NUweekend Interview Rob Jetten: 'D66 draait al lang niet meer alleen om Pechtold' Rob Jetten is jong, nieuw op het Binnenhof en de opvolger van Alexander Pechtold. Hij werd afgelopen dinsdag gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter van D66. Voor de buitenwereld is Jetten een onbekende, maar voor politieke insiders gold hij als een talent. Wie is Rob Jetten? In een exclusief interview praat hij over zijn achtergrond, zijn ambities en de zware last die op zijn schouders rust. "Het zijn big shoes to fill, maar D66 draait al lang niet meer alleen om Pechtold", meent hij.