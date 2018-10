President Donald Trump haalde in de nacht van donderdag op vrijdag (Amerikaanse tijd) nog maar eens uit naar ''het slecht bekeken CNN en anderen", via zijn favoriete communicatiekanaal Twitter. Een overzicht van alweer een roerige week voor politiek Amerika.

"Waarom leveren ze kritiek op mij, geven ze me zelfs de schuld van de bommen, met een belachelijke vergelijking met 11 september en de bomaanslag in Oklahoma City, terwijl als ik hen bekritiseer, ze wild worden en roepen dat ik me 'niet presidentieel gedraag", twitterde Trump.

Het was een nieuwe verhitte reactie van de president in, wederom, een roerige week in zijn presidentschap, die Trump schijnbaar belangrijk genoeg vond om om 5.14 uur lokale tijd te verzenden. Hoe is het zover gekomen?



Maandag 22 oktober:

Bij het huis van miljardair George Soros nabij New York wordt een pakket bezorgd dat door een van zijn medewerkers wordt geopend. Het blijkt een explosief te bevatten. Soros is zelf niet thuis. De medewerker brengt de bom naar een bosrijk gebied, waarna hij de politie belt. Wanneer die arrivereert, wordt het explosief uit voorzorg tot ontploffing gebracht.

Op dat moment kan nog niemand vermoeden dat het om de eerste in een reeks bompakketten gaat. Soros is op z'n zachtst gezegd niet de meest geliefde persoon bij de rechterzijde van het politieke spectrum en kan in dat opzicht een doelwit zijn van een dergelijke actie.

De puissant rijke filantroop Soros, een geboren Hongaar van joodse afkomst, is een verklaard tegenstander van nationalistische en autoritaire regeringen en verdediger van mensenrechten en open, progressieve en democratische rechtsstaten. Daarnaast is hij pro-EU, anticorruptie en vindt hij dat migranten moeten worden verwelkomd. Hij is al jaren een belangrijke donateur van Democratische presidentskandidaten.

Trump: 'Soros betaalt demonstranten'

Trump stelde rond de goedkeuringsprocedure van opperrechter Brett Kavanaugh dat demonstranten tegen de benoeming protesteren "worden betaald door Soros", zonder hier onderbouwing voor te leveren. Senator Chuck Grassley, die de senaatscommissie voor goedkeuring voorzat, stelde dat hij "ernaar neigt dit te geloven".

Congreslid Matt Gaetz uit Florida zei eerder, opnieuw zonder onderbouwing, dat Soros achter de migrantenkaravaan zit die momenteel door Mexico richting de VS trekt. En de rechtste commediénne Roseanne Barr twitterde recent dat Soros, die de holocaust overleefde, "een nazi is, die zijn mede-joden heeft verraden". Dit bericht werd geretweet door de zoon van Trump, Donald Jr..

Doelwitten bompakketten Miljardair George Soros

Oud-presidentskandidaat Hillary Clinton

Oud-president Barack Obama

Voormalig CIA-directeur John Brennan, gestuurd aan CNN

Oud-justitieminister Eric Holder

Congreslid Maxine Waters

Voormalig vice-president Joe Biden

Acteur Robert de Niro

Senator Corey Booker

Oud-inlichtingenbaas James Clapper

Dinsdag 23 oktober:

In de post voor Hillary Clinton wordt door de Secret Service een pakket gevonden waarin zich opnieuw een explosief bevindt. Het pakket haalt nooit het huis van de Clintons in Westchester. Hillary, de grote tegenstander van Trump bij de verkiezingen van 2016, bedankt een dag later de veiligheidsdiensten.

"Het is een verontrustende tijd, niet waar?", reageert Clinton de volgende dag op een campagnebijeenkomst in Florida. "Een tijd van diepe verdeling. We moeten er alles aan doen om het land bijeen te brengen."

Verderop in de week zet het publiek bij een van de bijeenkomsten van Trump de leuze "lock her up!" (sluit haar op!) weer in. Twee jaar na de verkiezingsstrijd blijft Clinton een geliefd onderwerp tijdens Trumps 'rallies'.

Tijdens die verkiezingsstrijd ging Trump een stap verder. Anticiperend op een mogelijk verlies zei hij: "Als ze wint is er niets wat we kunnen doen, mensen. Hoewel, de mensen die onze wapenwet willen behouden.. misschien is er - ik weet het niet." Het werd Trump vervolgens kwalijk genomen dat hij mensen leek op te roepen iemand neer te schieten met wie ze het politiek niet eens zijn. Wat hij later overigens ontkende.

Trump bleef ook na zijn overwinning zijn pijlen regelmatig op Clinton richten, waarbij hij haar doorgaans 'Crooked Hillary' noemt, waarmee hij bedoelt dat ze corrupt is.

Woensdag 24 oktober:

Opnieuw wordt een pakket onderschept door de Secret Service en ditmaal is het gericht aan Barack Obama, de Democratische voorganger van Trump. Het explosief komt overeen met de bommen die waren gericht aan Clinton en Soros.

Obama heeft zelf ook een overeenkomst met Clinton en Soros: Ze gelden alledrie als politieke tegenstanders van Trump. De huidige Amerikaanse president heeft zijn voorganger er bijvoorbeeld regelmatig van beticht "de oprichter van IS" te zijn. Obama noemde Trump in september in een speech "een bedreiging" voor Amerikaanse democratie en een "demagoog, die een beleid van angst en wrok voert".

Niet lang nadat het nieuws van de bompakketten bij Clinton en Obama naar buiten komt, wordt het kantoor van CNN in New York ontruimd. In de postkamer is een bompakket aangetroffen. De nieuwszender gaat buiten verder met uitzenden, terwijl de pijpbom door de explosievendienst uit het gebouw wordt gehaald. Het pakket is gericht aan oud CIA-directeur John Brennan, een ferme criticus van Trump, die soms op CNN te zien is.

CNN is met grote regelmaat doelwit van Trump

CNN en Brennan passen in het rijtje doelwitten. De nieuwszender is met grote regelmaat doelwit van Trump, die CNN doorgaans beticht van het verspreiden van 'Fake News' en oneerlijke verslaggeving over zijn functioneren als president.

Trump ontzegde Brennan in augustus toegang tot vertrouwelijke informatie. Hij beschuldigde Brennan ervan dat hij die heeft gebruikt om "chaos en verdeeldheid te zaaien".

Brennan had Trump eerder beschuldigd van hoogverraad, na een persconferentie van de Amerikaanse president en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Helsinki.

Pakketten hebben Democratische 'afzender'

Terwijl CNN woensdag verslag doet van de ontruiming van het eigen kantoor wordt ook melding gemaakt van een pakketje gericht aan het Witte Huis. Het blijkt later om het explosief gericht aan Obama te gaan, wiens post door hetzelfde kantoor wordt gecheckt.

Aan Eric Holder, die als justitieminister onder Obama diende, blijkt wel een pakket gericht. Dit wordt aangetroffen in het kantoor van het Democratische congreslid Debbie Wasserman Schultz in Florida. Volgens de FBI werd het pakket retour gestuurd, omdat het adres van Holder niet klopte, waarna direct bleek dat Wasserman Schultz op alle tot nu toe aangetroffen pakketten als afzender stond vermeld.

Wasserman Schultz kwam in 2016 in het nieuws, toen uit gelekte mails bleek dat ze als voorzitter van de Democratische Partij de campagne van Bernie Sanders probeerde te laten mislukken ten faveure van Clinton.

In juni van dit jaar zei Trump dat Justitie Wasserman Schultz niet mag laten gaan, omdat het schandaal waarbij zij betrokken was "een sleutel was tot de corruptie is die we vandaag de dag veel zien".

Trump reageert: 'Geen plek voor bedreigingen'

President Trump veroordeelt de bombrieven woensdag tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. "Er is geen plek voor bedreigingen of politiek geweld in de Verenigde Staten van Amerika", zegt hij. In een eerdere verklaring van het Witte Huis worden Obama, de Clintons en "andere publieke figuren" genoemd, maar CNN niet.

Een paar uur later slaat Trump een andere toon aan. Op een campagnebijeenkomst in Wisconsin zegt hij dat de pers medeverantwoordelijk is voor het politieke klimaat dat pijpbommen per post in de hand werkt. "De media hebben ook een verantwoordelijkheid om een beschaafde toon te voeren en te stoppen met de eindeloze vijandigheid en de constant negatieve en vaak valse aanvallen en verhalen", stelt hij.

Critici van de president haasten zich erop te wijzen dat Trump zelf de pers regelmatig heeft beschreven als "de vijand van het volk".

Ook benadrukken ze dat hij neonazi's vorig jaar in bescherming nam na de demonstratie in Charlottesville, waarbij een linkse activiste werd gedood. Op een campagnebijeenkomst in Montana, eind vorige week, prees de president bovendien congreslid Greg Gianforte voor het mishandelen van een journalist van The Guardian in 2017.

Uithaal van CNN-baas

CNN-baas Jeff Zucker draait er niet omheen en haalt in scherpe bewoordingen uit naar Trump. Zucker veroordeelt het "totale en complete gebrek aan begrip" van de president en zijn regering. "De president en zeker de perswoordvoerder van het Witte Huis zouden moeten snappen dat hun woorden ertoe doen", zei Zucker in een verklaring. "Tot nu toe hebben ze niet laten zien dat te begrijpen."

Woensdag blijkt er ook nog een bompakket te zijn bezorgd op de kantoren van het Californische congreslid Maxine Waters in zowel Washington D.C. als Los Angeles. Waters is Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden en riep Democraten afgelopen zomer op de confrontatie met Trump-aanhangers aan te gaan. Dit was een reactie op Trumps zerotolorancebeleid met betrekking tot migrantengezinnen aan de grens met Mexico.

Donderdag 25 oktober:

Robert de Niro en Joe Biden zijn de volgende personen die een bompakket ontvangen. Het aan acteur De Niro geadresseerde pakket wordt afgeleverd bij zijn restaurant in New York. Aan Biden, de vice-president onder Obama worden twee pakketten gestuurd. Het eerste wordt aangetroffen in een sorteercentrum in de staat Delaware. Later op de dag wordt ook een tweede voor Biden bestemd pakket gevonden, waarmee het totale aantal verdachte poststukken op tien komt te staan.

Ondertussen twittert Trump: "Een groot deel van de woede die we vandaag de dag zien in onze samenleving is veroorzaakt door de bewust valse en onware verslaggeving van de mainstream media, waaraan ik met Fake News refereer. Het is zo slecht en vol haat geworden, dat is niet te beschrijven. Mainstream moet een grote schoonmaak houden, SNEL!"

Hoewel De Niro geen politicus is, geldt hij wel als een groot Trump-criticus. In juni riep hij nog 'Fuck Trump' tijdens de Tony Awards, waarop de president stelde dat De Niro een "heel laag IQ heeft" en in de war is, omdat hij zo vaak op zijn hoofd is geslagen door de boksers in zijn films.

Biden heeft regelmatig kritiek op Trump, en wordt genoemd als mogelijk Democratische tegenkandidaat in 2020. Hij noemde de huidige president eerder dit jaar nog "een grap".

Vrijdag 26 oktober:

De dag begint met een nieuwe uithaal van Trump via Twitter, die het belachelijk vindt dat hij de schuld krijgt van de bompakketten.

Weer worden er bompakketten aangetroffen door de autoriteiten. Een van die pakketten wordt onderschept in een sorteercentrum in New York. Het is bestemd voor oud-inlichtingenchef James Clapper, één van Trumps grootste critici uit de inlichtingenwereld. Opvallend is dat het adres op het label dat van CNN is, waar Clapper soms verschijnt als commentator.

Ook de Democratische senator Cory Booker uit New Jersey had een bompakket moeten ontvangen. Dat wordt gevonden in een sorteercentrum in Florida. Booker wordt door Democraten beschouwd als een mogelijke presidentskandidaat voor de verkiezingen in 2020. Daarmee zou de senator een directe concurrent voor Trump zijn. Die maakt er geen geheim van een tweede regeringstermijn te willen.

"Als Cory Booker de toekomst van de Democratische Partij is, dan hebben ze geen toekomst", schreef Trump al in juni 2016 op Twitter. "Ik weet meer over Cory dan hij over zichzelf weet."

Later op vrijdag werden ook verdachte pakketten gevonden bij de Democratische senator Kamala Harris in Sacramento (Californië) en bij Tom Steyer in Burlingame (ook in Californië). Steyer is een miljardair die vaak grote donaties aan de Democratische Partij doet.

'Bommengedoe' komt Trump slecht uit

Na het nieuws over de nieuwe bompakketten twittert Trump opnieuw, over de aanstaande midtermverkiezingen. "De Republikeinen doen het zo goed bij de vroege stemmingen en in de peilingen, en nu gebeurt dit "bommengedoe" wat het momentum erg afremt. Het gaat over nieuws, niet over politiek. Erg jammer, wat er gebeurt. Republikeinen, ga stemmen!".

Later op de middag meldt de FBI dat er een verdachte is gearresteerd in Florida in verband met het versturen van de bompakketten. Het gaat om de 56-jarige Cesar Sayoc.

Hij is opgepakt nadat dna is gevonden op meerdere pakketten, zegt minister van Justitie Jeff Sessions tijdens een persconferentie. Sayoc is vaker opgepakt en zou in 2002 hebben gedreigd met een grote bomaanslag.

De verdachte wordt aangeklaagd voor vijf misdrijven en kan 48 jaar gevangenisstraf krijgen.

In een toespraak voor de Young Black Leadership Summit vrijdagmiddag laat Trump nogmaals weten dat politiek geweld geen plek heeft in de Verenigde Staten.