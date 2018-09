De dividendbelasting wordt afgeschaft, verdwijnt daarmee ook de kritiek?

NUweekend Kind voor het eerst naar school: 'Stel voor om mee te schreeuwen' 223 x gedeeld Voor veel kinderen is het weer even gedaan met uitslapen en dagjes weg: de zomervakantie is in het grootste deel van het land voorbij en op 3 september zitten alle kinderen weer in de schoolbanken. Omdat kinderen die voor het eerst naar de basisschool of middelbare school gaan vaak even moeten wennen, vroeg NU.nl pedagogen om wat handvatten voor ouders.