Terrorisme in Nederland: Dit zijn de belangrijkste zaken

Juni 2004: Samir A. verdacht van beramen aanslagen

Samir A., voormalig lid van de Hofstadgroep, krijgt in oktober 2008 negen jaar celstraf voor het voorbereiden van terroristische aanslagen. Hij werd in 2004 opgepakt. Zijn doelen zouden onder meer Nederlandse politici, de Tweede Kamer, het toenmalige gebouw van de geheime dienst (AIVD) en de kerncentrale in Borsele zijn.

Bij doorzoekingen van zijn huis vindt de politie plattegronden van deze locaties. Die zijn voorzien van aantekeningen over bijvoorbeeld de bewaking. Samir A. wordt op 6 september 2013 vrijgelaten omdat twee derde van zijn straf er op zit.

November 2004: Hofstadgroep voor eerst in de media

De naam Hofstadgroep wordt voor het eerst naar buiten gebracht door NRC Handelsblad. De krant heeft een geheim rapport van de AIVD over een groep radicale islamitische jongeren in Den Haag en Amsterdam in handen. Het netwerk komt samen in de periode van mei 2003 tot november 2004. In november worden enkele leden gearresteerd.

November 2004: Theo van Gogh vermoord

Op de ochtend van 2 november 2004 wordt de regisseur Theo van Gogh vermoord door Mohammed B. In de uren na de moord arresteert de politie acht andere mensen, die er onder meer van verdacht worden deel uit te maken van de Hofstadgroep.

Mohammed B. wordt in 2005 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is door de rechtbank in Amsterdam schuldig bevonden aan de moord met een terroristisch oogmerk.

Meerdere aanslagen verijdeld tussen 2012 en 2018

Hoofd inlichtingendienst Rob Bertholee verklaart in januari 2018 dat er zeker drie tot vier aanslagen zijn verijdeld tussen 2012 en 2018. De AIVD wil verder niet ingaan op details over deze zaken.

Februari 2016: Aanslag met molotovcocktails op moskee in Enschede

Vijf mannen plegen een aanslag met molotovcocktails op een moskee in Enschede, waar op dat moment ongeveer dertig mensen aanwezig zijn. In 2016 worden ze tot een celstraf van vier jaar veroordeeld voor poging tot brandstichting met een terroristisch oogmerk.

De mannen, met een rechts-extremistisch gedachtegoed, wilden de gemeente bang maken en er zo voor zorgen dat de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum niet door zou gaan.

Juni 2017: Man opgepakt bij Philips Stadion tijdens concert Guus Meeuwis

Tijdens een concert van Guus Meeuwis in het Philips Stadion in Eindhoven wordt een 29-jarige Amsterdammer opgepakt. De man is bij de autoriteiten bekend in verband met zijn mogelijke radicalisering. Hij wordt aangehouden omdat hij zich apart gedraagt en aan het filmen is. De man had geen kaartje voor het concert.

Augustus 2017: Dreiging bij Maassilo Rotterdam

In de Maassilo in Rotterdam wordt een concert van de band Allah-Las afgelast vanwege informatie over een mogelijke aanslag. Een tip van de Spaanse politie resulteerde in de ontruiming. Er wordt een busje met gasflessen aangetroffen, maar dat blijkt niets met de verijdelde aanslag te maken te hebben.

In de nacht die erop volgt, wordt in Noord-Brabant een verdachte aangehouden die verantwoordelijk is voor de dreiging.

November 2017: Jaouad A. wordt veroordeeld voor treffen van voorbereidingen terroristische aanslag

Jaouad A. wordt veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij werd in december 2016 opgepakt. In zijn huis en kelderbox worden een machinegeweer, munitie, zwaar vuurwerk en een vlag van Islamitische Staat (IS) gevonden. Bertholee verklaart in januari 2018 dat dit een van de verijdelde aanslagen is.

April-augustus 2018: Politie arresteert meerdere mannen voor betrokkenheid terrorisme

De politie arresteert diverse mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme en het voorbereiden van misdrijven, zoals een aanslag op het Turkse consulaat.

Augustus 2018: Aanslag op Amsterdam Centraal

Op 31 augustus pleegt de negentienjarige Afghaan Jawed S. een aanslag met een mes op Station Amsterdam Centraal. Twee Amerikaanse toeristen raken zwaargewond. De man, die de Duitse nationaliteit heeft, verklaart later dat het beledigen van de islam in Nederland hem motiveerde tot zijn daad.

September 2018: Verijdelde aanslag

Op 27 september 2018 worden in het Limburgse Weert en in de Gelderse hoofdstad Arnhem zeven verdachten die een aanslag wilden plegen gearresteerd. Volgens het OM waren de plannen in een vergevorderd stadium. Het doelwit van de aanslag is nog onbekend.