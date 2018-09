Profiel Jeffrey Herlings: 'Hij is completer dan Max Verstappen'

Het is medio 2015 en Jeffrey Herlings zit samen met zijn moeder Alice van Kaathoven op de bank in het ouderlijk huis. De blik naar de televisie gericht. Het geluid staat wel aan, maar wat de commentator zegt komt niet bij hem binnen. Hij wil het ook niet horen. Voor de tweede opeenvolgende keer ziet hij iemand anders met de wereldtitel in de MX2 aan de haal gaan. En dat doet pijn. Veel pijn.

Een jaar eerder zat een gebroken bovenbeen hem dwars, nu is een heup uit de kom de spelbreker. En dat op een moment dat hij aan de leiding gaat in de WK-stand en meer dan honderd punten voorsprong heeft op zijn naaste achtervolger. Die verdwijnt door zijn afwezigheid logischerwijs in een razend tempo en uiteindelijk moet hij genoegen nemen met de zevende plaats.

"Ik heb het toen wel een keer over stoppen gehad", zegt zijn moeder. "Alles was voor niks geweest. Hij won alles, maar zag iemand wereldkampioen worden die tot dat moment nooit zegevierde. De teleurstelling die van zijn gezicht droop was nog het ergste. Ik kon immers niets doen. Ik zei tegen hem: 'Zo is het wel voldoende'. Het blijft toch je kind hè."

Herlings wilde van geen wijken weten. Zijn gedachten gingen terug naar 2012 toen hij betrokken was bij een auto-ongeluk in Moskou. Het voertuig waarin hij zat reed op een stilstaande vrachtwagen, met als gevolg een hersenschudding, gekneusde schouder en gebroken rib. De wereldtitel leek hij te kunnen vergeten, maar twee weken later schreef hij al de Grand Prix van Tsjechië op zijn naam en vlak daarna stelde hij ook voor het eerst in zijn loopbaan de eerste plaats in het eindklassement veilig in de MX2, de tweede klasse van de motorcross.

CV Jeffrey Herlings Naam: Jeffrey Herlings

Nationaliteit: Nederlands

Geboortedatum: 12-09-1994

Geboorteplaats: Geldrop

Wereldtitels: 3 (2012,2013 en 2016 in MX2-klasse)

Grand Prix-zeges: 82

Opgeven is geen optie

Het is kenmerkend voor Herlings. Opgeven is voor hem geen optie. Natuurlijk sloeg in 2015 de twijfel even toe, maar na twee weken mopperen focuste hij zich weer op nieuwe doelen. Het belangrijkste doel: wereldkampioen worden in de MXGP, de koningsklasse. Dat moet zondag in Assen gaan gebeuren. In eigen land. Een beter scenario had hij zich niet kunnen wensen.

"Ik ken hem al vanaf zijn achtste", aldus oud-wereldkampioen John van den Berk. "Hij kwam toen een keer bij mij thuis langs, keek naar de medaillekast en zei: die ga ik ook halen. Ik ga wereldkampioen worden. Hij heeft één motto. Een dag minder rust dan de concurrentie. Neem bijvoorbeeld de Grands Prix in Indonesië. Tussen die twee in gaat iedereen even naar Bali om daar rond te kijken. Jeffrey niet. Hij gaat gewoon trainen op de motor. Dat voelt dan voor hem als een overwinning op de rest."

“Hij kon eerder op een motor rijden dan dat hij kon fietsen” Alice van Kaathoven

Het begon voor Herlings allemaal op vierjarige leeftijd toen hij van zijn opa en oma zijn eerste motor kreeg: een Honda CR50 automaat met zijwieltjes. De motor en hij waren vanaf dat moment onafscheidelijk. Hij besteedde al zijn vrije tijd eraan en ging altijd naar de training van zijn vader Peter Herlings en broer Danny Herlings kijken. Aan school had hij een hekel, getuige ook dat hij tegen zijn meester in groep 7 van de basisschool zei dat hij alleen maar Nederlands, Engels en rekenen hoefde te leren omdat hij later toch wereldkampioen motorcross zou worden.

"Hij kon eerder op een motor rijden dan dat hij kon fietsen", vertelt zijn moeder. "Je zag al vrij vlug dat het er inzat, maar dan is het nog wel afwachten of het er ook daadwerkelijk uitkomt. Daar maakten we ons echter nooit echt zorgen over. Motorcross is zijn alles en alles wat hij doet, wil hij goed doen. Hij is heel hard voor zichzelf en kan dat ook zijn naar anderen toe. Of dat nu tegen ons is, zijn monteur of iemand anders. Hij verlangt ook van anderen het beste."

Dat uit zich bij Herlings soms tot in het extreme. Na zijn debuutseizoen vorig jaar in de MXGP, waarin hij tot zijn eigen teleurstelling 'slechts' tweede werd, zette hij alles voor zichzelf op een rijtje en kwam hij tot de conclusie dat hij te zwaar en te traag was geworden door de vele uren die hij maakte in de sportschool. Hij zocht contact met de Amerikaanse trainer Aldon Baker en kreeg een strikt dieet voorgeschoteld. Geen zakken patat meer waarmee hij vroeger weleens door de paddock wandelde, maar zo min mogelijk koolhydraatrijke producten. Resultaat: hij is tien kilo afgevallen, van 85 naar 75 kilo.

"Jeffrey is een pitbull die nooit meer loslaat", vindt Van den Berk. "Als hij zich ergens in vastbijt, dan gaat hij ervoor. Dat is nu ook zo met zijn voeding. De dingen die hij doet, doet hij extreem goed. Daar heeft hij nu profijt van. Als anderen fysiek gezien op zijn niveau willen komen, dan kost hen dat jaren. Daar zit minimaal tien jaar keihard trainen in. Voor Jeffrey is dat een normaal systeem geworden. Als iemand anders dat systeem zou proberen, zou die het nog geen maand volhouden."

Verwachting is dat hij komende jaren gaat domineren

De verwachting is dan ook dat Herlings de komende jaren de MXGP gaat domineren. Zijn grootste rivaal en tevens teamgenoot bij KTM, de Italiaan Antonio Cairoli - al goed voor maar liefst negen wereldtitels, waarvan zeven op het hoogste niveau - is aardig op leeftijd (32) en verder springt er niemand bovenuit die zijn hegemonie zou kunnen doorbreken.

"Aan het begin van het seizoen had ik schrik voor de strijd tussen Jeffrey en Antonio", zegt Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander in de MXGP. "Maar eigenlijk gaat dat best wel goed. Er zijn weleens wat woorden gevallen, maar daar is het bij gebleven. Jeffrey traint om Antonio te verslaan en vice versa. Jeffrey laat niks aan het toeval over. Wat hij dit jaar laat zien, is niet normaal. Ik laat er ook alles voor, maar hij heeft nog wat extra. Hij weet het toch elk weekend weer waar te maken. Dat is heel speciaal."

“Hij is een pitbull die nooit meer loslaat” John van den Berk

Herlings toont dit jaar niet alleen in fysiek opzicht verbetering. Hij is ook een stuk volwassener geworden. Waar hij vroeger nog weleens een collega-coureur de huid vol schold als die naar zijn mening niet te snel aan de kant ging en Herlings zodoende de koppositie verloor, denkt hij nu twee keer na voordat hij zijn mond opentrekt.

"Dat had ook met de leeftijd te maken", stelt Van Kaathoven. "Als je jong bent en je pakt wereldtitels, dan kom je in de wereld van de grote mensen terecht. Dan ligt het altijd aan anderen en niet aan jezelf. Hij moest vroeg volwassen worden, maar dat was hij nog niet. Dan gebeurden er weleens dingen waarvan ik dacht: nou, één, twee, drie, dat kan zo wel weer. Daar zijn weleens discussies over geweest, maar met name dit jaar is er zoveel veranderd. Jeffrey is veel rustiger geworden."

Nog tamelijk onbekend in Nederland

Herlings verovert zondag als alles naar verwachting verloopt - hij heeft in de eerste manche die om 14.10 uur begint aan een zestiende plaats voldoende - zijn eerste wereldtitel in de MXGP en zijn vierde in totaal. Maar voor iemand die dat al zoveel heeft gewonnen en een uithangbord in zijn sport is, is hij nog tamelijk onbekend in Nederland. Hij werd nog nooit genomineerd voor Sportman van het Jaar en liep in 2012 tot zijn woede bij het sportgala van NOC*NSF de Young Talent Award mis ten faveure van BMX'ster Laura Smulders.

"Jeffrey krijgt niet genoeg erkenning in Nederland", beweert Coldenhoff. "Dat heeft ook wel een beetje met onze sport te maken. Het is nog niet heel bekend. Dat wordt wel beter, zeker nu Jeffrey het zo goed doet. Hij is zo'n gigantisch goede atleet. Ik vind dat hij meer aandacht verdient voor de resultaten die hij heeft behaald in het verleden en ook dit jaar weer."

"Jeffrey is echt een individuele topsporter", vervolgt Van den Berk. "Hij zou geen goede teamsporter zijn. Hij doet hoe hij het wil. In Nederland is er nog een die het zo doet en dat is Max Verstappen. Ik zie wel vergelijkingen tussen die twee. Jeffrey is alleen completer. Hij is ook ouder. Hij heeft in het verleden dezelfde fouten gemaakt die Max nu maakt. Ze doen het allebei op hun eigen manier. Het maakt hen niet uit wat anderen zeggen. Dat maakt die twee uniek en al zo goed op jonge leeftijd."

Herlings zelf is blij als alles zondag achter de rug is. Als hij de wereldtitel binnen heeft en zijn telefoon niet meer roodgloeiend staat met journalisten of marketingmensen die iets van hem willen weten. En dan? Dan mag hij van zichzelf een bezoekje brengen aan de snackbar in zijn woonplaats Oploo en eindelijk weer eens genieten van een patatje. Met mayo en curry.