Trends in het nieuwe tv-seizoen: 'Ze hebben goed naar Omroep Max gekeken'

Als het aan de regering ligt, moet de NPO het volgend jaar met 62 miljoen euro minder doen (op een budget van 800 miljoen). Frans Klein, directeur video bij de NPO, vertelde afgelopen week bij de najaarspresentatie dat de NPO niet van plan is te bezuinigen op journalistieke programma's.

Wellicht wordt er gesneden in de zomerprogrammering en in programma's die "in het verlengde van journalistiek liggen", zoals Brandpunt+ en Andere Tijden. Het eerste programma gaat alleen online verder en van het tweede komen er minder uitzendingen.

Mediakenner Ron Vergouwen verwacht dat de kijker de komende maanden weinig merkt van de voorgenomen bezuinigingen. "Het zullen minimale dingen zijn", vertelt hij aan NU.nl.

Een voorbeeld daarvan is het langer maken van series. "Het ontwikkelen van een dramaserie kost veel geld en tot nu toe bestond een dramaserie gemiddeld uit acht afleveringen", aldus Vergouwen. "De nieuwe serie met Daan Schuurmans, Ik weet wie je bent, is met zestien afleveringen twee keer zo lang. Je hebt dan één keer de ontwikkelingskosten, maar kunt je verhaal uitspannen over zestien afleveringen. Als het een goede serie is zit je gebakken, maar als het een flop is zit je er natuurlijk wel aan vast."

Ik weet wie je bent is overigens een bewerking van een succesvolle Spaanse serie. "Dus de ontwikkelkosten worden daarbij sowieso uitgespaard", zegt Vergouwen.

Vertrek van belangrijke presentatoren

Of de NPO te lijden krijgt onder het vertrek van een aantal belangrijke presentatoren, onder wie Art Rooijakkers, Paul de Leeuw en Twan Huys - die alle drie overstapten naar RTL - moet de komende maanden ook duidelijk worden.

Vergouwen denkt dat het wel zal meevallen. "Het zijn publiekstrekkers, maar het voordeel is wel dat het bij de publieke omroep iets meer draait om de programma's dan om de gezichten. Art Rooijakkers was succesvol door Wie is de Mol?, maar ik verwacht niet dat kijkers gaan afhaken omdat Rik van de Westelaken het nu gaat doen."

Ook het succes van Ranking the Stars, dat werd gepresenteerd door Paul de Leeuw, is wat Vergouwen betreft niet afhankelijk van de presentator. "Het is ook weleens gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Sander Lantinga."

Programma's waar Vergouwen persoonlijk naar uitkijkt, zijn het reisprogramma van Paulien Cornelisse, Tokidoki, en het EO-programma over GHB van Tygo Gernandt. Cornelisse ging voor de serie naar Japan en maakte vier afleveringen, elk gebaseerd op een Japans woord.

"Er komt ook een thrillerserie aan waar ik benieuwd naar ben: Morten met Peter Paul Muller", aldus Vergouwen. De serie draait om de ambitieuze en talentvolle politicus Morten Mathijsen, die een verleden heeft dat zijn reputatie kan schaden.

Komt Margriet van der Linden terug met M?

Verder is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met M, de talkshow van Margriet van der Linden die wordt uitgezonden in de weken dat De Wereld Draait Door niet op televisie is. "Het lijkt er nu op dat de kijkcijfers te laag zijn voor NPO 1", aldus Vergouwen.

"Maar Frans Klein wil misschien ook niet het imago krijgen dat hij iemand na één seizoen al van de buis haalt, dus misschien krijgt ze nog een kans." Klein zelf zei bij de najaarspresentatie tegen NU.nl dat er wat betreft bezuinigingen zeker naar de zomerprogrammering wordt gekeken. "Denk aan M, waar we deze zomer de vooravond mee hebben versterkt. Het geld moet ergens vandaan komen."

Overigens komt Van der Linden in het najaar met een programma over homoseksualiteit, How to be gay?, waarvoor ze afreisde naar China, Libanon en Rusland.

Gaat The Voice Senior naar SBS?

Verder vraagt Vergouwen zich af hoe de publieke omroep de jongere kijker wil gaan interesseren voor zijn programma's; een thema dat al jaren speelt, maar gezien de voorgenomen bezuinigingen volgens hem wel prioriteit heeft. "Tim Hofman, die ook op YouTube een programma heeft (#BOOS, red.), is een van de weinige programmamakers van de publieke omroep die echt die jongere doelgroep aanspreekt. Daar zou de traditionele journalist eens naar moeten kijken."

Op RTL4 was paradepaardje The Voice vorig weekend alweer te zien in een nieuwe versie: The Voice Senior. Hoewel het een Talpa-programma is, wordt het uitgezonden door RTL4, maar daar zou best eens verandering in kunnen komen. "Ik weet zeker dat John de Mol (eigenaar van Talpa, red.) aan het kijken is: wat kunnen we? Aan de andere kant wil hij ook niet dwarsliggen, want RTL is een goede klant voor hem", zegt Vergouwen.

Volgens de mediadeskundige wordt er veel aan "koehandel" gedaan, wat inhoudt dat er flink wordt onderhandeld over verschillende programma's. "De afgelopen maanden zijn veel Talpa-series in licentie ondergebracht bij Videoland, dat weer onderdeel van RTL is. Dat is allemaal onderdeel van een groter, strategisch spel waar The Voice ook in meespeelt."

Wordt RTL Late Night journalistieker?

Hoe het Huys zal vergaan bij het nieuwe RTL Late Night durft Vergouwen niet te voorspellen. "Na het afscheid van Humberto Tan werden Tans kwaliteiten nog eens benadrukt." Zo werd de presentator onder meer geprezen vanwege zijn energie en empathie.

"Over Twan Huys werd niet veel positiefs geschreven, maar ik wil het hem eerst zien doen. Als het klopt dat RTL journalistiekere programma's wil maken, hoop ik dat het publiek hem zal omarmen."

“De televisiekijker wordt ouder en de kijker wil zichzelf terugzien” Ron Vergouwen

Overigens is het volgens Vergouwen geen toeval dat nu ook commerciële zenders programma's maken waarin ouderen de hoofdrol spelen. Zo gingen Olcay Gulsen en Willibrord Frequin met Gerard Cox, Peter Faber en Barrie Stevens naar Azië voor het programma Beter laat dan nooit en helpt André Hazes ouderen aan een date in Golden Boys.

"Het is een beetje de trend van dit najaar, zowel bij RTL als bij Talpa", signaleert Vergouwen. "De televisiekijker wordt ouder en de kijker wil zichzelf terugzien, want met mensen van je eigen leeftijd kun je je identificeren. Ze hebben goed gekeken naar het voorbeeld van Omroep MAX."

'Veronice Inside stuwt zender omhoog'

Ook Talpa komt de komende tijd met een hoop nieuwe titels, maar Vergouwen vindt het lastig om iets te kiezen wat er wat hem betreft bovenuit steekt. "SBS 6 staat eigenlijk al en op die zender deed The Wall (een spelprogramma waarin mensen enorme geldbedragen kunnen winnen, red.) het afgelopen voorjaar heel goed, dus ik denk dat daar wel een vervolg op komt."

"Qua sport probeert John de Mol met Veronica een nieuwe zender neer zetten met onder andere Veronica Inside. Dat programma stuwt die zender wel omhoog."