Dit zijn de beste Nederlandse films aller tijden volgens filmmakers

Regisseur Martin Koolhoven, maakte onder meer Oorlogswinter en Brimstone

"Soldaat van Oranje (1977, over studenten die een rustig leven leiden tot de Tweede Wereldoorlog uitbreekt): die zul je wel meer gehoord hebben. Ik vind dat een geweldige film, dat is een van de weinige Nederlandse films die écht cinema is. Een echte klassieker en sowieso de enige Nederlandse film waarin je een echte held hebt. De film is geweldig geregisseerd door Paul (Verhoeven, red.), en ook dapper geproduceerd. Deze film kent eigenlijk geen gelijke."

Zangeres Willeke Alberti, was te zien in films als Filmpje, Alles is Familie en Hartenstrijd

"Ik denk dat het voor mij Turks Fruit (1973, over de liefdesrelatie tussen Olga en Eric) met Monique van de Ven is. Daar zat alles in: twee prachtige acteurs, een mooi verhaal. Het is een film die mij ongelofelijk ontroerd heeft. Net als films als Alles is Familie (2012, over een vrouw wiens kinderwens alleen vervuld kan worden met hulp van een zaaddonor) en Soldaat van Oranje (1977), waar nu ook een musical van is gemaakt die al jaren loopt en die elke avond is uitverkocht. In dat soort films zijn wij heel goed in Nederland."

Filmjournalist René Mioch

"Wat ik de beste Nederlandse film aller tijden vind, ligt aan het weer en de dag. Soldaat van Oranje was voor mij een belangrijke film uit mijn jeugd. Er zit zo veel in, maar met name de spanning van de oorlog. Van God Los (2003, over de Bende van Venlo die in de jaren negentig een aantal moorden pleegde) vind ik een van de beste films, omdat ik echt meegenomen werd in dit waargebeurde verhaal. De karakters zijn vervelend, agressief en gewelddadig, maar het verhaal is goed verteld met jonge acteurs. Karakter (1997, over een deurwaarder wiens huishoudster een kind van hem verwacht) van Mike van Diem is een heel klassieke film, waarin op een toegankelijke manier een klassiek boek aan je werd verteld. Weg van jou (2017, over een stads meisje dat voor haar werk naar het platteland verhuist) vind ik binnen het genre van de 'romantische comedy's' erg goed gedaan. Omdat we een beetje overstelpt werden met films in dat genre. De hoofdrol is heel indrukwekkend gespeeld door Katja Herbers."

Acteur Mustafa Duygulu, was onder meer te zien in de serie Celblok H en de film Wolf

"Rabat (2011, roadmovie over een groep vrienden) was een film die mij karakters liet zien waarin ik mezelf heel erg herkende: jongens die volwassen worden en een roadtrip maken. De vriendschap tussen die jongens voelde heel echt en kwam heel erg overeen met de vriendschap die ik voel met m'n eigen vrienden. Bij Lang leve de koningin (1995, over een meisje dat van haar zakgeld een schaakspel koopt) en Het Zakmes (1992, over de vriendschap tussen de jongens Mees en Tim) had ik ook een gevoel van herkenning. Zo'n verhuizing waarbij je je vriendjes moet achterlaten en dat gevoel van afscheid nemen van een jeugdvriendje vond ik heel waarachtig."

Regisseur Michiel van Erp, maakte onder meer de docuserie Ramses en de documentaires Pretpark Nederland, Angst en MH17: Het verdriet van Nederland

"Mijn favoriet is Turks Fruit. Ik zag die film toen ik jong was en die opwindende, geile liefde vond ik enorm inspirerend. Ik heb daarna nooit meer een film gezien die zoveel kracht en explosie bevat. Mijn favoriete scène is de regenscène, waarin Olga en Eric buiten voor hun huis in de stromende regen met een glas champagne op de stoep gaan zitten."

Acteur Pepijn Schoneveld, onder meer bekend van de series Feuten en Spangas en de film Weg van jou

"Als kind had ik twee lievelingsfilms: All Stars (1997, over een vriendengroep die wekelijks bij elkaar komt om te voetballen), omdat ik uit zo'n zelfde milieu kom, en Simon (2004, over de vriendschap tussen een hasjdealer die ernstig ziek wordt en een verlegen homoseksuele man): een heel ontroerende film. Maar mijn favoriete Nederlandse film van de laatste jaren is De Boskampi's (2015, over Rik Boskamp die zijn vader Paul Boskamp omtovert tot een maffiabaas zonder dat hij dit weet) van Arne Toonen. Ik vind de film en het personage van Henry van Loon heel grappig. Wat ik er ook heel goed aan vind: de film gaat over hoe een kind zijn identiteit probeert aan te passen zodat hij niet gepest wordt. Dat is heel ontroerend, en tegelijk is de film heel lief en grappig."

Regisseur Joram Lürsen, maakte onder meer Alles is Liefde en Bankier van het verzet

"Ik heb er eigenlijk drie. De allereerste Nederlandse film op televisie die indruk op mij maakte, was De Overval uit 1962. De film, gemaakt door de Engelse regisseur Paul Rotha, gaat over het waargebeurde verhaal van een overval op een gevangenis in Leeuwarden, waar ze politieke gevangenen bevrijden. De film maakte de Tweede Wereldoorlog voor mij heel tastbaar. Ook Soldaat van Oranje van Paul Verhoeven was ik erg van onder de indruk. De film gaat over een groep vrienden van wie je allemaal zag hoe ze zich in die stressvolle periode van een oorlog ontwikkelen. De een wordt een held, de ander een schlemiel en de ander een verrader. Ik heb de film naderhand nog vaak gezien en het blijft een meesterwerk. Verder vind ik Wolf (2013, over een kickbokser die in de problemen komt door zijn vechtersmentaliteit) van Jim Taihuttu heel goed, in al z'n keuzes en z'n rauwheid. Er speelden niet heel bekende acteurs in, maar ze waren wel heel goed gecast. Marwan Kenzari was voor het eerst een grote ster dankzij die film en hij is nu een Hollywoodster, dus er zat veel potentie in die film."

Regisseur en producent Ate de Jong, maakte onder meer Deadly Virtues: Love.Honour.Obey en Het bombardement

"Ik heb altijd moeite met toptienlijstjes, en 'de beste', maar drie belangrijke Nederlandse films zijn volgens mij Dorp aan de rivier (1958, over een dokter met een eigenaardige manier van werken) van Fons Rademakers, de eerste volwassen Nederlandse film met een diepe weergave van het oude Nederland, Een vlucht regenwulpen (1981, over een schijnbaar perfecte man die nog nooit seks heeft gehad) over de Hollandse volksaard, het calvinisme in elke vezel, en mijn eerste persoonlijke film met een breed succes, en Gebroken spiegels (1984, over een vrouw met een ongelukkig verleden die in de prostitutie terechtkomt) van Marleen Gorris. Dat was de iconische start van een nieuw soort filmmaken voor een selectief, nieuw publiek.

Actrice Carine Crutzen, speelde onder meer in Majesteit en De groeten van Mike!

"Ik kies als favoriet Gluckauf (vader-zoondrama uit 2015), een Limburgs gesproken film van Remy van Heugten. Een authentieke, geloofwaardige film, goed geacteerd, gedraaid in mijn geboorteland. Als filmtip wil ik graag De Poel (2014) onder de aandacht brengen. Een beetje raar misschien omdat ik er zelf ook een rol in speel, maar ik noem hem toch, omdat het een goed gelukt horrordrama is dat destijds naar mijn mening te weinig kijkers heeft bereikt. Twee gezinnen gaan wildkamperen, onderhuidse spanningen komen aan de oppervlakte terwijl er steeds vreemdere dingen gebeuren die onverklaarbaar zijn. De film kruipt onder je huid, familiedrama in een horrorjasje."

Regisseur Jelle de Jonge, maakte Bon Bini Holland en Weg van jou

"De eerste film die in mij opkomt is De Marathon (2012, over een groep automonteurs die de marathon van Rotterdam willen lopen, omdat ze hopen met de sponsoring hun garage te redden). Het is een favoriete film, omdat de balans zo goed is: tussen humor en ontroering, tussen uitvergroting en realisme. Het is knap hoe de vele verhaallijnen genoeg aandacht krijgen om goed uit de verf te komen. Niet in de laatste plaats door de geweldige cast, die laat zien hoe sterk comedy-acteurs in drama kunnen zijn. De Marathon is voor mij ook het voorbeeld dat commercie en originaliteit heel goed samen kunnen gaan."

Regisseur Mark de Cloe, maakte onder meer Het leven uit een dag en telefilm Rabarber

"Ik vind Blind Date (1996, over een stel dat een rollenspel speelt via contactadvertenties) van Theo van Gogh heel goed. Toen ik die film zag, was ik echt weggeblazen; hij is zo mooi en zuiver gemaakt. Ook De Noorderlingen (1992, over de buurtbewoners van een nieuwbouwdorp in de jaren zestig) van Alex van Warmerdam. Sowieso is Van Warmerdam mijns inziens de beste Nederlandse regisseur. En Turks Fruit natuurlijk. Dat is zo'n mooi, romantisch verhaal. Heel goed gespeeld en heel goed verfilmd en het geeft mooi de gedachtenwereld van Jan Wolkers weer."

Regisseur en producent Dick Maas, maakte films als De Lift, Flodder en Amsterdamned

"Iedereen weet toch dat Flodder (1986, over het fictieve asociale gezin Flodder) de beste Nederlandse film aller tijden is. Dus dat is makkelijk. Over andere Nederlandse films laat ik me nooit in het openbaar uit."