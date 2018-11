NUweekend Chaos in Londen: Hoe zit het nu echt met de Brexit? De Britse premier Theresa May zit in de problemen. Na ruim twee jaar onderhandelen ligt er een conceptdeal die - zo lijkt het nu in ieder geval - bijna niemand in het Britse Lagerhuis wil. Ministers zijn opgestapt. De steun in het Lagerhuis lijkt momenteel onvoldoende. Na het weekend weten we waarschijnlijk ook of er een motie van wantrouwen tegen May wordt ingediend.