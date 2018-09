Waarom iedereen (en zeker Oranje) blij is met de Nations League

Of hij de komende Nations League-duels met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland als veredelde oefenduels ziet?

Ronald Koeman schudt kort met zijn hoofd. "Nee, nee, oefenwedstrijden zijn het niet. Je kunt punten winnen voor de FIFA-ranglijst, je kunt geld verdienen en je kunt uit de A-divisie degraderen", somt de bondscoach van Nederland op tijdens een persconferentie in Zeist.

"Ja, het is ingewikkeld. Ik denk dat er mensen zijn die het nog niet helemaal begrijpen", zegt Koeman over het toernooi dat de oefenduels vervangt en als opmaat voor de EK-kwalificatie dient. "De echte kwalificatie begint pas in maart. Maar in de Nations League is het belangrijker om resultaten te behalen dan voorheen in de oefenduels."

Voordat je verder leest: bekijk eerst deze uitlegvideo om de opzet van de Nations League goed te begrijpen:

1. Geen 'saaie' oefenduels meer

Nu je doorhebt hoe de Nations League werkt, is het ook makkelijker om te begrijpen welke voordelen de competitie voor de deelnemende landen heeft. Dit is misschien wel de belangrijkste: er zullen minder oefenduels en meer competitieve wedstrijden gespeeld worden.

Bondscoach Koeman constateerde eerder deze week tot zijn genoegen dat hij over een volledige selectie kan beschikken. Geen enkele speler voelde zich ziek, zwak of misselijk of had zich met een lichte blessure teruggetrokken. Zijn voorgangers hadden in het verleden vaak wel te maken met afzeggingen van internationals die met een (kleine) blessure liever bij hun club bleven dan naar Oranje gingen om een nietszeggend oefenduel te spelen.

"Het is weleens anders geweest, inderdaad", beaamde Koeman. "Iedereen wil er graag bij zijn, zo hoort het ook. We zijn daar erg blij mee." Bovendien spelen landen dus veel vaker duels met landen van hetzelfde niveau, waar spelers sneller beter van worden dan wanneer er sprake is van flink niveauverschil.

Op de eerste speeldag van de Nations League (afgelopen donderdag) stond in München direct het droomaffiche tussen Duitsland en Frankrijk (0-0), de wereldkampioenen van 2014 en 2018, gepland. Voetballiefhebbers wereldwijd kijken ook al uit naar de clash van zaterdag op Wembley, waar Engeland het opneemt tegen Spanje.

En zo is het bijna elke speeldag feest in de Nations League. Zondag is het de beurt aan Frankrijk en Oranje, maandag strijden Italië en Portugal tegen elkaar en dinsdag speelt Spanje tegen verliezend WK-finalist Kroatië.

"Bij geen enkel ander toernooi zijn in zo'n korte tijdspanne zo veel wedstrijden tussen toplanden", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin onlangs. "Het afgelopen WK in Rusland heeft maar weer eens aangetoond dat er grote belangstelling voor landenvoetbal bestaat."

"Supporters realiseerden zich ook dat de meeste oefenduels weinig betekenisvol waren. De balans tussen clubvoetbal en landenvoetbal was niet in orde en dat wilden we rechtzetten. Dat was de gedachte achter de introductie van de Nations League."

Speeldata Oranje in Nations League 9 september: Frankrijk-Nederland

13 oktober: Nederland-Duitsland

16 november: Nederland-Frankrijk

19 november: Duitsland-Nederland

2. Kansen voor kleine landen, vangnet voor grote landen

In 2011 werd het idee van een Nations League voor het eerst geopperd en amper drie jaar later stemden de 54 UEFA-lidstaten unaniem voor de komst van de komst van de nieuwe competitie. In kleinere voetballanden werd de Nations League met groot gejuich ontvangen. In divisies C en D maken zij kans om zich voor het EK te kwalificeren. De grote voetballanden zijn ook tevreden, want zij hebben via de Nations League een tweede kans om zich voor het EK te plaatsen, voor als het in de reguliere kwalificatie misgaat.

Michael Misfud speelde 129 interlands voor Malta en had nooit uitzicht op deelname aan een eindtoernooi. Het kleine eiland in de Middellandse Zee was altijd een schietschijf voor de grote voetballanden. Met de komst van de Nations League hebben de dreumesen opeens ook een reële kans om het EK te halen. De beste vier landen uit divisie D die zich niet rechtstreeks voor het EK plaatsen, strijden in de play-offs om één ticket voor het toernooi.

Dus bespeurt de spits van Malta voor het eerste Nations League-duel een geheel nieuw enthousiasme bij de ploeg. "De introductie van deze competitie is een geweldig idee. Het geeft een klein land als Malta de kans om tegen ploegen van min of meer dezelfde sterkte te spelen", zei Misfud op de persconferentie voor de Nations League-wedstrijd tegen de Faeröer Eilanden.

"Natuurlijk moeten we realistisch blijven en is de kans dat we ons voor een EK of WK plaatsen nog altijd klein. Maar we zijn als groep vol vertrouwen dat we een aantal positieve resultaten kunnen behalen", aldus de 37-jarige speler die het met Malta in divisie D van de Nations League ook nog opneemt tegen Azerbeidzjan en Kosovo.

Voor de grotere voetballanden biedt de Nations League een vangnet als het in de reguliere kwalificatie misgaat. Denk maar aan de mislukte kwalificatie voor het afgelopen WK van Oranje. De ploeg trof het niet met de loting, waarbij het werd ingedeeld in een zware poule met de uiteindelijke wereldkampioen Frankrijk en de latere kwartfinalist Zweden.

Oranje moest het op doelsaldo afleggen tegen de Scandinaviërs en liep daardoor het WK mis. In de nieuwe opzet biedt de Nations League een tweede kans. De beste vier landen van elke divisie die zich niet rechtstreeks voor het EK plaatsen, nemen het in de play-offs tegen elkaar op.

In het voor de hand liggende geval dat meer dan acht van de twaalf landen uit divisie A zich direct voor het EK plaatsen, worden de play-offs van Divisie A aangevuld met landen uit lagere divisies. In de praktijk kan dit dus betekenen dat Oranje in de play-offs, die uit een halve finale en een finale bestaan, in elk geval één op papier mindere tegenstander treft.

Tijdlijn Kwalificatie EK 2020 September, oktober en november 2018: Duels in Nations League

2 december 2018: Loting EK-kwalificatie

Maart tot november 2019: Reguliere EK-kwalificatie

Juni 2019: Finale Nations League met vier poulewinnaars divisie A

Maart 2020: Play-offs om vier laatste EK-tickets via Nations League

3. Meer geld voor iedereen

Leuk en aardig natuurlijk, al die sportieve argumenten. Maar de belangrijkste reden voor voetbalbonden om ergens vóór te stemmen, is doorgaans geld. Dat is hier niet anders. De UEFA kon de uitzendrechten van alle duels in de Nations League gezamenlijk verkopen, en met Volkswagen, Booking.com en Hisense werden er drie multinationals gevonden die zich aan het toernooi hebben verbonden.

Met de reeks willekeurige oefeninterlands en kwalificatiewedstrijden van voorheen was dat onmogelijk geweest, maar met een vaste competitieopzet en een gegarandeerd aantal duels tussen toplanden werden de bedrijven bereid gevonden het nieuwe toernooi te sponsoren.

Het totale bedrag aan prijzengeld van de eerste editie van de Nations League bedraagt 76,25 miljoen euro. Alle landen gaan daarvan profiteren, al krijgen de toplanden in de A-divisie wel wat meer dan de kleinere landen in de D-divisie.

Het startgeld in divisie A - waar Nederland zich in oktober vorig jaar als twaalfde en laatste land tussen voegde - bedraagt 1,5 miljoen euro. Dat loopt af naar 1 miljoen in Divisie B, 0,75 miljoen in C en een half miljoen voor de landen in de laagste divisie.

Bij poulewinst van Oranje krijgt de KNVB nog eens 1,5 miljoen en het land dat zich in juni 2019 tot de eerste winnaar van de Nations League kroont, mag 4,5 miljoen bijschrijven.

Niet alleen alle Europese bonden zijn enthousiast over de nieuwe competitie. In het najaar van 2019 begint de CONCACAF, de bond van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben, met zijn eerste editie van de Nations League, en ook op andere continenten wordt erover gesproken het nieuwe toernooi te adopteren.

Heuse hymne

De Nederlandse componisten Giorgio Tuinfort en Franck van der Heijden maakten in opdracht van de UEFA een bombastische Om de herkenbaarheid van het toernooi te verhogen, heeft de UEFA de Nations League een geheel eigen smoel gegeven. Zoals we bijvoorbeeld van de Champions League gewend zijn, krijgt het toernooi niet alleen een eigen beker, maar ook een eigen wedstrijdbal en een heuse hymne, die bij elke wedstrijd wordt gespeeld als de spelers het veld betreden.De Nederlandse componisten Giorgio Tuinfort en Franck van der Heijden maakten in opdracht van de UEFA een bombastische hymne , een mix van klassieke en elektronische muziek. Het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest uit Hilversum zongen en speelden het lied dat straks in de stadions kriskras door Europa te horen zal zijn.