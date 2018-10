Hij kan zondag voor de vijfde keer wereldkampioen worden in de Formule 1, terwijl racen in feite slechts een van de vele hobby's van de extravagante superster is. Een profiel van het 'merk' Lewis Hamilton.

In het motorhome van Mercedes op Circuit Spa-Francorchamps wachten tientallen journalisten geduldig tot hij verschijnt. Hamilton is tien minuten te laat voor de eerste persconferentie na de zomerstop in de Formule 1. Toch vertoont hij geen spoortje haast als hij aan komt wandelen. Uit het boxje dat hij bij zich draagt klinkt muziek van Bob Marley - zo luid dat alle aanwezigen het kunnen horen. Met zijn zonnebril, talloze tattoos en sieraden vol diamanten heeft hij meer weg van een rapper dan een autocoureur.

In de twintig minuten die volgen gaan de vragen over een scala aan onderwerpen. Zijn vakantie, mode, muziek (was hij nou wel of niet XNDA, de onbekende rapper die onlangs in het nummer Pipe van Christina Aguilera te horen was? Hamilton ontkent noch bevestigt) en tenslotte: oja, de komende races in de Formule 1.

Hamilton is beleefd en spreekt bedachtzaam. Bij elke vraag neemt hij uitgebreid de tijd om te antwoorden. De meeste van zijn collega's zijn in de zomerpauze vooral thuis geweest, omdat de Formule 1-kalender met 21 races op verschillende continenten al druk genoeg is. Dat geldt niet voor de leider in WK-stand. Hamilton vertelt dat hij in vier weken in zeven Europese landen op vakantie is geweest. En hij heeft ook nog even de Verenigde Staten en een aantal eilanden in het Caribisch gebied bezocht.

“Ik denk weinig na over het racen als ik met andere dingen bezig ben” Lewis Hamilton

"Ik ben graag onderweg. Na de laatste race voor de zomerstop zet ik de Formule 1 'uit' en ga ik op avontuur. Ik denk weinig na over het racen als ik met andere dingen bezig ben."

Een verslaggever vraagt op welke van de circuits in de tweede seizoenshelft hij zich favoriet acht. Hamilton denkt hardop na: "Ik weet dat we volgende week in Monza rijden en dat het seizoen eindigt in Abu Dhabi. Er zitten nog een hele hoop races tussen, maar ik weet niet precies waar en in welke volgorde."

Het tekent de losse manier waarop hij zijn sport benadert, want de kalender is nauwelijks veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Stel een coureur als Max Verstappen of Sebastian Vettel dezelfde vraag en hij dreunt alle races moeiteloos op. Voor veel Formule 1-coureurs bestaat hun leven grotendeels uit de sport. Ze kunnen uren praten over het racen en de circuits. Hamilton houdt - uiteraard - ook van de Formule 1, maar heeft nog vele passies naast het circuit.

Het bijzondere is dat zijn prestaties er niet onder lijden. Integendeel. Wanneer Hamilton zondag zegeviert in de VS en Vettel géén tweede wordt, dan is zijn vijfde wereldtitel een feit. En dat met nog drie races te gaan.

Hamilton met modemagnaat Tommy Hilfiger

'In de karts was Hamilton niet heel bijzonder'

Vroeger draaide het bij Hamilton ook niet om racen alleen. Het kind van gescheiden ouders, dat opgroeide in het stadje Stevenage, kon aardig voetballen en hield van cricket, maar als coureur had hij nog meer talent. Hij was zes toen hij met kerst een kart cadeau kreeg van zijn vader. Als je je best doet op school, zal ik je heel je racecarrière steunen, zei zijn vader erbij.

Daarna ging het hard, letterlijk en figuurlijk. Op zijn veertiende tekende Hamilton al een contract bij McLaren, waar hij in het driver development program terechtkwam. Giedo van der Garde kent hem nog uit die jaren. Toen de Nederlandse coureur dertien jaar was, nam hij het in kartwedstrijden tegen Hamilton op en in 2013 reed hij net als de Brit in de Formule 1.

"We hebben altijd leuk contact gehad", vertelt Van der Garde. "Laatst zag ik hem nog in Monza en dan vraagt hij hoe het met me gaat. We hebben toen maar kort gesproken, want hij is gewoon enorm druk."

Van der Garde zag niet direct dat Hamilton zou uitgroeien tot een van de beste coureurs aller tijden. "In het karten vond ik hem niet heel bijzonder. Pas een paar jaar later, toen we in auto's gingen racen, werd hij écht goed."

In 2007 debuteerde Hamilton op 22-jarige leeftijd in de Formule 1 voor McLaren. Een jaar later werd hij voor het eerst wereldkampioen. Toch kwam hij pas tot volle wasdom na zijn overstap naar Mercedes in 2013.

"McLaren hield hem altijd kort. Hij moest bijvoorbeeld altijd in een blouseje lopen, maar dat past niet bij hem", zegt Van der Garde. "Bij Mercedes is hij als persoon zeker veranderd. Daar mocht hij helemaal losgaan en is hij echt een wereldster geworden. Die vrijheid en dat plezier heeft hij kennelijk nodig om geweldig te presteren. Dat werkt voor iedere coureur anders."

"Zijn teambaas Toto Wolff weet dat Hamilton in zijn vrije tijd lekker zijn gang wil gaan. Maar het is heus niet alleen feesten en reizen, hij traint ook elke dag hard. En hij is gewoon fucking snel op de baan. Zolang hij dat volhoudt, kan niemand iets van zijn levensstijl zeggen."

Hamiltons honden hebben meer followers dan sommige coureurs

Het is ook de combinatie van de levensstijl én het sportieve succes die Hamilton tot een icoon heeft gemaakt. Op Instagram heeft hij 7,6 miljoen volgers, ruim tien keer zo veel als bijvoorbeeld teamgenoot Valtteri Bottas. Hamiltons Engelse bulldogs Roscoe en Coco worden op Instagram door zo'n 140.000 mensen gevolgd en dat is meer dan sommige Formule 1-coureurs kunnen zeggen.

Op sociale media deelt Hamilton vele foto's vanaf het circuit, maar geeft hij ook een inkijkje in zijn drukke privéleven. Ook nadat zijn relatie met Pussycat Doll Nicole Scherzinger in 2015 na zeven jaar op de klippen liep, wist Hamilton meer dan regelmatig de voorpagina's van de Britse tabloids te halen.

Zangeressen Rihanna en Rita Ora en modellen Barbara Palvin, Winnie Harlow en Sofia Richie werden de afgelopen jaren allemaal gefotografeerd in zijn bijzijn. Vorige maand plaatste rapper Nicky Minaj nog een foto op Instagram waarop ze samen met Hamilton op een quad zit in Qatar. Een dag later moest Hamilton zich 1.000 kilometer verderop in Sochi melden voor het Grand Prix-weekend in Rusland, een race die hij won.

Hamilton ziet Hilfiger als mentor

Hamilton komt ook geregeld in Amsterdam, waarvan hij dan vrolijk wat beelden op Instagram deelt. Vlak bij het Vondelpark is het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger gevestigd. Samen met de Amerikaanse modemagnaat ontwierp Hamilton de kledinglijn TommyXLewis. De afgelopen maanden bezocht hij midden in het Formule 1-seizoen shows in Shanghai, New York en Tokio, waar zijn ontwerpen gepromoot werden.

"Die ontwerpsessies met Lewis zijn altijd leuk. Zowel Lewis als ik komt met ideeën", vertelt Hilfiger, die een liefhebber zegt te zijn van de "coole" en "verfijnde" stijl van de coureur. "Iedere keer dat ik hem tegenkwam, zei ik dat we samen moesten gaan werken. En dat is gebeurd. Zijn ideeën hebben ons geïnspireerd. Mode is echt zijn passie."

Toch was het in het begin spannend om professioneel met mode bezig te zijn, vertelt Hamilton. "Je probeert iets nieuws, waarvan je niet weet of je er goed in bent. Ik ben er maanden mee bezig geweest en zie het als een manier om mijn creativiteit te uiten. Ik heb elk stofje uitgekozen, elke kleur, elk ontwerp, elk detail. Als het dan compleet is en je ziet iemand jouw creatie dragen, dan is dat een ongelooflijke ervaring. Ik voel me bevoorrecht."

Overigens is het contact tussen Hamilton er niet alleen tijdens het "creatieve proces". "Ik app de hele tijd met Hamilton", vertelt Hilfiger. "We hebben een carrière in totaal verschillende sectoren, maar allebei met een duidelijke visie over wat we willen bereiken. Het is daarom altijd leuk om ervaringen met hem uit te wisselen."

"Lewis heeft een krachtige drive om succesvol te zijn in alle aspecten van het leven. Hij is een fascinerende persoon", zegt de 67-jarige Amerikaan. "Zijn liefde voor mode en muziek zijn belangrijk voor hem en hij probeert elke dag een jongere generatie te overtuigen om hun dromen onvermoeibaar na te jagen."

Hamilton noemt Hilfiger op zijn beurt zijn "mentor" en ziet zichzelf inmiddels als veel meer dan een succesvolle Formule 1-coureur. Uit het Duitse magazine Socrates, dat onlangs een nummer aan Hamilton wijdde: "Ik ben een merk. Formule 1 is slechts een deel van dat merk. Natuurlijk heeft de sport ervoor gezorgd dat ik mijn merk heb kunnen opbouwen, maar nu omvat het veel meer dan Formule 1 alleen."

Hamilton in 2007, als Formule 1-debutant

Grapjes over #blessed

De eerste paar keer dat Hamilton voor een werkbezoek aan Tommy Hilfiger in Amsterdam was, hield hij het kort. "Ik ging vanuit de luchthaven meteen naar kantoor voor overleg en vloog bijna direct weer terug", vertelde Hamilton onlangs. "Maar laatst had ik wat meer tijd en ben ik de stad gaan verkennen. Ik genoot echt van de vibe in Amsterdam. Het is een prachtige stad en er zijn veel jonge mensen op de been. Voortaan ben ik zeker van plan om langer in de stad te blijven als ik weer bij Tommy langsga."

Amsterdam is zeker niet de enige plaats waar Hamilton enthousiast over is. Dat geldt eigenlijk voor elke plek op aarde. Net zoals hij na elke Grand Prix roept dat land X de beste fans en het mooiste circuit ter wereld heeft, meldt hij op zijn sociale media continu hoe geweldig de plaats is waar hij zich op dat moment toevallig bevindt. Veelal met de hashtag #blessed.

Soms wordt hij bespot om die eeuwige dankbaarheid en zijn complimenteuze gedrag. "Ik heb er ook weleens een grapje over gemaakt", zegt Van der Garde. "Hij lijkt iedereen en alles altijd fantastisch te vinden. Maar ik moet wel zeggen dat Hamilton zich dit jaar wat minder op die manier is gaan gedragen. En ik geloof ook dat hij het oprecht meent. Het is gewoon een prima kerel."

Formule 1-records Wereldkampioenschappen

1. Michael Schumacher 7

2. Juan Manuel Fangio 5

3. Alain Prost 4

Lewis Hamilton 4

Sebastian Vettel 4

Aantal Grand Prix-zeges

1. Michael Schumacher 91

2. Lewis Hamilton 71

3. Sebastian Vettel 52

4. Alain Prost 51

5. Ayrton Senna 41

'Records van Schumacher zijn niet veilig'

Een kerel bovendien die hard op weg is om records te breken. Records van Michael Schumacher die voor de eeuwigheid leken.

De laatste jaren wordt Hamilton vaak gevraagd of de records van Schumacher een drijfveer vormen. Zijn standaardantwoord luidt dan dat hij Schumacher als een absolute legende ziet en dat hij zich nederig voelt als hij met hem vergeleken wordt. De records van Schumacher zijn geen doel voor hem, vertelt hij keer op keer.

Dat lijkt vooral een manier om zichzelf geen onnodige druk op te leggen. Stel dat Hamilton net naast die zevende wereldtitel grijpt, of dat hij enkele Grand Prix-zeges tekortkomt om het record van 'Schumi' te verbeteren, dan zal hij er in de ogen van sommigen niet alles uitgehaald hebben. Hamilton is slim genoeg om te voorkomen dat mensen hem als een loser kunnen zien.

"Schumacher is de beste aller tijden, maar Hamilton komt wel echt in de buurt", vindt Van der Garde. "Zeker nadat Nico Rosberg gestopt is en hij in zijn team de onbetwiste nummer één is, lijkt hij zich zo vrij te voelen. Hij hoeft zich na vier wereldtitels echt niet meer te bewijzen, en die vijfde is gewoon een cadeautje."

En hoeveel passies hij er ook naast heeft, Hamilton is ook bij wéér een wereldtitel nog niet klaar in de Formule 1. Hij heeft nog een contract voor twee jaar bij Mercedes. "Die records van Schumacher zijn zeker niet veilig", denkt Van der Garde. "Zolang Hamilton blijft winnen, zal hij blijven racen."