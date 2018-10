Audi presenteerde vorige maand zijn eerste volledig elektrische auto, de e-tron. Het model is - samen met de eveneens in september verschenen Mercedes-Benz EQC - het openingssalvo van de langverwachte Duitse tegenaanval op het Amerikaanse merk, want ook BMW en Porsche hebben hun Tesla-concurrenten in de pijplijn.

Tesla heeft ruim vijf jaar een min of meer onbedreigde positie gehad op de markt van het duurdere segment van volledig elektrische auto's. De modellen sloegen aan, zozeer dat ook auto's met een traditionele verbrandingsmotor concurrentie van het merk kregen.

De Tesla Model S doet het in Nederland al een tijdje beter dan de Audi A6 en Mercedes-Benz E-Klasse. Tot 2017 verkocht de Tesla ook beter dan de BMW 5 Serie, die andere afvaardiging van de 'Duitse drie'.

Audi, BMW en Mercedes-Benz zijn evenals Porsche echter klaar voor de tegenaanval. De Duitse tegenaanval welteverstaan, omdat de eerste echte Tesla-concurrent niet uit Duitsland, maar uit het Verenigd Koninkrijk kwam. In maart presenteerde Jaguar de elektrische I-Pace, die inmiddels al rondrijdt. De Audi en Mercedes komen volgend jaar op de markt, de BMW iX3 en Porsche Taycan volgen in 2020.

Overigens meldt de Audi-importeur dat er hard gewerkt wordt om nog een aantal exemplaren van de e-tron voor 31 december in Nederland op kenteken te zetten. Op die manier komen deze auto's in aanmerking voor gunstigere bijtellingsregels. In 2019 geldt de 4 procent bijtelling tot een bedrag van 50.000 euro. Over alles daarboven moet een bijtelling van 22 procent betaald worden.

'Tesla heeft ons wakker geschud'

Bram Schot, de Nederlandse interim-topman van Audi, vindt niet dat het bedrijf laat is met zijn volledig elektrische e-tron. "Het is een kwestie van vraag en aanbod. De auto is op tijd en sluit goed aan op waar wij op dit moment staan. Bovendien blijft het hier niet bij. Volgend jaar komt de e-tron Sportback, gevolgd door de GT. Het is niet dat we iedereen gaan verslaan, maar we komen wel met een aantal auto's waar mensen voor vallen. En we laten ons niet afleiden door wat anderen doen."

Wel zegt Schot dat Tesla voor een wake-upcall voor de sector heeft gezorgd. "Als Tesla er niet geweest was, waren wij nu niet op dit punt geweest. Noodzaak is de moeder van innovatie. Ik ben daarom echt blij dat ze er zijn."

Schot staat sinds de arrestatie van CEO Rupert Stradler voorlopig aan het hoofd van Audi. De Duitser wordt verdacht van betrokkenheid bij het gerommel met de software van dieselmotoren van de Volkswagen Groep, waar ook Audi onderdeel van is. Het merk heeft door het dieselschandaal sinds 2015 de nodige imagoschade opgelopen. De presentatie van een elektrische auto is volgens de tijdelijke topman echter niet bedoeld om het imago van Audi op te poetsen.

"De e-tron is belangrijk, maar een beter imago was niet het doel. Het is goed voor ons imago omdat het een sterk product is, niet omdat het een elektrische auto is."

'Volledig inzetbaar in dagelijks gebruik'

Volgens Mercedes-Benz heeft de Duitse reactie op Tesla zo lang op zich laten wachten, omdat er tijd nodig was om de kwaliteitsbeleving naar een hoger niveau te tillen. Veelgehoorde klachten over Tesla-modellen gaan over de kwaliteit van de gebruikte materialen, de pasvorm en de afwerking aan de binnen- en buitenkant.

"De EQC is de Mercedes-Benz onder de elektrische voertuigen. Met andere woorden: een volwassen, volledig elektrisch aangedreven voertuig dat voldoet aan het niveau van het merk op het gebied van veiligheid, kwaliteit, comfort en volledige inzetbaarheid in dagelijks gebruik", aldus Lydia Altena, pr-manager van het merk in Nederland.

Ook AutoWeek-testredacteur Cornelis Kit, die al met de Audi e-tron gereden heeft en bekend is met de modellen van Tesla, kan daarover meepraten. "Het interieur van de Audi is zoals verwacht piekfijn in orde."

Mercedes-Benz wil vooral concurreren met de Tesla Model 3 en Model X. Ook rekent het merk "andere elektrische initiatieven" tot de concurrentie, daarbij doelend op auto's als de e-tron en I-Pace.

Mercedes waagt zich nog niet aan verwachte verkoopaantallen, daarvoor is het volgens Altena nog te vroeg. "Wij weten dat er in Nederland grote interesse is in ons eerste elektrische model." Moederbedrijf Daimler gaat ervan uit dat tegen 2025 ongeveer 20 procent van de totale verkoop uit elektrische voertuigen zal bestaan.

'Meer dan tienduizend pre-orders'

Ook Audi, dat zijn de e-tron standaard uitrust met een 95 kWh-accupakket, mikt op de dagelijkse bruikbaarheid van het nieuwe elektrische model.

"Bij een maximale laadsnelheid van 150 kW (openbaar snelladen) is hij het snelst bijgeladen in zijn klasse. Voor thuisladen is het mogelijk om te laden met 11 kW, wat ook de hoogste waarde in zijn klasse is, al is dat samen met Tesla. Vanaf medio 2019 wordt het zelfs mogelijk om thuis of op het werk dubbel zo snel te laden, met 22 kW", aldus Ard van den Eijnde van Audi.

Ook testredacteur Kit is te spreken over de snelheid waarmee de e-tron bijgeladen kan worden. "Op dat vlak hebben sommige concurrenten de boot gemist."

Net als Altena van Mercedes-Benz is ook Van den Eijnde terughoudend over de verwachte verkoopaantallen. "De interesse in de eerste elektrische Audi is zeer groot", laat hij desgevraagd weten. Lahouari Bennaoum, de baas van Audi in Frankrijk, liet in een interview met het Franse Automobile Propre eind vorige maand ontvallen dat het merk al tienduizend pre-orders voor de e-tron had ontvangen.

Specificaties

Mercedes-Benz EQC - vermogen: 408 pk, accupakket: 80 kWh, bereik: meer dan 400 km, vraagprijs: onbekend

Audi e-tron - vermogen: 408 pk, accupakket: 95 kWh, bereik: meer dan 400 km, vanafprijs: 84.100 euro

Tesla Model S - vermogen: 320/422 pk, accupakket: 75/100 kWh, bereik: 490/632 kilometer*, vanafprijs: 89.100 euro

Tesla Model X - vermogen: 320/422 pk, accupakket: 75/100 kWh, bereik: 417/565 kilometer*, vanafprijs: 97.050 euro

'Een Tesla werd in Nederland een statement'

Zoals gezegd wist Tesla met de Model S veel Duitse modellen met verbrandingsmotor in Nederland wat betreft verkoopaantallen het hoofd te bieden. Of dit zo blijft, hangt volgens Damiaan Hage van AutoWeek af van de handelingssnelheid van het Amerikaanse bedrijf.

"De Tesla-concurrenten zullen ongetwijfeld succesvol zijn, want de Tesla Model S is inmiddels een relatief oude auto. Daarom zal de nieuwe concurrentie op sommige vlakken een beter product kunnen bieden. Wil Tesla nog mee blijven doen in deze strijd, dan zal het bedrijf toch snel met een opvolger van de Model S moeten komen. Het merk lijkt momenteel andere problemen te hebben dan dat, dus ik maak me daar wel zorgen om."

Ondanks de korte bestaansgeschiedenis van het merk Tesla kan het bedrijf volgens Hage al wel met een sterk imago en een hoge gunfactor schermen, wat in het voordeel van de fabrikant kan uitpakken.

"Het merk had geen ballast uit het verleden, het bedrijf hoefde zich alleen maar zorgen te maken over de toekomst. Het design van de Model S, het eerste in grote aantallen geproduceerde model van Tesla, sprak veel mensen aan en het interieur dat nog het meeste weg had van een Apple Store bekoorde een progressieve kopersgroep. Een Tesla werd in Nederland een statement voor ondernemers die zelf vernieuwing wilden uitstralen."

Met de hete adem van de concurrentie in de nek produceerde Tesla het afgelopen kwartaal een recordaantal van 80.142 voertuigen, een stijging van 50 procent ten opzichte van het eerdere record dat in het tweede kwartaal werd gehaald.

De Tesla Model S was, ook dankzij de naderende nieuwe bijtellingsregels, met 1.052 exemplaren in september de op een na bestverkochte auto van Nederland.