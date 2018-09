De eerste week van Twan Huys: 'Het programma stond meteen'

Humberto Tan maakte eind februari bekend dat hij - niet vrijwillig - na vijf jaar stopte met de presentatie van RTL Late Night. Hij werd opgevolgd door Twan Huys, die eerder onder meer Nieuwsuur en College Tour presenteerde. De 54-jarige Huys kreeg de taak mee RTL Late Night te vernieuwen en de kijkcijfers (op het dieptepunt keken er 297.000 mensen) op te krikken.

"Met alle veranderingen in medialand, waar veel in dezelfde vijver wordt gevist, is een nieuwe aanpak noodzakelijk", zei Erland Galjaard, die toen nog programmadirecteur was van RTL, na de bekendmaking.

In zijn eerste week had Huys onder anderen Anne Lok - die afgelopen week ontslag nam als duo-raadslid van D66 in Meppel na haar verbroken relatie met Alexander Pechtold - en Stormy Daniels aan tafel. Kon de presentator , zijn belofte om het programma urgenter en kritischer te maken in de eerste week al waarmaken? NU.nl vroeg het kenners en vergelijkt de meningen van verschillende recensenten met elkaar.

'Huys had afgelopen week vaak de hoofdrolspelers van de dag'

Volgens Het Parool kende Huys maandagavond een "ronduit brave start". "Dat het geluid niet optimaal was, valt binnen de categorie kinderziektes en het lag ook niet aan het weinig spectaculaire decor. Het zat hem juist in de urgentie. Zangeres Shirma Rouse vertelde enthousiast over Aretha Franklin, hoewel die toch ook alweer bijna drie weken dood is, een eeuwigheid in televisieland.

Luuk Ikink, die zo'n drie jaar te zien was in RTL Late Night als sidekick van Tan, heeft daarentegen weinig aan te merken op de gasten van de eerste week. "Ik vond ze oprecht heel goed", zegt Ikink tegen NU.nl. "Hij had vaak de hoofdrolspelers van de dag, zoals de advocaat van Lili en Howick: daar praatte iedereen over."

"Natuurlijk zaten er ook mindere gasten tussen, maar je mag er niet van uitgaan dat elke gast heel actueel is en een goed verhaal vertelt", vindt Ikink. "Dat zie je bij geen enkele talkshow."

Hij vond dat de show ook "meteen stond". "Het format is duidelijk: Huys vertelt waar de uitzending over gaat, loopt vervolgens door naar de gasten en gaat aan tafel zitten. Vaak zie je dat nieuwe programma's zoeken naar de vorm, zoals Eva Jinek, die eerst haar gasten ontving op een bank maar deze later toch weghaalde."

Lok en Daniels zorgden voor een 'sensationeel affiche'

NRC-recensent Arjen Fortuin was na de eerste uitzending "aangenaam verrast". "Dat klinkt misschien flauw, alsof ik geen vertrouwen in hem zou hebben, maar hij deed het uitstekend", vertelt Fortuin aan NU.nl. "Ik had niet de indruk dat ik naar de eerste uitzending zat te kijken, eerder de tiende."

Over de gasten was hij echter minder te spreken. "Ik vond ze tot woensdagavond (met Anne Lok, red.) niet heel bijzonder, maar wel prima. Maar ik heb wel m'n bedenkingen bij de verkenningen van Huys in het privéleven van politici", doelt Fortuin op het bezoek van Lok en Daniels.

"Natuurlijk zijn er kolossale verschillen tussen die twee, maar de overeenkomst was een sensationeel affiche. Je zou je moeten afvragen of je die focus wil hebben als praatprogramma", aldus Fortuin. In een recensie voor NRC Handelsblad schreef hij ook al dat "het gescharrel op de grens van publiek en privé RTL Late Night met Twan Huys voorlopig niet meer (heeft) opgeleverd dan twee gesprekken waarin op de cruciale momenten werd gezwegen."

Angela de Jong van het AD, die in haar columns regelmatig kritiek uitte op Tan en RTL Late Night, vond het wennen met de nieuwe presentator. "Voor Huys in zijn rol als talkshowhost", schreef ze dinsdag. "Voor de gasten die niet wisten wat ze precies konden verwachten. Voor het publiek dat er behoorlijk doods bij zat in de enorme studio. En niet te vergeten voor de vaste RTL-kijkers die ineens met serieuze journalistiek en grote-mensen-problematiek werden geconfronteerd in plaats van met een boswachter, een dansende gastheer of een RTL-coryfee die iets te verkopen had."

“Ik heb wel m'n bedenkingen bij de verkenningen van Huys in het privéleven van politici” NRC-recensent Arjen Fortuin

'Gezelliger tussen gasten onderling'

"Bij Pauw (wijntje) of Jinek (biertje, als ze niet zwanger is) gaat het er warmer aan toe", schreef Trouw woensdag. "Gezelliger tussen de gasten onderling ook. (...) Hij deed heus zijn best om het RTL-publiek te bedienen: hij verwees vaak naar artikelen in het AD en vroeg de afzwaaiende voetballer Wesley Sneijder naar de invloed van vrouw Yolanthe op zijn voetbalspel. Zo'n persoonlijke vraag moet bij Huys wel uit zijn tenen komen."

Ikink kan zich bij dat laatste wel iets voorstellen. "Ik vond het leuk om te zien dat hij met Nada van Nie over Glennis Grace praatte en dat hij de nieuwe film van Johan Nijenhuis, Verliefd op Cuba, behandelde. Maar je ziet wel dat hij op z'n best is met serieuzere onderwerpen. Het oude RTL Late Night was meer op sfeer gericht, terwijl het nu meer om het gesprek draait", aldus Ikink. "Het programma heeft een heel andere vibe, dat merk je wel. Voor de kijker is dat misschien even wennen."

Fortuin vindt de kritiek dat Huys minder gezellig zou zijn dan Tan "een beetje makkelijk". "Dat hij minder 'natuurlijke gezelligheid' heeft, was van tevoren al wel duidelijk. Die kritiek kon je met je ogen dicht ook geven."

"Hij heeft wel minder dat gangmakerige", gaat Fortuin verder. "Tan kon mensen alles laten doen, zelfs dingen waarvan ze zelf niet wisten dat ze het zouden doen. Huys wilde Sneijder in de eerste uitzending een liedje laten zingen en dat mislukte, maar dat had er ook mee te maken dat hij net een filmpje had laten zien waarin Hugo Borst onaardige dingen over hem zei, en daardoor was Sneijders humeur misschien iets minder goed."

Kansen voor de vrijdagavond

Eigenlijk zou je over minimaal een paar maanden pas een echt oordeel kunnen vellen over Huys, vindt Ikink. "Ik weet nog van het vorige RTL Late Night dat het maanden duurde voor we echt in een flow zaten en konden zeggen dat we er lekker in zaten. Je moet wennen aan de studio en aan het programma zelf, en dat duurt even."

De kijkcijfers (gemiddeld ruim een half miljoen kijkers in de eerste vier dagen) van de eerste week zeggen volgens Ikink dan ook niet zo veel. "Het oude RTL Late Night werd op het laatst niet goed bekeken, dus dan mag je niet verwachten dat je nu ineens 800.000 kijkers trekt. Zo werkt het niet. Het gedrag van kijkers verandert maar langzaam."

Ook Fortuin vindt het lastig om nu al conclusies te trekken op basis van de kijkcijfers. "Bovendien zijn kijkcijfers in het gesprek over hoe goed een programma is lang niet altijd een argument."

Hij ziet wat betreft de cijfers overigens wel kansen voor de vrijdagavond, als RTL Late Night met Twan Huys direct na The Voice Senior, een zeer goed bekeken programma, wordt uitgezonden.

"Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn gezin naar The Voice of Holland zat te kijken en dat RTL Late Night met Tan daar naadloos in overliep. Het was de eerste keer dat ik dat programma zag en er hing echt een gelijksoortige, gezellige sfeer, waarin iedereen aardig voor elkaar was. Ik denk dat RTL Late Night met Twan Huys op vrijdagavond zeker een kans heeft om aan klantenbinding te doen."