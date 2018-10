De regeringskritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi verdween twee weken geleden tijdens een bezoek aan het consulaat van zijn thuisland in het Turkse Istanboel. Het lijkt erop dat hij is vermoord, al dan niet met betrokkenheid van het Saoedische koningshuis. Een verslag van dag tot dag.

Woensdag 3 oktober

Turkse journalisten maken melding van de vermissing van de 59-jarige Khashoggi. De vooraanstaande Saoedische journalist, die sinds vorig jaar in de VS woonde, verdween tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel, waar hij zijn scheidingspapieren wilde ophalen.

Zijn nieuwe verloofde luidt de noodklok, omdat de journalist, die werkt voor onder meer The Washington Post, niet meer naar buiten gekomen is na zijn bezoek aan het consulaat. Ze heeft elf uur lang op hem gewacht buiten het gebouw.

Khashoggi is een prominent criticus van de regering in Saoedi-Arabië en een graag geziene gast in Arabische talkshows. De journalist heeft regelmatig commentaar op onder meer het buitenlandbeleid van zijn land, de oorlog in Jemen en de strafexpedities van de regering tegen mensen met een afwijkende mening, zoals vrouwenrechtenactivisten. Zijn kritiek richt zich meestal op de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de facto machthebber van het land sinds medio 2017.

De journalist ontvluchtte Saoedi-Arabië nadat de overheid hem een beroepsverbod oplegde. Hij wilde Amerikaans staatsburger worden.

Donderdag 4 oktober

Turkije ontbiedt de ambassadeur van Saoedi-Arabië voor tekst en uitleg over de mysterieuze verdwijning van Khashoggi. Saoedi-Arabië zegt dat de journalist het consulaat gewoon verlaten heeft en zijn verloofde vermoedelijk is misgelopen.

The Washington Post laat de plek waar de column van Khashoggi normaal gesproken elke donderdag verschijnt leeg, als teken van zijn afwezigheid.

Vrijdag 5 oktober

Turkije wil vanwege de verdwijning van Khashoggi onderzoek doen in het consulaat. Kroonprins Bin Salman geeft toestemming en zegt dat zijn land "niets te verbergen heeft". De doorzoeking vindt echter nog niet plaats.

Hatice Cengiz, de Turkse verloofde van Jamal Khashoggi, wacht bij het Saoedische consulaat in Istanboel (foto: AFP)

Zaterdag 6 oktober

Het Turkse Openbaar Ministerie stelt officieel een onderzoek in naar de verdwijning van Khashoggi. De Turkse regeringspartij AKP belooft de onderste steen boven te krijgen. "Wij zullen alle details achterhalen en de verantwoordelijken vinden", zegt een adviseur van president Recep Tayyip Erdogan.

Een woordvoerder van de Turkse regering meldt aan het einde van de dag te vrezen dat Khashoggi is overleden. Anonieme bronnen zouden bevestigd hebben dat hij vermoord is tijdens zijn bezoek aan het consulaat.

"We geloven dat er een moord met voorbedachten rade is gepleegd en dat het lijk vervolgens uit het consulaat is weggehaald", verklaart een regeringsfunctionaris. Het is Turkije (nog) niet bekend hoe en waarom Khashoggi vermoord is.

Saoedi-Arabië reageert direct en noemt de uitlatingen van Turkije "ongefundeerd". Een speciaal team van Saoedische inspecteurs reist af naar Istanboel om ook de verdwijning te onderzoeken.

Zondag 7 oktober

Het Turkse OM heeft opnames bekeken van camera's rond het Saoedische consulaat. Die bevestigen dat Khashoggi het gebouw is binnengegaan, maar nooit "op een normale manier" naar buiten is gekomen.

The Washington Post spreekt van een "monsterlijke en ondoorgrondelijke daad" als de berichten over de moord op Khashoggi kloppen.

Riyad herhaalt nogmaals dat de journalist het consulaat levend en op eigen kracht heeft verlaten.

Dinsdag 9 oktober

Erdogan vraagt Saoedi-Arabië tijdens een persconferentie officieel bewijs te leveren van het feit dat Khashoggi het consulaat levend heeft verlaten. Hij voegt daaraan toe dat Turkije geen enkele reden heeft om de lezing van Saoedi-Arabië te geloven.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, roept Saoedi-Arabië op medewerking te verlenen aan het Turkse onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi. De Amerikaanse president Donald Trump laat weten dat hij bezorgd is over het lot van de Amerikaanse ingezetene Khashoggi. "Hopelijk komt het allemaal vanzelf goed", stelt Trump.

Saoedi-Arabië herhaalt dat Turkije het consulaat in Istanboel mag doorzoeken.

Vrijdag 12 oktober

Turkije laat weten in het bezit te zijn van beeld- en geluidsopnames die bewijzen dat Khashoggi in het consulaat is gedood. Op de opnames zou te horen zijn dat Khashoggi gemarteld, gedood en in stukken gezaagd is.

De Turkse overheid wil de fragmenten niet vrijgeven, omdat het gaat om opnames die zijn verworven door het consulaat illegaal af te luisteren. Desondanks worden er naar hartenlust details uit het onderzoek gelekt door hooggeplaatste Turkse ambtenaren, op een wijze die sterk doet vermoeden dat zij daarvoor toestemming van hogerhand hebben.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat alle wapenverkopen aan Saoedi-Arabië worden gestopt. Dit brengt president Trump in verlegenheid; hij heeft, ondanks veel kritiek, sinds zijn aanstelling juist enorm ingezet op meer handel met het omstreden Arabische land. Trump stelt ook nu dat hij pertinent niet wil dat China en Rusland deze wapenhandel - met een waarde van 110 miljard dollar - overnemen.

Daarnaast is Saoedi-Arabië een van de belangrijkste olieproducerende landen ter wereld en een langdurig bondgenoot van de VS. Die relatie mag niet zomaar in gevaar worden gebracht, zegt Trump.

Zaterdag 13 oktober

Onder druk van 'zijn' Republikeinen zegt Trump dat Saoedi-Arabië "heel zwaar gestraft" gaat worden als Khashoggi vermoord is. Hij geeft verder geen nadere uitleg over om wat voor straffen het zou gaan.

Trump beklemtoont dat Saoedi-Arabië onderzoek naar de zaak doet.

Een medewerker van het Saoedische consulaat staat voor een afzetting nabij het consulaat in Istanbul. (Foto AFP)

Zondag 14 oktober

De Europese Unie mengt zich in de zaak. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk eisen dat Turkije en Saoedi-Arabië een "geloofwaardig onderzoek" naar de verdwijning van Khashoggi doen.

Aandelen op de beurs van Saoedi-Arabië dalen sterk in waarde. Verschillende bedrijven en instellingen laten weten dat ze geen zaken met de Saoedi's meer willen doen.

Koning Salman belt met de Turkse president Erdogan om, zo stelt een communiqué, "de goede banden tussen de twee landen te bevestigen". Uiteindelijk wordt besloten tot een gezamenlijk onderzoek.

Maandag 15 oktober

Saoedi-Arabië uit dreigementen richting alle landen die overwegen sancties op te leggen naar aanleiding van de verdwijning van Khashoggi. "Het koninkrijk verwerpt elk dreigement en iedere poging om zijn macht te ondermijnen. Elke actie zal met een grotere tegenactie worden beantwoord", luidt een officiële verklaring. Het land laat weten een intern onderzoek te hebben gestart.

Diverse Amerikaanse senatoren willen dat het Witte Huis duidelijker stelling neemt in de kwestie en sancties oplegt aan Saoedi-Arabië. "Het is een grof schandaal dat een ander land een Amerikaans ingezetene naar een consulaat kan lokken, hem daar kan martelen en in mootjes kan hakken", aldus de Republikeinse senator Marco Rubio.

Trump oppert na een telefoongesprek met koning Salman dat "moordenaars die uit eigen beweging handelden" mogelijk achter de verdwijning van Khashoggi zitten. Hij zegt de verklaring van Salman dat het Saoedisch koningshuis niets met de zaak te maken heeft te geloven.

​Dinsdag 16 oktober

Een Turks-Saoedisch onderzoeksteam verricht voor het eerst officieel onderzoek in het consulaat in Istanboel - twaalf dagen na de verdwijning van Khashoggi. Het team bestaat uit tien Turken en tien Saoedische inspecteurs. Het onderzoek duurt negen uur; het team zoekt onder meer naar DNA-materiaal van de journalist.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën laat weten dat Nederland niet naar een grote Saoedische investeringsconferentie gaat als Saoedi-Arabië geen opheldering kan geven over verdwijning van Khashoggi. De Franse collega van Hoekstra neemt hetzelfde besluit.

De conferentie is belangrijk voor het Arabische land, dat de bijeenkomst in de markt wil zetten als Davos in the Desert (Davos in de woestijn), verwijzend naar de jaarlijkse financiële wereldtop in de Zwitserse plaats. Kroonprins Bin Salman wil de Saoedische economie diversificeren en minder afhankelijk maken van de olie-export. Daarvoor zijn grote buitenlandse investeringen nodig.

Een saillant historisch detail duikt op in de media. Khashoggi's meest recente Saoedische beroepsverbod - uit 2016 - had een verband met Trump. De journalist leverde vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen kritiek op uitlatingen van de New Yorkse vastgoedmagnaat over het Midden Oosten en op de gretigheid waarmee zijn eigen regering de Amerikaanse president-elect omarmde.

De woning van de Saoedische consul in Istanboel wordt bewaakt door de Turkse politie.

Woensdag 17 oktober

De Turkse krant Yeni Safak publiceert een groot verhaal met onthullingen uit het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi. Omdat de krant zeer regeringsgezind is, wordt breed aangenomen dat ook dit nieuwe lek de goedkeuring van de Turkse overheid heeft.

De details die Yeni Safak beschrijft lijken afkomstig uit een horrorfilm. Het verhaal luidt: Khashoggi werd vlak na zijn aankomst in het consulaat overmeesterd. Het Saoedische moordcommando sneed zijn vingers af. Daarna werd de rest van het lichaam van de journalist ontleed. Hij was tijdens dat proces nog zeven minuten in leven. Een forensisch expert raadde zijn collega's aan een koptelefoon met muziek op te zetten om de bloederige taak draaglijker te maken, en voegde zelf de daad bij het woord.

Uit de opnames zou ook de directe betrokkenheid van de Saoedische consul-generaal Mohammad al-Otaibi blijken.

Turkse en Amerikaanse media melden dat een aantal van de door Turkije geïdentificeerde verdachten uit de directe omgeving van de Saoedische kroonprins komt. Turkije zou vijftien verdachten op het oog hebben. Zeker negen van deze mannen werkten in het verleden voor Saoedische veiligheidsdiensten of militaire instanties.

In de VS wordt bekend dat de Amerikaanse inlichtingendiensten geloven dat Khashoggi is vermoord en dat de opdracht daartoe afkomstig was uit de hoogste regionen van de Saoedische politiek. President Trump spreekt zich weer uit over de zaak. Zijn regering heeft Turkije gevraagd om de audio-opnames van de vermeende moord op Khashoggi, "als die bestaan".

Donderdag 18 oktober

Minister Pompeo keert terug in Washington en bespreekt de situatie met president Trump.

Trump lijkt een ommekeer te maken. Hij zegt later op de dag te geloven dat Khashoggi dood is en dat de inlichtingen waaruit blijkt dat de Saoedische regering daarvoor verantwoordelijk is betrouwbaar zijn. De beschuldigingen aan het adres van het Saoedische koningshuis zetten de relatie met de VS onder druk, erkent de president. Journalisten vragen hem wat de consequenties moeten zijn als ze worden bewezen. "Nou, die zouden heel zwaar moeten zijn," antwoordt Trump. "Ik bedoel, dit is een slechte, slechte zaak."

Meerdere anonieme bronnen melden aan Amerikaanse media dat de Saoedische regering overweegt de schuld voor de moord op Khashoggi bij een inlichtingenadviseur van kroonprins Mohammad bin Salman te leggen. Deze generaal, Ahmed al-Assari, handelde op eigen houtje, moet het verhaal volgens de bronnen gaan luiden.

De Saoedische kroonprins - en de facto leider - Mohammad bin Salman ontkent elke betrokkenheid bij de verdwijning van Khashoggi. Internationale inlichtingendiensten hechten weinig waarde aan die ontkenning (foto: AFP)

Vrijdag 19 oktober

Turkije ontkent berichten dat Pompeo naar een opname van de moord op Khashoggi heeft geluisterd of er een transcript van heeft gezien. De bewijzen in handen van de Turkse onderzoekers zijn nog niet met andere landen gedeeld, laat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu weten.

Het personeel van het Saoedische consulaat in Istanboel legt verklaringen af aan het Turkse Openbaar Ministerie. Ook wordt een bos in de buurt van Istanboel doorzocht, omdat dat zou zijn bezocht door een voertuig dat vertrok vanaf het Saoedische consulaat op de dag van Khashoggi's verdwijning. Mogelijk zijn de resten van de journalist daar gedumpt, aldus Turkije.

Zaterdag 20 oktober

Saoedi-Arabië komt met het verhaal dat Khashoggi is omgekomen bij een ruzie in het consulaat. Het land heeft achttien mensen opgepakt. Daarnaast zijn de onderbaas van de inlichtingendienst en een adviseur van het koningshuis ontslagen. Kroonprins Bin Salman had niets met de zaak te maken, luidt de officiële lezing.

De Saoedische koning Salman laat weten dat de inlichtingendienst wordt hervormd onder leiding van zijn zoon.

Hoewel de Saoedische verklaring met buitengewoon veel scepsis wordt ontvangen in het buitenland en verschillende regeringsleiders en VN-chef Antonio Guterres oproepen tot een diepgravend en onafhankelijk onderzoek, zegt de Amerikaanse president Trump dat het verhaal van Riyad geloofwaardig is.