Is het imago van Dave Roelvink nog te redden?

Het is zaterdagnacht als de aandacht van de politie uitgaat naar een voertuig dat met hoge snelheid door Landsmeer rijdt. Even later wordt dezelfde auto op de A10 gesignaleerd met een snelheid van 180 kilometer per uur waar 100 toegestaan is. De man achter het stuur: Dave Roelvink.

Eenmaal in de Coentunnel stopt Roelvink zijn auto op de vluchtstrook. Hij schreeuwt iets naar een motoragent en vervolgt zijn weg om kort daarop weer te stoppen. Hij zegt ergens met spoed heen te moeten en rijdt verder.

Op het Surinameplein in Amsterdam wordt Roelvink klemgereden door de politie. Uit een blaastest blijkt dat hij ruim tweeëneenhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol heeft genuttigd.

Het is niet de eerste keer dat Roelvink in aanraking komt met politie en justitie. In 2014 is de dj en realityster schuldig bevonden aan heling van dure sieraden, maar vrijgesproken van diefstal en het stiekem filmen van seksuele handelingen door een vrouw en het verspreiden van die video's.

Dat Roelvink opnieuw in de fout is gegaan, komt hem direct duur te staan. De combinatie van rijden onder invloed, opvallend rijgedrag en de snelheidsovertreding, kosten hem zijn rijbewijs.

Maar daar blijft het niet bij. Online loopt hij minstens zoveel schade op. "Word eens volwassen man" en "Denken dat hij alles kan en mag omdat hij bekend is". Het is een greep uit de reacties op sociale media.

Roelvink reageert een dag later op de dollemansrit: "Yes mensen, met drank op rijden is natuurlijk ontzettend stom."

De carrière van Roelvink lijkt in een vrije val te zijn geraakt

Maar Roelvink toont niet alleen berouw. "Wat mij betreft is er iets te heftig gereageerd door de politie" en "Op het filmpje ziet het er heftiger uit", zo zegt hij een dag na het incident in de video op Instagram.

"Hij heeft daar snel en vanuit zijn emotie gereageerd" zegt Johan Sponselee, die meerdere BN'ers mediatraining geeft. "Hij had beter tot tien kunnen tellen en zichzelf zo reparatiekosten kunnen besparen", meent hij.

Bovendien, zegt Sponselee, heeft Roelvink een belangrijke regel in de crisiscommunicatie overtreden. "In je eerste verklaring na de crisis moet je geen 'ja maars' gebruiken. Daar zaten er wel twee of drie van in: 'Ik heb dom gedaan, máár het valt wel mee.'''

Roelvinks manager Frank Wisse toont zich dan ook ongelukkig. "Zijn carrière zal hierdoor wel geschaad worden. En daar zijn we dan ook helemaal niet blij mee. Maar wat vooral geldt, is dat dit soort gedrag gewoon onacceptabel is, voor iedereen", aldus Wisse in gesprek met het AD.

'Het is de vraag of hij zich gaat gedragen'

Opvallend genoeg besluiten zowel RTL als SBS, de zenders waarop Roelvink te zien is, dat de programma's die met hem zijn gemaakt, wel worden uitgezonden.

"Het gedrag van Dave vinden we zeer onverstandig en keuren wij ten zeerste af", laat RTL desgevraagd weten. Maar de afleveringen van Dave en Donny op Expeditie trekken ze niet terug.

Een groter risico loopt Roelvink met het SBS-programma Even geen cent te makken. De opnames daarvan zijn namelijk nog in volle gang.

Roelvink grijpt bij een persmoment van Even geen cent te makken dan ook zijn kans om te zeggen dat hij zijn gedrag zal beteren en toont daarmee duidelijk meer berouw dan in zijn zelfgemaakte video voor Instagram. "Ik heb iets ongelooflijks stoms gedaan. Ik kan het, hoe graag ik zou willen, ook niet meer terugdraaien. Ik heb er enorm veel spijt van en heb besloten in ieder geval voorlopig geen druppel meer te drinken."

Hij vertelt daarnaast dat hij een alcoholcursus gaat volgen, die hem helpt een betere kijk te krijgen op het gebruik van alcohol in het verkeer. "Hij heeft er zelf voor gekozen om een cursus te gaan doen die hem inzicht geeft in wat de consequenties kunnen zijn in het verkeer. Wij hebben ervoor gekozen om hem daarin te steunen", zegt SBS in een reactie tegen NU.nl. Ze voegen er bovendien nogmaals aan toe dat "Dave enorm veel spijt heeft van wat er is gebeurd".

Hoewel het de gemoederen lijkt te bedaren, zijn daarmee niet alle zorgen over zijn gedrag weggenomen. "Het is de vraag hoe hij zich gaat gedragen in dat programma", zegt imagodeskundige Zabeth van Veen over de opnames die nog gaande zijn voor het Even geen cent te makken.

"Als dat gedrag ook hufterig is, zal zijn imago steeds verder bergafwaarts gaan. Na het vorige incident was zijn imago natuurlijk al geschaad, en daar komt dit nu nog bovenop. Ik denk ook niet dat dit de laatste rel is die hij zal veroorzaken."

Zenders blijven hem trouw

Hoewel het dus een groot risico lijkt voor bijvoorbeeld SBS om door te gaan met Roelvink, is dat maar één kant van het verhaal. Kijkcijfers zijn volgens Van Veen namelijk ook een belangrijke reden om met Roelvink te blijven werken.

"Negatief nieuws in showbizzland leidt tot meer aandacht en dus hogere kijkcijfers", stelt ze. "Mensen die misschien niet van het programma afwisten, gaan het nu wel kijken, want ze zijn benieuwd hoe Dave zich daarin gedraagt."

Ook betwijfelt Van Veen of het gedrag van Roelvink het imago en het succes van de zenders bepaalt. "Er zijn genoeg mensen die er een mening over hebben, maar die gaan hierom echt niet SBS of RTL mijden."

Bij de jongere doelgroep gelden andere wetten

Dat de realityster gewoon mag blijven meedoen in de programma's, is volgens Van Veen tekenend voor deze tijd. Er is een "toegenomen acceptatie van hufterigheid", meent ze. "En dan ook nog van mensen die eigenlijk weinig tot niets kunnen. Ze doen foute dingen en dat biedt leedvermaak voor showbizzprogramma's."

"Voorheen werd je vooral echt bekend door talent en werd het echt niet geaccepteerd als deze sterren meerdere overtredingen begingen. Ik maak even een wilde vergelijking, maar Trump doet en zegt ook van alles dat geen verdere consequenties heeft. Dat was eerder ondenkbaar."

Wat Roelvink ook lijkt te helpen, is dat hij veel jongere fans heeft. "In die doelgroep gelden andere wetten, omdat zij het misschien stoer vinden wanneer iemand niet het rechte pad bewandelt. Kijk maar naar andere 'foute' idolen zoals Boef en Lil' Kleine", zegt Sponselee.

Dat betekent overigens niet dat het een vrijbrief is voor Roelvink om zich in onschuld te wassen. "Ook zij kijken recht door de 'ja maars'. Rapper Boef deed dat destijds goed (nadat hij in opspraak was geraakt over zijn uitspraken over vrouwen, red). Hij was eerlijk en gaf gewoon toe dat hij een stommeling was geweest. Kids vinden dat stoer."

'Aan alles, ook zijn houding, zie je dat dit mediagetraind is'

De scheidslijn tussen acceptatie en afbreuk van het imago is echter dun. Bij imagoverandering gaat het juist om de intrinsieke motivatie (de wil van iemand om te veranderen, red.), niet om een fake laagje dat je overal op aanbrengt, legt Van Veen uit.

En dat was precies wat Van Veen zag toen Roelvink een week na het incident bij de perspresentatie van SBS de microfoon nam. Oprecht kwam dit persoptreden in haar ogen niet over. "Aan alles, ook zijn houding, zie je dat dit mediagetraind is."

Sponselee erkent ook dat de storm niet 'zomaar' overgewaaid is. "Dit praat je niet meer goed, niet in een dag, niet in een week. Dat moet langzaam helen, wat je in werking stelt met daden die je vervolgens communiceert. Daarbij werkt het ook alleen als hier authenticiteit uit blijkt."

Toch kan Roelvink ook opnieuw het voordeel van de twijfel krijgen. "Het zou mij in elk geval niet verbazen als RTL of SBS binnenkort met een nieuw programma komt: Help Dave zonder auto de winter door", besluit Van Veen.