NUweekend Waarom is er zo weinig aandacht voor kinderboeken? 87 x gedeeld Het kinderboek staat sinds afgelopen week weer even volop in de schijnwerpers dankzij de Kinderboekenweek, maar al jaren wordt er in media weinig aandacht besteed aan jeugdliteratuur - terwijl kinderboeken wel goed worden verkocht. Hoe komt dat?