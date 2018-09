NUweekend Profiel Jeffrey Herlings: 'Hij is completer dan Max Verstappen' 98 x gedeeld Motorcrosser Jeffrey Herlings werd zondag bij de Grand Prix van Nederland in Assen de eerste Nederlandse wereldkampioen in de MXGP-klasse. Een profiel van een 24-jarige Brabander, die winnen tot kunst heeft verheven. "Wat hij dit jaar laat zien is niet normaal."