NUweekend Vijf redenen waarom het aantal files toeneemt Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. De ANWB meldde deze week dat de filezwaarte in de eerste helft van het jaar met 20 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Traditioneel is het in de herfst nog drukker. Vijf redenen die ervoor zorgen dat het aantal files toeneemt.