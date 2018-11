NUweekend Inheemse bevolking Amazone bedreigd: 'Houthakkers komen dichterbij' 149 x gedeeld Houthakkers en landrovers bedreigen de inheemse bevolking in het Amazoneregenwoud in Brazilië. Ondanks wettelijke bescherming gaat de bomenkap in hoog tempo door. Andre Karipuna is bezorgd om zijn inheemse gemeenschap en de toekomst ziet er slecht uit. "We zijn op onszelf aangewezen."