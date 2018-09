NUweekend The Ocean Cleanup vaart uit: 'Hiermee wordt de schuld niet ingelost' 225 x gedeeld Jarenlang is er binnen The Ocean Cleanup gewerkt aan een plan om plastic uit zee te halen. Inmiddels is dat plan af. Zaterdag is het project gestart en is een installatie de Stille Oceaan op gesleept om de wereldzeeën schoner - en uiteindelijk misschien wel helemaal plasticvrij te maken.