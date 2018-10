Door een vermeende verkrachting uit 2009 hangen er donkere wolken boven Cristiano Ronaldo (33). Een strafzaak dreigt, net als een financiële strop. Hoe moet het verder met de absolute stervoetballer van Portugal en Juventus? "Heel Italië houdt de adem in."

Ineens klampte een jongetje van een jaar of tien zich aan Ronaldo vast. De aanvaller van Juventus, die zich opwarmde voor de uitwedstrijd tegen Udinese, antwoordde met een knuffel en gaf hem de handtekening waarvoor hij het veld op gerend was. Daarna vervolgde Ronaldo zijn warming-up pas, terwijl het jongetje dolgelukkig terug de tribune van Stadio Friuli op klauterde. Hij had net zijn grote held ontmoet.

"Zo waren er zaterdag meer kinderen in het stadion", vertelt Emile Schelvis, die voor Ziggo Sport commentaar gaf bij de wedstrijd. "Ik zag er genoeg met een Juventus-shirtje met rugnummer 7 en daarboven de naam Ronaldo. Blijkbaar is er geen vader of moeder die zegt dat ze dat shirtje beter niet meer kunnen aantrekken na alles wat gebeurd is."

De fanatieke aanhang van Udinese floot de superster van het gehate Juventus ook niet uit. Er klonk wel wat gemor, maar dat was omdat Ronaldo de 2-0 maakte en daarmee de wedstrijd in het slot gooide. Geen vervelende liedjes over de verkrachtingszaak. Laat staan een spandoek.

Schelvis: "Het lijkt wel of Italië de adem inhoudt. Eerst werd er zelfs gedaan alsof de hele verkrachtingszaak niet bestond, want met Ronaldo heeft de Serie A eindelijk weer een wereldster en die wordt met liefde ontvangen. La Gazzetta dello Sport en de Corriera della Sera, de minder Juventus-gezinde kranten, publiceerden als eerste over de verkrachtingszaak en inmiddels wordt er meer over geschreven. Maar ook als je nu de Italiaanse kranten leest, dan is het redelijk feitelijk en weinig follow-up. Hard aangepakt wordt Ronaldo niet."

Ronaldo doet alles af als fake news

Hoe anders is dat in de rest van de wereld. Het was het Duitse weekblad Der Spiegel dat - met dank aan documenten van klokkenluiderswebsite Football Leaks – het schandaal rond Ronaldo onder de aandacht bracht. Op 13 juni 2009 zou de toen 24-jarige Portugees de één jaar oudere Amerikaanse Kathryn Mayorga anaal hebben verkracht in hotel Palms Place in Las Vegas.

De zaak werd jaren geleden al, buiten de rechter om, geschikt. Mayorga ontving 375.000 dollar aan zwijggeld en praatte mede daardoor jarenlang niet publiekelijk over de vermeende verkrachting. Tot deze maand. De internationale mediastorm is heviger dan ooit rond de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar, die vooral in de luwte wil blijven en zich afmeldde voor de interlands van het Portugese elftal deze week.

Het enige wat hij over verkrachtingszaak zei was: "fake news". "Ik weiger het mediacircus te voeden, dat is ontstaan door mensen die zich ten koste van mij willen promoten", voegde hij er op Instagram aan toe. Maar ondertussen is de publicatie van Der Spiegel voor de politie in Las Vegas wel aanleiding geweest om het onderzoek te heropenen. De grote vraag is of dat tot een vervolging gaat leiden.

“Ik weiger het mediacircus te voeden, dat is ontstaan door mensen die zich ten koste van mij willen promoten” Ronaldo

"Als dat gebeurt, dan kan Ronaldo een paar jaar gevangenisstraf krijgen", zegt strafrechtadvocaat Christian Visser, die veel zaken doet in het voetbal. "Bij zo'n zaak is het vaak het woord van de vrouw, die zegt verkracht te zijn, tegenover het woord van de man, die zegt dat de seks vrijwillig gebeurde. En dan houdt het op. Een getuige is geen getuige, maar in deze zaak ligt het anders."

Visser wijst op het zogenoemde steunbewijs, waaronder mails van Ronaldo aan zijn advocaat waarin hij schrijft dat Mayorga herhaaldelijk 'nee' en 'stop' riep. En daar blijft het niet bij. "Er zijn appjes en sms'jes uitgelekt. En in die documenten bekent Ronaldo min of meer schuld", zegt Visser.

"En dan zijn er bij medisch onderzoek destijds ook nog verwondingen bij de vrouw aangetroffen. Ook dat is belastend voor Ronaldo. Op basis van al die informatie zou je kunnen aannemen dat de verkrachting heeft plaatsgevonden. Ronaldo heeft in 2009 niet voor niets zo veel geld betaald aan Mayorga. Hij heeft een serieus probleem."

'De reputatieschade is enorm'

Een gevangenisstraf lijkt niet het enige waar Ronaldo voor moet vrezen. "We zijn erg bezorgd over de verontrustende aantijgingen en zullen de situatie nauwlettend blijven volgen", luidde vorige week de verklaring van zijn sponsor Nike, waarvan Ronaldo een slordige 25 miljoen euro per jaar ontvangt. EA Sports, een andere sponsor van de Portugees heeft de afbeeldingen van hem voor de game FIFA 19 zelfs al van de website verwijderd.

Visser: "Dat geeft aan hoe serieus Nike en EA Sports de zaak nemen. Mayorga is ook niet zomaar een dronken groupie die zegt verkracht te zijn. Nike en EA Sports zeggen het vertrouwen in hem al bijna op. De reputatieschade is enorm."

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake ziet het financieel minder somber in voor Ronaldo. "Ik zou een merk nu niet adviseren om met hem in zee te gaan, maar zijn huidige sponsors gaan niet ineens afhaken."

“Het statement van Nike over Ronaldo is vooral voor de bühne” Sportmarketeer Frank Van den Wall Bake

"Zo'n statement van Nike is vooral voor de bühne", benadrukt Van den Wall Bake. "Ze veroordelen hem niet, maar houden alles open. En achter de schermen heeft Nike al lang tegen Ronaldo gezegd dat ze hem steunen. Ze hebben hem nodig, zeker nu hij bij Juventus speelt. Ze willen in Italië een nieuwe markt aanboren."

Volgens Van den Wall Bake hoeft het sportmerk zich op dit moment ook weinig zorgen te maken. "Nike richt zich vooral op de jeugd en ik denk dat kinderen minder zwaar aan de zaak van Ronaldo tillen dan volwassenen. Bovendien weegt mee dat Ronaldo, hoe kwalijk de zaak misschien ook is, de sport geen schade heeft toegebracht."

De sportmarketeer maakt de vergelijking met het schandaal van Tiger Woods. De golfer, een van de andere grote uithangborden van Nike, stond te boek als family man, totdat bekend werd dat hij zijn vrouw bedroog met tientallen andere vrouwen en behandeld moest worden voor een seksverslaving.

"Maar in al die jaren heeft Nike wel aan Woods vastgehouden. Waarom? Omdat hij zijn vrouw en zijn gezin schade heeft toegebracht. En zijn vriendinnen. Maar de sport niet. Net zo min als Ronaldo nu. Al verandert alles wel als hij wordt veroordeeld."

'Ronaldo heeft weinig aan zijn Portugese paspoort'

Of het daadwerkelijk tot een veroordeling komt? "De crux wordt of het bewijsmateriaal van Football Leaks als rechtsgeldig wordt gezien", zegt Visser. "De gelekte documenten, waarin Ronaldo bekent, waren vertrouwelijke communicatie tussen de speler en zijn advocaat, en die is door onrechtmatig handelen naar boven gekomen."

"De politie had dit zelf niet mogen doen, maar nu komt de informatie van een derde partij, Football Leaks. Het is net als bij de zaak van Joran van der Sloot en Natalee Holloway. Peter R. de Vries ontlokte Van der Sloot via een verborgen camera een bekentenis. De politie mag iemand niet zomaar afluisteren, want dat is onrechtmatig handelen. Maar doordat Peter R. de Vries de beelden aanleverde, kon het wel als bewijs gebruikt worden."

“De crux wordt of het bewijsmateriaal van Football Leaks als rechtsgeldig wordt gezien” Advocaat Christian Visser

De beste tactiek voor Ronaldo's Amerikaanse advocaat Peter Christiansen is volgens Visser daarom aantonen dat het bewijs niet rechtsgeldig is, in plaats van zijn onschuld willen bewijzen. En dat probeert Christiansen ook. Het artikel van Der Spiegel werd door de advocaat afgedaan als een "bewuste lastercampagne met gestolen en makkelijk te manipuleren digitale documenten".

Visser: "Mede door dat soort uitspraken is het nu al een enorme mediazaak geworden. En dat wordt alleen maar erger als het daadwerkelijk een strafzaak wordt. Bijzonder detail is dat Portugal geen 'onderdanen' aan de VS uitlevert, maar Ronaldo speelt in Italië, dus heeft hij niets aan zijn Portugese paspoort."

"Ronaldo kan daardoor in Amerika voor de rechter komen en dat wordt een groot circus. In de VS moet iedere getuige namelijk ter zitting een verklaring afleggen, dat kan niet zoals hier in Nederland in een achterafzaaltje. En het mag allemaal live op tv komen."

'Het merk Ronaldo zal niet omvallen'

Van den Wall Bake ziet het zo'n vaart niet lopen. "Het is nu al een wedstrijdje geworden tussen advocaten die eindeloos proberen te rekken en commissie ruiken. Ik denk daarom niet dat onomstotelijk bewezen wordt dat het om een verkrachting gaat, hoelang het ook gaat duren. Het merk Ronaldo zal niet omvallen. En de voetballer ook niet. Met zijn fitheid blijft hij nog wel drie, vier jaar een van de besten van de wereld."

Schelvis: "Zo kijken ze bij Juventus nu ook vooral naar Ronaldo. Ze willen dat het over de voetballer gaat, dat is ook het enige waar ze over willen praten. Hij moet spelen. Juve kan Ronaldo moeilijk op sterk water zetten, laat staan veroordelen."

"Ze hebben 100 miljoen voor hem aan Real Madrid betaald en niet voor niets. Na 23 jaar moet Juventus in mei eindelijk weer de Champions League winnen. Maar ja, de vraag is of Ronaldo dan nog op het veld mag staan."