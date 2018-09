'Leven na Boer Zoekt Vrouw is nooit meer hetzelfde voor de boeren'

Door haar deelname in 2014 als eerste lesbische vrouw werd Bertie Steur op slag een bekende Nederlander. Ze schreef zich in voor Boer Zoekt Vrouw, niet om bekend te worden, maar simpelweg omdat ze merkte dat ze in haar omgeving en met hulp van internetdaten maar niet aan een partner kwam.

Het lijkt een enorme stap om uit de anonimiteit te stappen om naar een partner te zoeken, maar voor Bertie werkte het. "Een voordeel van het programma was dat er vooral serieuze mensen, met oprechte bedoelingen reageerden", vertelt ze. "Ook wisten ze al dat ik boerin was, dus het eerste ongemakkelijke gesprek over mijn beroep en het stoffige imago was al achter de rug."

Ook voor Rianne Blom (Van Heerewaarden), die kandidaat was in hetzelfde seizoen als Bertie, pakte deelname goed uit. Ze schreef direct een brief naar boer Jan toen ze zijn oproep zag. "Ik kreeg vlinders en kon niet wachten hem te ontmoeten. Het eerste wat ik dacht toen hij de trap af kwam: 'Hij is toch wel kleiner dan dat hij geschreven had. We schelen tien centimeter!'"

De ontdekking was voor Van Heerewaarden in eerste instantie wel een beetje een domper. "Ik ging ervanuit dat het verschil maar vier centimeter was, maar dat bleek toch anders te liggen. Doordat hij er ook geen problemen mee had, zijn we eroverheen gestapt."

“Als je niet tegen de druk van buitenaf of de reacties kunt, moet je niet schrijven.” Boer Herman

Voor de boeren Jaap, Jan, Marnix, Michelle, Remco, Rudie, Saskia, Steffi, Wilfred en Wim, die deelnemen aan het tiende seizoen van het programma, staat het grote avontuur zondag te beginnen. Deelname aan het liefdesprogramma betekent echter niet alleen maar rozengeur en manenschijn.

De in Frankrijk wonende boer Herman, die in 2016 via het programma de liefde vond bij Fleur, zegt dat het programma een grote invloed op zijn leven heeft gehad. "Ik was toe aan een relatie, maar dat ik uiteindelijk werd uitgekozen, kwam voor mij ook als een verrassing. Je moet van jezelf weten of je dit echt wilt. Als je niet tegen de druk van buitenaf of de reacties kunt, moet je niet schrijven.

Herman vond echter dat hij niet zoveel te verliezen had. "Ik dacht: Het ergste wat kan gebeuren is dat ik met mijn gezicht op televisie kom en alleen blijf. Maar je kan er heel blij en gelukkig mee worden en dat heb ik nu mogen ervaren".

'De mensen hebben mij gezien zoals ik kan zijn'

De makers van het programma, dat wekelijks zo'n vier miljoen kijkers trekt, hebben de taak om een zo juist mogelijk beeld te creëren van de boeren en de kandidaten. Volgens Bertie doen ze dat op een zo waarheidsgetrouw mogelijke manier. "De mensen hebben mij gezien zoals ik ook kan zijn. Ze knippen natuurlijk wel in de beelden. Maar ze proberen alles van je te laten zien. Het is knap dat ze dat in die korte tijd kunnen neerzetten."

Boer Jos vond zijn eigen beelden confronterend. "Het voelde heel vreemd om mijzelf te zien. Maar ze laten je gewoon je ding doen en daar wordt ook niks over afgesproken."

"Ik denk wel dat ik in het dagelijks leven makkelijker praat dan dat je het zag op televisie. Dat kwam volgens mij niet door de camera's, maar meer omdat ik mijn hele leven aan een vreemde moest vertellen", kijkt Herman terug."Van de meeste boeren die ik gezien heb, kan ik wel zeggen dat ze zijn zoals op tv. Boeren maken het niet gekker dan dat het is. Dat is het leuke in deze wereld."

'Draaidagen zijn het wachten waard'

Melkveehouder Herman noemt de opnamedagen van Boer Zoekt Vrouw een grote belevenis. Hij moet tegelijkertijd toegeven dat sommige dagen enorm lang duurden. "Toen we de brieven kregen op de boot, moest dat allemaal achter elkaar gebeuren omdat Yvon erbij moest zijn. Dat was de langste dag van allemaal", zegt hij.

Collega-boer Jos vond de opnamedagen ook lang en zwaar. "Op een gegeven ben je er van 9.00 tot 21.00 mee bezig, zoals met de speeddates. Maar het team eromheen is heel relaxed en het was het wachten waard."

Bertie had er op haar beurt af en toe moeite mee om zich te storten op het leren kennen van de kandidaten tijdens de logeerweek vanwege de inbreuk op haar privacy. "Je hebt drie dames in huis die je daarvoor maar heel kort hebt gesproken en je zit ineens een aantal dagen bij elkaar met draaiende camera's om je heen wat in iedere huiskamer te zien was. Ik vond dat het moeilijkste van de hele serie. Daarom ging het bij mij misschien ook wat stroever dan bij anderen."

Boerin Bertie met vriendin Rosita. (Foto Hollandse Hoogte)

Nog dagelijks geconfronteerd met Boer Zoekt Vrouw

De inmiddels op Texel woonachtige Rianne krijgt nog bijna dagelijks te maken met haar Boer Zoekt Vrouw-verleden. "Ik vind het wel grappig dat mensen mij echt denken te kennen. Velen komen nog naar de boerderij voor het Boer Zoekt Vrouw-verhaal, maar we hebben ook een bedrijf draaiende te houden. Gelukkig begrijpen ze dat dan ook wel weer en kunnen we na een foto of een kort praatje weer verder met ons werk. Maar de aandacht door het programma levert ons ook klanten op. Dat is mooi meegenomen", zegt ze.

Boerin Bertie, die na Boer Zoekt Vrouw ook nog meedeed aan het televisieprogramma Expeditie Robinson, wordt ook continu herkend. Het gaat in de zomermaanden bij haar zelfs zo ver dat ze zoveel mogelijk buiten het dorp blijft. "Er zijn mensen die zomaar mijn erf opkomen, of jeugd die voorbij fietst vanuit de kroeg en mijn naam joelen. Dat vind ik natuurlijk ook niet prettig. Maar ik ga mij er ook niet meer te druk om maken. Het hoort er nou eenmaal bij."

Boer Jos stelt dat zijn leven na Boer Zoekt Vrouw nooit meer hetzelfde geworden is. "Je moet je realiseren dat het leven als anonieme Nederlander ineens voorbij is. Je komt met je gezicht op televisie en iedereen wil daarna wat van je. Toch wil de in Steenderen (Gelderland) woonachtige bloemenhandelaar zijn waardering voor het programma uitspreken. "Boer Zoekt Vrouw is een goed bekeken programma met de juiste normen en waarden. Ze weten goed waar ze mee bezig zijn."

Boer Herman met vriendin Fleur. (Foto KRO-NCRV)

Deelnemers Boer Zoekt Vrouw zijn echt vrienden geworden

Het programma heeft niet niet alleen liefdes en bekendheid gebracht, maar zelfs ook onderlinge vriendschappen. De 'vrienden' van Boer Zoekt Vrouw komen elkaar nog geregeld tegen op reünies en afterparty’s. "Het lijkt of je iedereen al kent. Ze noemen het ook weleens een grote familie en dat lijkt het ook wel", aldus boer Herman.

"We hebben ook een groepsapp met elkaar. Je kan wel stellen dat we echt als vrienden met elkaar omgaan", zegt Bertie. Jan en Rianne hebben sinds het programma veel contact met Frank en Anita uit Limburg. "Het klikt heel goed tussen ons, ook omdat we ongeveer van dezelfde leeftijd zijn."

Boer Jos met vriendin Dycke. (Foto KRO-NCRV)

Ook oud-deelnemers zondag voor de buis

De oud-deelnemers kijken uit naar het nieuwe seizoen. Vooral de momenten van herkenning worden door de oud-deelnemers benoemd als punt waar ze zich op verheugen. "Wij hadden ook een zomeruitzending. Dat hebben ze nu weer. Dat komt de beelden ten goede, want je kunt veel buiten zitten en wijn drinken. Dan komt het allemaal wel goed", is de mening van boer Jos.

Rianne kan vooral niet wachten op de speeddates. "Die vind ik heel erg leuk. Je ziet gelijk of het klikt of dat er stiltes vallen en dat ze geen idee hebben wat ze tegen elkaar moeten zeggen."

Boer Herman gaat het nieuwe seizoen naar eigen zeggen anders beleven. "Ik heb nog geen seizoen gezien waar ik niet zelf in heb gezeten. Misschien krijg ik wel weer vlinders in mijn buik van de beelden en de herinneringen. Ik hoop vooral voor de boeren dat er wat leuks uitbloeit, al is de uitkomst voor hen al bekend. De opnames zitten erop en ze kunnen er toch niks meer aan doen."

De ongemakkelijke momenten wennen natuurlijk nooit, maar ik kijk uit naar de beelden", vertelt Bertie.

Boerin Rianne met vriend Jan. (Foto KRO-NCRV)

'Programma is beste profiel dat je aan kan maken'

Boer Jos geeft de aan het tiende seizoen deelnemende boeren een tip mee. "Ze nemen je best wel in bescherming en als je dicht bij jezelf blijft, komt het goed. Geniet er vooral van."

Rianne denkt ook dat jezelf blijven het beste werkt in het programma. "Als je je niet anders voordoet dan je bent, ben je oprecht. Mensen willen dat zien."

Herman gaat nog een stapje verder. "Focus je op je eigen geluk en houd je niet bezig met wat de mensen van je denken. De opnames zitten er al op en je kunt er niks meer aan veranderen. Ga voor je eigen geluk.”

Voor boerin Bertie heeft dit uiteindelijk goed uitgepakt. Na de serie kreeg ze een relatie met kandidaat Esther. Hoewel zij na twee jaar uit elkaar gingen, hield ze toch wat over aan het tv-programma. Rosita, die ze van de speeddate kende, kwam ze later weer tegen waarna de vonk oversloeg.

"Wij zijn ons er echt van bewust dat we elkaar zonder Boer Zoekt Vrouw nooit hadden leren kennen. Ik noem het programma weleens 'het beste profiel dat je kan aanmaken'. Dus als je op zoek bent naar een vrouw, zou ik zeker meedoen."