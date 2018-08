Hoe talentenfabriek Red Bull een nieuwe teamgenoot voor Verstappen aflevert

"Ha Pierre, Helmut Marko hier. Gefeliciteerd, we geven je volgend seizoen een kans om naast Verstappen in het hoofdteam te racen."

Zo moet het telefoontje van de Red Bull-baas met zijn Franse pupil ongeveer zijn gegaan. Gasly, die op het moment van het telefoongesprek in zijn onderbroek stond, sprong vervolgens dol van vreugde samen met zijn vrienden het zwembad in.

De 22-jarige Normandiër is de vijfde coureur die vanuit opleidingsteam Scuderia Toro Rosso overstapt naar het moederteam. Sebastian Vettel was de eerste. De Duitser bezorgde eerst Toro Rosso zelf (Italië, 2008) en daarna ook Red Bull (China, 2009) de eerste overwinning en pakte vier wereldtitels.

De huidige Ferrari-coureur was het eerste supertalent dat werd ontdekt door Marko, een oud-coureur uit Oostenrijk die het Formule 1-project van de energydrinkfabrikant begeleidt. Ook Ricciardo, Daniil Kvyat en Verstappen werden ooit voor de leeuwen gegooid. Eigenlijk liep dat alleen voor de Rus Kvyat niet goed af.

Nog geen jaar Formule 1-coureur

Gasly krijgt zijn kans extreem vroeg: zijn Formule 1-loopbaan is nog geen jaar oud. Tijdens de door Verstappen gewonnen GP van Maleisië in oktober 2017 debuteerde de Fransman. Als Gasly in maart volgend jaar zijn eerste race voor Red Bull rijdt, heeft hij 26 races ervaring. Verstappen (20), die twee jaar jonger is dan Gasly, kreeg na 23 races voor Toro Rosso al de kans bij Red Bull.

Gasly is meer een 'normaal' groot talent met prima resultaten in de opstapklassen, maar geen buitengewoon talent. Zijn grootste prestatie is de GP2-titel in 2016, waarbij hij Ferrari-talent Antonio Giovinazzi nipt versloeg.

Hij zat relatief lang in de GP2, had 36 races nodig om in die klasse voor het eerste te winnen en maakte vervolgens nog een uitstapje naar Japan, in afwachting van een kans in de Formule 1.

Die kans kwam vorig seizoen. Sindsdien laat de coureur uit Rouen zien dat hij een verrijking voor de koningsklasse is. Hij finishte dit seizoen drie keer fraai in de punten met de matige Toro Rosso, waaronder - en dat kwam hem lekker uit - in Hongarije. Dat was de laatste race voordat Ricciardo de bom liet barsten en voor Renault koos. Dat zal de perceptie bij Marko goed hebben gedaan.

Gasly heeft een vrolijke uitstraling

Marko weet sowieso wat hij van een coureur wil, en ook wat het merk Red Bull van ze verlangt. Kijkend naar alle slapstickvideo's waarin Verstappen en Ricciardo samen verschijnen, is het handig om een beetje mediageniek te zijn, humor te hebben en een vrolijke uitstraling. Daaraan voldoet Gasly zonder meer. Het is een olijke kerel die uitstekend in het marketingplaatje van Red Bull past. Dat is - naast erg snel zijn - een belangrijke meerwaarde.

Hij kan het bovendien goed vinden met Verstappen, een generatiegenoot met wie hij al in de karts duels uitvocht. De keuze voor Gasly is, hoewel nog vroeg, volgens de manier van werken van Marko volstrekt logisch.

Verstappen voor Gasly in Hongarije (Getty Images)

Red Bull onderscheidt zich hiermee van andere topteams. Ferrari heeft ook een opleidingsprogramma, maar Charles Leclerc is het eerste toptalent met een kans om ook daadwerkelijk te gaan rijden voor de Scuderia. Ook Mercedes begeleidt een paar talenten, onder wie Esteban Ocon, die nu is gestald bij Force India. Bij beide topteams haalde een zelf opgeleide coureur nooit de hoofdmacht.

McLaren is de enige andere renstal die regelmatig talenten in de auto durft te zetten, zoals bijvoorbeeld Stoffel Vandoorne. De belangrijkste exponent van McLarens jeugdopleiding is uiteraard Lewis Hamilton, die in 2007 de kans kreeg.

De keerzijde Red Bulls opleidingsprogramma

De kans voor Gasly kwam na Kvyats crash in Singapore vorig jaar. De manier waarop de Rus is behandeld, toont direct de andere kant van het opleidingsprogramma van Red Bull. Kvyat werd na het vertrek van Vettel na 2014 al na een seizoen en negentien races ervaring overgeheveld.

Dit kwam te vroeg, met de nodige brokken tot gevolg. Nadat hij bij de start van zijn thuisrace in 2016 tot tweemaal toe de Ferrari van Vettel ramde, moest de Rus het veld ruimen voor Verstappen, om zelf te worden teruggezet naar Toro Rosso. Daar werd hij nooit meer de oude.

“Marko wil niet dat je soms een race wint, hij wil echt dat je domineert.” Richard Verschoor

​

Nadat Kvyat op een natte baan in Singapore zijn auto in de bandenstapels zette, werd Gasly in de auto gezet. Sindsdien reed Kvyat nog één race. omdat Gasly niet beschikbaar was (keurig in de punten gefinisht) om vervolgens over te stappen naar Ferrari, als 'ontwikkelingscoureur'.

'Marko wil echt dat je domineert'

Jaime Alguersuari, Sebastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Scott Speed en ook Carlos Sainz jr., zijn andere namen die wel Toro Rosso haalden, maar nooit Red Bull Racing bereikten. Andere talenten, onder wie onlangs nog de Nederlander Richard Verschoor, worden wel in de opstapklassen opgepikt en gesteund, maar verliezen de steun weer als Marko genoeg heeft gezien.

"Hij wil niet dat je soms een race wint, hij wil echt dat je domineert", zei Verschoor daarover in het jaar dat hij met Red Bull-steun Formule Renault reed.

Verstappen is een talent dat vanaf het moment dat hij de aandacht van Marko heeft getrokken, onvoorwaardelijk wordt gesteund. De Nederlander geldt dan ook als een talent van de buitencategorie, dat de GP2 kon overslaan en direct naar de koningsklasse mocht.

Ook Vettel werd vrij snel in een Formule 1 auto gezet en ging vervolgens ook al na 1,5 seizoen door naar de hoofdmacht, waar ervaren rot David Coulthard vriendelijk werd gevraagd om plaats te maken. Als Marko een supertalent zo snel mogelijk wil brengen, moet alles uit de weg geruimd worden.

Tweede coureur

Opvallend genoeg behoort Ricciardo niet tot die categorie. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de Australiër voor een vertrek koos. Nadat zijn landgenoot Mark Webber na de komst van Vettel vakkundig in de rol van tweede coureur werd geduwd, dreigde met Ricciardo langzaam maar zeker hetzelfde te gebeuren.

Marko steunt zijn lievelingspupillen door dik en dun. Toen Vettel bij een inhaalactie tijdens de Turkse Grand Prix van 2010 tegen Webber aanreed, weigerde de Oostenrijker de Duitser als schuldige aan te wijzen. Dat was een duidelijk teken aan de wand, maar die zijn er uiteraard ook intern en minder opzichtig.

Vettel en Webber crashen, Turkije 2010 (ANP)

Ricciardo is een uitstekende coureur, die zeven races won met een Red Bull die de afgelopen jaren nimmer de sterkste van het veld was. De kwalificatie supertalent die Vettel en Verstappen wel kregen, heeft de goedlachse coureur uit Perth echter nooit gehad.

De vraag is uiteraard of Gasly wel in die categorie valt. Op basis van zijn Formule 1-resultaten tot nu toe staat hij er niet slecht voor. Maar hij heeft nog wel een prestatie nodig om Marko definitief te overtuigen. Een zoals Vettel leverde op een kletsnat Monza in 2008 of Verstappen op Interlagos in 2016.