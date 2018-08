Achter de schermen bij het optreden van Aretha Franklin in Amsterdam

NUweekend Glennis Grace in America's Got Talent: 'Nieuwe imago is slimme zet' Glennis Grace is in Nederland vooral bekend van haar glitteroutfits, grote shows met The Ladies of Soul en haar Jordanese voorkomen, maar in America's Got Talent verschijnt ze vooral in simpele kleding en staat ze bekend als de alleenstaande moeder die eindelijk haar dromen waarmaakt. Volgens experts is het slim dat Grace nu op deze persoonlijke kant focust.