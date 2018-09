NUweekend Zo slecht is vliegen voor jouw eigen CO2-uitstoot 129 x gedeeld Vliegen is de meest vervuilende manier om te reizen en vooral verre reizen hakken er aardig in. Door naar een ver land te reizen of een paar keer per jaar kort op reis te gaan, kun je jouw eigen CO2-uitstoot in een heel jaar opeens flink verhogen. Zijn er dan geen manieren om die vliegreis iets minder vervuilend te maken? Die zijn er wel, maar een echte oplossing is er niet.