment komt er weer iets waar ik mijn zinnen op kan zetten."