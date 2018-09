Muziekkenners: 'Meer artiesten zullen Hardwells voorbeeld volgen'

"Er is nog zo veel dat ik wil delen met familie en vrienden, er zijn nog zo veel wegen die ik wil inslaan, maar door altijd maar Hardwell te zijn, blijft er te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht over voor mijn leven als 'normaal' persoon", aldus de dertigjarige dj, die eigenlijk Robbert van de Corput heet, in zijn bekendmaking vrijdag.

"Ik heb daarom besloten om mijn agenda voor onbepaalde tijd leeg te maken, zodat ik geen rekening hoef te houden met interviews, deadlines en releasedatums. Ik heb altijd moeten omgaan met de druk die komt kijken bij een zwaar tourschema, maar het werd me nu te veel en het voelde als een rit in een achtbaan die nooit ophield."

Die achtbaan waar Hardwell het over heeft, telt voor veel meer artiesten, zo zeggen zowel Daniël Dekker (NPO Radio 2-dj) als Jasper van Vugt (muziekjournalist) en Dennis Ruyer (dj bij 538 Dance Department). Het is volgens hen slechts een kwestie van tijd voor meer artiesten zijn voorbeeld zullen volgen.

"Niet alleen dj's kampen met onwijze druk, iedere populaire artiest vliegt van hot naar her, slaapt amper en moet tussendoor ook nog nieuwe hits weten te scoren. Dat is niet gezond en gaat op een gegeven moment zijn tol eisen", aldus Van Vugt.

Ruyer beaamt dit. "Met name dj's zijn vaak alleen op pad. Ze moeten altijd maximaal aanstaan, terwijl ze tegelijkertijd niet hun mensen om zich heen hebben en eenzaam zijn. Het is een leven van uitersten."

"Het zou me niet verbazen als meer artiesten zijn voorbeeld volgen", zegt Dekker. "De documentaire over Avicii lijkt toch het een en ander te hebben losgemaakt in de dj-wereld en ik denk dat dj's toch meer zijn gaan nadenken: hoelang wil ik dit leven nog, hoelang houd ik het vol?"

Zeker voor de "grotere namen" in de dancescene zal dat gelden, denkt Dekker. "Voor die jongens zit er een extra laag op. Als zij optreden, zeggen mensen: daar is-ie hoor, de beste van de wereld. Dat moet je elke keer weer zien te flikken. Maar als dat voor problemen zorgt, zoals bij Hardwell, dan is het moedig om hier iets aan te doen. Ik denk dat hij door zijn besluit meer bewustzijn hierover heeft gekweekt. Niet alleen bij collega's, maar ook bij het algehele publiek."

Verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen

Ook Hardwell zou zijn aangezet tot zijn besluit door de onverwachte dood van zijn Zweedse collega Avicii in april 2018, die volgens zijn familie "niet meer verder kon". Uit Avicii True Stories, de documentaire die werd gemaakt over zijn (werk)leven, bleek dat de Levels-dj veel moeite had met het hectische bestaan.

"Als dj ben je een eenling en draag je een enorme verantwoordelijkheid voor alle mensen die bij jou betrokken zijn en alle afspraken die er worden gemaakt", zegt Dekker.

"Naarmate dat succes vordert, komen er alleen maar meer mensen bij die afhankelijk van jou zijn. De druk op de artiest Hardwell wordt te groot, waardoor er voor het mens Robbert weinig plek overblijft. Hij is nu dertig, ik kan me heel goed voorstellen dat hij toch ook eens wil kijken wat hij naast dat artiestenbestaan nog meer met zijn leven wil", vult Van Vugt aan.

Begrijpelijk, dapper, maar jammer

De drie muziekkenners tonen begrip voor het besluit van Hardwell en vinden het dapper dat hij er tussenuit durft te gaan. Ruyer zegt dat het een risico blijft om er als succesvolle artiest voor te kiezen een (tijdelijke) stop in te lassen, ook als je zoals Hardwell twee keer bent uitgeroepen tot beste dj van de wereld.

"Zeker in de dancewereld zie je toch dat het vaak een kwestie is van 'opgestaan, plaats vergaan'. Robbert heeft alles wat hij heeft willen bereiken als dj allang bereikt, maar je positie kwijtraken is toch een risico. Wie weet hoe de dancescene er over een jaar uitziet."

Dekker noemt het besluit van de dj "moedig". "Je doet dat niet zomaar. Het zegt natuurlijk iets over het werk dat hij doet. Dat is superintensief en daarbij heeft Hardwell eerder problemen met zijn gezondheid gehad (eerder kampte hij met een burn-out, red.). Als je voelt dat je niet meer verder kunt, moet je op een gegeven moment zo'n besluit nemen. Heftig, maar hij bevindt zich natuurlijk ook in de positie om dit te doen, hij kan het zich financieel veroorloven."

Niet voor het geld, wel voor de muziek

Het vermogen van Hardwell werd een jaar geleden geschat op 16 miljoen euro. Een bedrag waarvan veel mensen slechts kunnen dromen en een bedrag waardoor veel mensen zouden besluiten nooit meer te hoeven werken. Toch denkt geen van de muziekkenners dat Hardwell voor altijd van het muziekpodium zal verdwijnen.

Ruyer, die Hardwell al jaren tegenkomt op allerlei festivals en optredens, weet hoeveel plezier de dj haalt uit het maken van muziek en verwacht dan ook niet dat hij definitief afscheid zal nemen. "Ik zie hem over een jaar wel weer iets doen, een album maken met een andere artiest, iets achter de schermen. Gewoon even niet de wereld over reizen, maar één plek hebben waar hij graag is."

Van Vugt denkt hetzelfde, maar verwacht ook dat Hardwell zich voorlopig vooral even zal gaan richten op zijn persoonlijke leven. "Hij heeft in het verleden natuurlijk een relatie zien eindigen vanwege zijn overvolle schema (in augustus 2016 eindigde zijn relatie na drie jaar, red.) en wil dat met zijn nieuwe vriendin (Michelle Willemsen, niet door de dj bevestigd, red.) niet nog eens zien gebeuren."

"Veel mensen gaan rond hun dertigste toch eens nadenken over wat ze met hun leven willen en hoe nu verder. Dat is voor een wereldberoemde dj waarschijnlijk niet anders", zegt Van Vugt.

Verlies voor de muziekwereld

Mocht Hardwell definitief besluiten te stoppen, is dat volgens Dekker een verlies voor de muziekwereld. "Hij is een van de mensen die er in de dancewereld toe doet", zegt de radio-dj. "Hij is niet voor niets twee keer uitgeroepen tot de beste dj ter wereld. Hij heeft met grote sterren gewerkt, zowel op internationaal als op nationaal gebied, zoals Tiësto, Armin van Buuren en Jason DeRulo. Hardwell slaagt er in die samenwerkingen in om de nummers naar een muzikaal ander niveau te brengen."

Volgens Van Vugt zal de muziekwereld vooral lijden omdat Hardwell steeds weet te vernieuwen. Niet alleen in zijn muziek, maar ook in de manier waarop hij met zijn fans omgaat. "Hij is de eerste geweest die is gaan experimenteren met het delen van zijn muziek op andere manieren. Via sociale media deelt hij video's van zijn sets vaak sneller dan de festivals waar hij die sets op heeft gedaan. Hij is daarin echt innoverend geweest en zal zeker daarom gemist worden mocht hij besluiten te stoppen."

Hardwell staat op 18 oktober voorlopig voor het laatst op een podium. Dan geeft de dj een optreden in de Ziggo Dome tijdens het Amsterdam Dance Event.